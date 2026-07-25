МИД РФ: Украинские наёмники воюют на стороне исламистов в Мали при поддержке Франции - 25.07.2026 Украина.ру
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МИД РФ: Украинские наёмники воюют на стороне исламистов в Мали при поддержке Франции
МИД РФ: Украинские наёмники воюют на стороне исламистов в Мали при поддержке Франции - 25.07.2026 Украина.ру
МИД РФ: Украинские наёмники воюют на стороне исламистов в Мали при поддержке Франции
Украинские наёмники и инструкторы действуют в Мали на стороне исламистов и сепаратистов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко
2026-07-25T13:43
2026-07-25T13:43
новости
россия
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Украинские военные присутствуют в Мали и участвуют в деятельности террористических групп, заявил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко. Он также отметил, что Франция оказывает прямую поддержку этим силам."Украинские наемники и инструкторы действительно присутствуют на стороне исламистов и сепаратистов, которые действуют в Мали. Франция помогает украинскому участию в деятельности экстремистских террористических групп, которые пытаются нанести ущерб законным властям Мали и некоторых других стран", — сказал Борисенко.Ранее дипломат уже заявлял, что украинские военные присутствуют в нескольких странах Африки и стремятся открыть там "второй фронт" против России. Подробнее в материале Наемники ВСУ пытаются создать "второй фронт" в Африке - замглавы МИД РФО том, как отмечают в Мали работу российских военных — в материале В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, андрей борисенко, мали, франция, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Андрей Борисенко, Мали, Франция, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

МИД РФ: Украинские наёмники воюют на стороне исламистов в Мали при поддержке Франции

13:43 25.07.2026
 
© X / abdalaag2022Джихадисты-туареги Мали
Джихадисты-туареги Мали - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© X / abdalaag2022
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Украинские наёмники и инструкторы действуют в Мали на стороне исламистов и сепаратистов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко
Украинские военные присутствуют в Мали и участвуют в деятельности террористических групп, заявил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко. Он также отметил, что Франция оказывает прямую поддержку этим силам.
"Украинские наемники и инструкторы действительно присутствуют на стороне исламистов и сепаратистов, которые действуют в Мали. Франция помогает украинскому участию в деятельности экстремистских террористических групп, которые пытаются нанести ущерб законным властям Мали и некоторых других стран", — сказал Борисенко.
Ранее дипломат уже заявлял, что украинские военные присутствуют в нескольких странах Африки и стремятся открыть там "второй фронт" против России. Подробнее в материале Наемники ВСУ пытаются создать "второй фронт" в Африке - замглавы МИД РФ
О том, как отмечают в Мали работу российских военных — в материале В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФ
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