https://ukraina.ru/20260725/luchshe-momenta-ne-budet-1081801058.html

Лучше момента не будет

Лучше момента не будет - 25.07.2026 Украина.ру

Лучше момента не будет

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в какой-то из запрещённых в России социальных сетей, что так же, как Иран пытается оставить мир без нефти и газа, Россия намерена устроить массовый глобальный голод

2026-07-25T08:05

2026-07-25T08:05

2026-07-25T08:05

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александр сырский

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В чём виноват Иран, понятно – защищаясь от неспровоцированной агрессии США и Израиля, он перекрыл пути доставки энергоносителей из стран Персидского залива, что привело к росту цен на сырую нефть, газ и нефтепродукты. Также Иран наносит удары по странам Залива, с территорий которых США действуют против него. Достаётся не только американским базам, но и местной инфраструктуре, в том числе нефтегазовой. Как только эти страны добьются вывода со своей территории американских войск, терроризирующих Иран, их проблемы исчезнут.Но как же "провоцирует глобальный голод" Россия?Оказывается, ударами по украинской портовой инфраструктуре и судам, идущим в украинские порты и из них, Россия заблокировала вывоз с Украины сельскохозяйственной продукции, которой, по версии Сибиги, кормились голодающие по всему миру. Правда, есть два нюанса.Во-первых, большую часть сельскохозяйственной продукции с Украины почему-то везли в Европу, хоть голодающие сосредоточены преимущественно в Африке, встречаются в Азии и в отдельных странах Латинской Америки (таких, как Гаити). Голодающие, как известно, за гуманитарную помощь не платят. Они потому и голодают, что у них нет средств на покупку продовольствия. А Украина заявила о ежемесячных потерях 900 млн долларов от прекращения вывоза сельскохозяйственной продукции. То есть украинцы не раздают еду голодающим, а продают её богатым европейцам, которые и без украинских поставок от голода не опухнут. Наоборот, польские фермеры вздохнут свободно и радостно, так как им перестанет грозить разорение из-за украинского демпинга на европейском рынке.Во-вторых, при всём уважении к аграрным достоинствам Украины, аграрной сверхдержавой она так и не стала. Она не контролирует сколько-нибудь значительную часть рынка ни сельскохозяйственной продукции в целом, ни какой-то её части. Разве что подсолнечного масла на Украине производят много, но частично проблему может закрыть Россия, к тому же в Европе предпочитают оливковое и могут с радостью нарастить его производство, а в Африке, помимо пальмового, производят для собственного употребления десятки видов растительных масел из самых разных культур.Единственная реально существующая проблема – обвал внутреннего рынка Украины. Продукция, не ушедшая на экспорт, будет продана внутри страны, а это значит, что цены на сельскохозяйственную продукцию, которые уже упали, будут падать дальше. Отсутствие внешнего рынка сбыта – катастрофа для местных производителей. На внутреннем рынке они просто не могут реализовать такой объём продукции. Оставшееся на Украине население не способно съесть всё, что производят, что-то, но не всё, можно пустить на корм скоту, но отъевшуюся скотину тоже кому-то надо продать.Поскольку проблема в рамках Украины и её сотрудничества с западными русофобами нерешаема, на следующий год посевы резко сократятся. Голод во второй половине 2027 – начале 2028 года Украине не грозит, но рост цен на сельскохозяйственную продукцию будет знатный (отыграют текущее падение и ещё подрастут). Одиноким пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным семьям, не имеющим приусадебного участка, будет тяжело. Придётся переходить на самые дешёвые продукты и питаться однообразно. Смертность возрастёт не непосредственно от недоедания, а от болезней, связанных с низким качеством пищи и однообразием рациона, не обеспечивающего необходимого количества жиров, витаминов, минералов, аминокислот.Это значит, что вторая половина 2026 года – начало 2027 года – лучшее время для интеграции бывшей Украины в Россию, так как продовольственный кризис ещё не наступит и его можно будет избежать.Во-первых, в это время на Украине будет избыток продовольствия, которое не ушло на экспорт, цены будут низкими, и это совпадёт с приходом российской власти. Народ обычно не склонен выявлять длинные цепочки причинно-следственных связей. Ему достаточно того, что "русские пришли и снизили цены".Во-вторых, в отличие от Украины, несмотря на западные санкции, Россия имеет устойчивый выход на мировые сельскохозяйственные рынки. Ей есть куда пристроить украинскую продукцию, которая, как и налоги на доход от неё, будут уже российскими.В-третьих, сельское хозяйство – единственная ритмично работающая отрасль украинской экономики, способная создавать рабочие места и наполнять региональные бюджеты без инвестиций из центра. Если она умрёт или просто серьёзно пострадает, процесс восстановления новых регионов серьёзно затянется и потребует более существенных бюджетных вливаний. Перехватить украинское сельхозпроизводство в момент, когда Запад ничего не способен ему предложить, и включить в российскую систему координат необходимо до его серьёзной деградации – желательно к посевной кампании 2027 года, в крайнем случае к посевной кампании 2028 года.Я уже писал, что быстрой ликвидации Украины (желательно в текущем году) требуют военно-политические интересы России. До такой ликвидации опасность прямого вмешательства Запада и провокации им военного столкновения России с несколькими европейскими членами НАТО, грозящего перерасти в большую европейскую, а затем и в мировую ядерную войну, будет постоянно нарастать. Ликвидация же Украины лишит Запад площадки идущей войны и вынудит создавать новую с нуля, что гораздо сложнее, так как потенциальные прокси будут учитывать, что половина ВС РФ больше не связана на Украине и может заняться решением создаваемых ими проблем. Желание рискнуть войной с Россией от этого у них явно не увеличится, а серьёзно уменьшится.Недавно новые основания для разгрома Украины в этом году создала внутриполитическая ситуация в Киеве. Борьба Зеленского, экс-министра обороны Фёдорова с его группой поддержки, экс-главкома Сырского, старого олигархата, новых генералов и т. д. за власть, открывающую доступ к финансовым потокам, перешла в полуоткрытый режим, что серьёзно ослабило не только ВСУ, но и всю украинскую управленческую вертикаль. Ослабление не будет вечным, Украина не вернётся к прежнему уровню стабильности, но частичная стабилизация в среднесрочной перспективе вероятна. Слабостью врага надо пользоваться. Желательно вовремя.И вот теперь дополнительный мотив для завершения украинской кампании полной победой уже в этом году нам преподносит украинская экономика, буквально умоляющая взять её остатки, пока есть что брать.При этом надо иметь в виду, что США погрязли в иранской войне и не могут оттуда вырваться, несмотря на то что Китай развивает военную активность вокруг спорных акваторий в Тихом океане, а союзники США не справляются с его сдерживанием без Вашингтона. На европейском же театре "ястребы" и "голуби" зависли в хрупком равновесии. Первые пока не в силах толкнуть Европу к большой войне, а вторые не могут добиться начала движения к урегулированию. Падение киевского режима должно дать импульс сторонникам мира.Пазл сложился крайне удачно. Второй раз так вряд ли повезёт.О кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.

https://ukraina.ru/20260722/vizit-trampa-v-moskvu-kuda-ssha-popytayutsya-zamanit-rossiyu--ischenko-1081741973.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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украина, россия, владимир зеленский, александр сырский, весь ищенко, мнения