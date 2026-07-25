https://ukraina.ru/20260725/luchshe-momenta-ne-budet-1081801058.html
Лучше момента не будет
Лучше момента не будет - 25.07.2026 Украина.ру
Лучше момента не будет
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в какой-то из запрещённых в России социальных сетей, что так же, как Иран пытается оставить мир без нефти и газа, Россия намерена устроить массовый глобальный голод
2026-07-25T08:05
2026-07-25T08:05
2026-07-25T08:05
украина
россия
владимир зеленский
александр сырский
весь ищенко
мнения
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052719543_56:583:2659:2047_1920x0_80_0_0_07d283a17b5f65d32637844a8f89774d.jpg
В чём виноват Иран, понятно – защищаясь от неспровоцированной агрессии США и Израиля, он перекрыл пути доставки энергоносителей из стран Персидского залива, что привело к росту цен на сырую нефть, газ и нефтепродукты. Также Иран наносит удары по странам Залива, с территорий которых США действуют против него. Достаётся не только американским базам, но и местной инфраструктуре, в том числе нефтегазовой. Как только эти страны добьются вывода со своей территории американских войск, терроризирующих Иран, их проблемы исчезнут.Но как же "провоцирует глобальный голод" Россия?Оказывается, ударами по украинской портовой инфраструктуре и судам, идущим в украинские порты и из них, Россия заблокировала вывоз с Украины сельскохозяйственной продукции, которой, по версии Сибиги, кормились голодающие по всему миру. Правда, есть два нюанса.Во-первых, большую часть сельскохозяйственной продукции с Украины почему-то везли в Европу, хоть голодающие сосредоточены преимущественно в Африке, встречаются в Азии и в отдельных странах Латинской Америки (таких, как Гаити). Голодающие, как известно, за гуманитарную помощь не платят. Они потому и голодают, что у них нет средств на покупку продовольствия. А Украина заявила о ежемесячных потерях 900 млн долларов от прекращения вывоза сельскохозяйственной продукции. То есть украинцы не раздают еду голодающим, а продают её богатым европейцам, которые и без украинских поставок от голода не опухнут. Наоборот, польские фермеры вздохнут свободно и радостно, так как им перестанет грозить разорение из-за украинского демпинга на европейском рынке.Во-вторых, при всём уважении к аграрным достоинствам Украины, аграрной сверхдержавой она так и не стала. Она не контролирует сколько-нибудь значительную часть рынка ни сельскохозяйственной продукции в целом, ни какой-то её части. Разве что подсолнечного масла на Украине производят много, но частично проблему может закрыть Россия, к тому же в Европе предпочитают оливковое и могут с радостью нарастить его производство, а в Африке, помимо пальмового, производят для собственного употребления десятки видов растительных масел из самых разных культур.Единственная реально существующая проблема – обвал внутреннего рынка Украины. Продукция, не ушедшая на экспорт, будет продана внутри страны, а это значит, что цены на сельскохозяйственную продукцию, которые уже упали, будут падать дальше. Отсутствие внешнего рынка сбыта – катастрофа для местных производителей. На внутреннем рынке они просто не могут реализовать такой объём продукции. Оставшееся на Украине население не способно съесть всё, что производят, что-то, но не всё, можно пустить на корм скоту, но отъевшуюся скотину тоже кому-то надо продать.Поскольку проблема в рамках Украины и её сотрудничества с западными русофобами нерешаема, на следующий год посевы резко сократятся. Голод во второй половине 2027 – начале 2028 года Украине не грозит, но рост цен на сельскохозяйственную продукцию будет знатный (отыграют текущее падение и ещё подрастут). Одиноким пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным семьям, не имеющим приусадебного участка, будет тяжело. Придётся переходить на самые дешёвые продукты и питаться однообразно. Смертность возрастёт не непосредственно от недоедания, а от болезней, связанных с низким качеством пищи и однообразием рациона, не обеспечивающего необходимого количества жиров, витаминов, минералов, аминокислот.Это значит, что вторая половина 2026 года – начало 2027 года – лучшее время для интеграции бывшей Украины в Россию, так как продовольственный кризис ещё не наступит и его можно будет избежать.Во-первых, в это время на Украине будет избыток продовольствия, которое не ушло на экспорт, цены будут низкими, и это совпадёт с приходом российской власти. Народ обычно не склонен выявлять длинные цепочки причинно-следственных связей. Ему достаточно того, что "русские пришли и снизили цены".Во-вторых, в отличие от Украины, несмотря на западные санкции, Россия имеет устойчивый выход на мировые сельскохозяйственные рынки. Ей есть куда пристроить украинскую продукцию, которая, как и налоги на доход от неё, будут уже российскими.В-третьих, сельское хозяйство – единственная ритмично работающая отрасль украинской экономики, способная создавать рабочие места и наполнять региональные бюджеты без инвестиций из центра. Если она умрёт или просто серьёзно пострадает, процесс восстановления новых регионов серьёзно затянется и потребует более существенных бюджетных вливаний. Перехватить украинское сельхозпроизводство в момент, когда Запад ничего не способен ему предложить, и включить в российскую систему координат необходимо до его серьёзной деградации – желательно к посевной кампании 2027 года, в крайнем случае к посевной кампании 2028 года.Я уже писал, что быстрой ликвидации Украины (желательно в текущем году) требуют военно-политические интересы России. До такой ликвидации опасность прямого вмешательства Запада и провокации им военного столкновения России с несколькими европейскими членами НАТО, грозящего перерасти в большую европейскую, а затем и в мировую ядерную войну, будет постоянно нарастать. Ликвидация же Украины лишит Запад площадки идущей войны и вынудит создавать новую с нуля, что гораздо сложнее, так как потенциальные прокси будут учитывать, что половина ВС РФ больше не связана на Украине и может заняться решением создаваемых ими проблем. Желание рискнуть войной с Россией от этого у них явно не увеличится, а серьёзно уменьшится.Недавно новые основания для разгрома Украины в этом году создала внутриполитическая ситуация в Киеве. Борьба Зеленского, экс-министра обороны Фёдорова с его группой поддержки, экс-главкома Сырского, старого олигархата, новых генералов и т. д. за власть, открывающую доступ к финансовым потокам, перешла в полуоткрытый режим, что серьёзно ослабило не только ВСУ, но и всю украинскую управленческую вертикаль. Ослабление не будет вечным, Украина не вернётся к прежнему уровню стабильности, но частичная стабилизация в среднесрочной перспективе вероятна. Слабостью врага надо пользоваться. Желательно вовремя.И вот теперь дополнительный мотив для завершения украинской кампании полной победой уже в этом году нам преподносит украинская экономика, буквально умоляющая взять её остатки, пока есть что брать.При этом надо иметь в виду, что США погрязли в иранской войне и не могут оттуда вырваться, несмотря на то что Китай развивает военную активность вокруг спорных акваторий в Тихом океане, а союзники США не справляются с его сдерживанием без Вашингтона. На европейском же театре "ястребы" и "голуби" зависли в хрупком равновесии. Первые пока не в силах толкнуть Европу к большой войне, а вторые не могут добиться начала движения к урегулированию. Падение киевского режима должно дать импульс сторонникам мира.Пазл сложился крайне удачно. Второй раз так вряд ли повезёт.О кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.
https://ukraina.ru/20260722/vizit-trampa-v-moskvu-kuda-ssha-popytayutsya-zamanit-rossiyu--ischenko-1081741973.html
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Ростислав Ищенко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg
украина, россия, владимир зеленский, александр сырский, весь ищенко, мнения
Лучше момента не будет
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в какой-то из запрещённых в России социальных сетей, что так же, как Иран пытается оставить мир без нефти и газа, Россия намерена устроить массовый глобальный голод
В чём виноват Иран, понятно – защищаясь от неспровоцированной агрессии США и Израиля, он перекрыл пути доставки энергоносителей из стран Персидского залива, что привело к росту цен на сырую нефть, газ и нефтепродукты. Также Иран наносит удары по странам Залива, с территорий которых США действуют против него. Достаётся не только американским базам, но и местной инфраструктуре, в том числе нефтегазовой. Как только эти страны добьются вывода со своей территории американских войск, терроризирующих Иран, их проблемы исчезнут.
Но как же "провоцирует глобальный голод" Россия?
Оказывается, ударами по украинской портовой инфраструктуре и судам, идущим в украинские порты и из них, Россия заблокировала вывоз с Украины сельскохозяйственной продукции, которой, по версии Сибиги, кормились голодающие по всему миру. Правда, есть два нюанса.
Во-первых, большую часть сельскохозяйственной продукции с Украины почему-то везли в Европу, хоть голодающие сосредоточены преимущественно в Африке, встречаются в Азии и в отдельных странах Латинской Америки (таких, как Гаити).
Голодающие, как известно, за гуманитарную помощь не платят. Они потому и голодают, что у них нет средств на покупку продовольствия. А Украина заявила о ежемесячных потерях 900 млн долларов от прекращения вывоза сельскохозяйственной продукции. То есть украинцы не раздают еду голодающим, а продают её богатым европейцам, которые и без украинских поставок от голода не опухнут. Наоборот, польские фермеры вздохнут свободно и радостно, так как им перестанет грозить разорение из-за украинского демпинга на европейском рынке.
Во-вторых, при всём уважении к аграрным достоинствам Украины, аграрной сверхдержавой она так и не стала. Она не контролирует сколько-нибудь значительную часть рынка ни сельскохозяйственной продукции в целом, ни какой-то её части. Разве что подсолнечного масла на Украине производят много, но частично проблему может закрыть Россия, к тому же в Европе предпочитают оливковое и могут с радостью нарастить его производство, а в Африке, помимо пальмового, производят для собственного употребления десятки видов растительных масел из самых разных культур.
Единственная реально существующая проблема – обвал внутреннего рынка Украины. Продукция, не ушедшая на экспорт, будет продана внутри страны, а это значит, что цены на сельскохозяйственную продукцию, которые уже упали, будут падать дальше. Отсутствие внешнего рынка сбыта – катастрофа для местных производителей. На внутреннем рынке они просто не могут реализовать такой объём продукции. Оставшееся на Украине население не способно съесть всё, что производят, что-то, но не всё, можно пустить на корм скоту, но отъевшуюся скотину тоже кому-то надо продать.
Поскольку проблема в рамках Украины и её сотрудничества с западными русофобами нерешаема, на следующий год посевы резко сократятся. Голод во второй половине 2027 – начале 2028 года Украине не грозит, но рост цен на сельскохозяйственную продукцию будет знатный (отыграют текущее падение и ещё подрастут).
Одиноким пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным семьям, не имеющим приусадебного участка, будет тяжело. Придётся переходить на самые дешёвые продукты и питаться однообразно. Смертность возрастёт не непосредственно от недоедания, а от болезней, связанных с низким качеством пищи и однообразием рациона, не обеспечивающего необходимого количества жиров, витаминов, минералов, аминокислот.
Это значит, что вторая половина 2026 года – начало 2027 года – лучшее время для интеграции бывшей Украины в Россию, так как продовольственный кризис ещё не наступит и его можно будет избежать.
Во-первых, в это время на Украине будет избыток продовольствия, которое не ушло на экспорт, цены будут низкими, и это совпадёт с приходом российской власти. Народ обычно не склонен выявлять длинные цепочки причинно-следственных связей. Ему достаточно того, что "русские пришли и снизили цены".
Во-вторых, в отличие от Украины, несмотря на западные санкции, Россия имеет устойчивый выход на мировые сельскохозяйственные рынки. Ей есть куда пристроить украинскую продукцию, которая, как и налоги на доход от неё, будут уже российскими.
В-третьих, сельское хозяйство – единственная ритмично работающая отрасль украинской экономики, способная создавать рабочие места и наполнять региональные бюджеты без инвестиций из центра. Если она умрёт или просто серьёзно пострадает, процесс восстановления новых регионов серьёзно затянется и потребует более существенных бюджетных вливаний.
Перехватить украинское сельхозпроизводство в момент, когда Запад ничего не способен ему предложить, и включить в российскую систему координат необходимо до его серьёзной деградации – желательно к посевной кампании 2027 года, в крайнем случае к посевной кампании 2028 года.
Я уже писал, что быстрой ликвидации Украины (желательно в текущем году) требуют военно-политические интересы России. До такой ликвидации опасность прямого вмешательства Запада и провокации им военного столкновения России с несколькими европейскими членами НАТО, грозящего перерасти в большую европейскую, а затем и в мировую ядерную войну, будет постоянно нарастать.
Ликвидация же Украины лишит Запад площадки идущей войны и вынудит создавать новую с нуля, что гораздо сложнее, так как потенциальные прокси будут учитывать, что половина ВС РФ больше не связана на Украине и может заняться решением создаваемых ими проблем. Желание рискнуть войной с Россией от этого у них явно не увеличится, а серьёзно уменьшится.
Недавно новые основания для разгрома Украины в этом году создала внутриполитическая ситуация в Киеве. Борьба Зеленского, экс-министра обороны Фёдорова с его группой поддержки, экс-главкома Сырского, старого олигархата, новых генералов и т. д. за власть, открывающую доступ к финансовым потокам, перешла в полуоткрытый режим, что серьёзно ослабило не только ВСУ, но и всю украинскую управленческую вертикаль.
Ослабление не будет вечным, Украина не вернётся к прежнему уровню стабильности, но частичная стабилизация в среднесрочной перспективе вероятна. Слабостью врага надо пользоваться. Желательно вовремя.
И вот теперь дополнительный мотив для завершения украинской кампании полной победой уже в этом году нам преподносит украинская экономика, буквально умоляющая взять её остатки, пока есть что брать.
При этом надо иметь в виду, что США погрязли в иранской войне и не могут оттуда вырваться, несмотря на то что Китай развивает военную активность вокруг спорных акваторий в Тихом океане, а союзники США не справляются с его сдерживанием без Вашингтона.
На европейском же театре "ястребы" и "голуби" зависли в хрупком равновесии. Первые пока не в силах толкнуть Европу к большой войне, а вторые не могут добиться начала движения к урегулированию. Падение киевского режима должно дать импульс сторонникам мира.
Пазл сложился крайне удачно. Второй раз так вряд ли повезёт.