https://ukraina.ru/20260725/raskol-antizelenskoy-koalitsii-posledstviya-kadrovoy-chekhardy-v-kieve-dlya-ukrainskoy-politiki-i-fronta-1081846017.html

Раскол антизеленской коалиции. Последствия кадровой чехарды в Киеве для украинской политики и фронта

Раскол антизеленской коалиции. Последствия кадровой чехарды в Киеве для украинской политики и фронта - 25.07.2026 Украина.ру

Раскол антизеленской коалиции. Последствия кадровой чехарды в Киеве для украинской политики и фронта

На Украине продолжает развиваться ситуация после отставки Фёдорова и Сырского. Уже появились первые претензии к новым назначениям. От участников "картонного Майдана" раздаются требования снять с министерства по делам ветеранов новоназначенного в правительство Виталия Кима и поставить туда реального "ветерана"

2026-07-25T11:19

2026-07-25T11:19

2026-07-25T11:19

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Одновременно кадровые перестановки и кампания в защиту бывшего главы минобороны Фёдорова выявили противоречия в лагере антизеленской оппозиции между интересами Порошенко* и глобалистски ориентированной прозападной средой ("соросятами").А первые задания, которые Зеленский дал новому главкому Вооружённых сил Украины (ВСУ) Драпатому и главе минобороны Хмаре, снова возвращают в кадровую повестку вопрос о Фёдорове.В общем, вся ситуация запутывается, и последствия кадровых перестановок Зеленского лишь усугубляют неопределённость дальнейших сценариев, как внутриполитических, так и связанных с действиями ВСУ на фронте.Однако в сути конфликта бывшего главы минобороны Фёдорова и бывшего главкома Сырского кроется ответ на вопрос, чего ждать России на фронте от нового руководства ВСУ.На данный момент проблема Зеленского в том, что после увольнения Сырского ему стало трудно объяснить логику увольнения Фёдорова и ещё труднее объяснить отказ вернуть его на прежнее место.Изначально увольнение Фёдорова Зеленский объяснял невозможностью устранить его противостояние с Сырским по вопросу тактики ведения боевых действий и номенклатуры закупаемого вооружения для ВСУ.Увольнение только кого-то одного из этих двух имело бы смысл. Но когда был уволен Сырский, на чём настаивал Фёдоров, а вместо него главкомом стал Драпатый, которого также рекомендовал Фёдоров, мотив для увольнения министра обороны стал непонятен. Поэтому массовка "картонного Майдана" и её кураторы наращивают давление на Зеленского, требуя вернуть Фёдорова на место. И пауза со стороны Зеленского, как и отсутствие внятных объяснений, усугубляют ситуацию.Противостояние между прежними главой минобороны и главкомом было в реальности. Фёдоров, ещё будучи главой министерства цифровой трансформации, с самого начала войны занимался продвижением в ВСУ авиабеспилотников, а со временем и сухопутных роботизированных платформ. Эта работа началась в июле 2022 года в рамках программы "Армия дронов".Но по-настоящему это направление стало востребованным в начале 2025 года, когда ВСУ стали испытывать нарастающую нехватку личного состава из-за огромных потерь и запредельного уровня дезертирства. Тогда Фёдоров откликнулся на инициативу руководителей ряда технологических стартапов внутри Украины и предложения западных фирм заместить недостающее количество военных развёртыванием большого числа БПЛА-камикадзе в рамках программы "линия дронов".Логичным следствием этого решения для систем ТЦК стал упор на мобилизацию не в штурмовую пехоту, а в беспилотные войска.Естественно, когда Фёдоров возглавил минобороны, то попытался навязать главкому Сырскому своё видение тактики современного боя и, соответственно ему, сделал упор на закупки для ВСУ авиа- и морских беспилотников, сухопутных роботизированных комплексов для снабжения передовой, эвакуации раненых и для выполнения сугубо боевых задач в ущерб иным вооружениям.Также он пытался наполнить беспилотные войска, куда добровольцев найти проще, чем в пехоту. Предполагалось, что это ослабит проблему насильственной мобилизации и, соответственно, уменьшит мздоимство, в чём, видимо, была суть реформы ТЦК, которую Фёдоров предлагал.Сырский и окружение главкома ВСУ не без основания считали идеи Фёдорова о роботизированном ведении войны фантастическими и наивными. Они в целом скептически относились к быстрому переходу к беспилотным боям в конкретных условиях текущей войны, о чём некоторые СМИ США приводят детальные свидетельства.Причём, учитывая, что массовое внедрение дронов в ВСУ шло и при Залужном, и при Сырском, видимо, достигнутый уровень роботизации боевых действий и был объективным пределом возможностей этого вида войны для Запада (а именно оттуда шло снабжение ВСУ дронами; на Украине происходила только отвёрточная сборка).Отсюда и конфликт между Фёдоровым и Сырским. Можно представить бешенство Сырского, когда не отвечающий за результаты войны Фёдоров предлагал главкому ВСУ вместо закупок того, что требуется здесь и сейчас на фронте в пожарном порядке, идеи из книжек про фантастику.Но у фантазий Фёдорова была и иная, приземлённая сторона. Его видение роли дронов обернулось массовыми закупками соответствующих комплектующих у западных фирм (даже если это были китайские комплектующие), под что они выбивали из бюджета ЕС немалое финансирование.Примечательно, что европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс настаивал, чтобы после смены министра обороны договоренности Киева и Брюсселя о финансировании поставок оружия и производстве дронов остались в силе.Европейские кураторы Киева решением Зеленского по ВСУ встревожились. ВСУ – главный инструмент ведения войны с Россией, который финансируется Западом. Его работоспособность – это уже не столько забота Киева, сколько Запада.Несмотря на вялую, скорее изучающую реакцию Европы в начале кадровой чехарды, постепенно складываются знакомые очертания согласованного внутриукраинского и западного давления на Зеленского. От него требуют объяснить смысл кадровых перестановок в ВСУ.В данной ситуации европейский Запад тревожат конкретные вещи – есть ли взаимопонимание между и.о. министра обороны, начгенштаба и главкомом? Не ухудшат ли новые назначения управляемость ВСУ и общую ситуацию на фронте?На Западе пока находятся в плену иллюзии "перелома" в войне и считают, что именно дроны, средне- и дальнобойные, которыми ВСУ пытаются нанести ущерб российской экономике, способны подорвать возможности России продолжать боевые действия. Поскольку Фёдоров был одним из тех, кто продвигал этот вид вооружения, его отставка беспокоит европейских кураторов Киева.На днях, например, глава МИД Германии Вадефуль заявил, что хочет "в подробностях" разобраться в последних армейских назначениях Зеленского. Он считает, что Берлин вправе это делать, поскольку Германия является "одним из самых больших сторонников Украины — политически, экономически, финансово". С этой целью Вадефуль в ближайшее время проведёт переговоры с главой МИД Украины Сибигой.А некий "ветеран" ВСУ Козятинский обратил внимание, что с увольнением Сырского исчез мотив увольнения Фёдорова, и призвал "сделать всё возможное, чтобы власть удовлетворила все требования общества", т.е. вернула Фёдорова, а сейчас ещё и убрала Кима. Он же призвал "общественность" выйти в пятницу на митинги в поддержку Фёдорова, и примечательно, что британская The Guardian короткое время спустя цитирует заявление этого ветерана с призывом провести "картонный Майдан" во всех городах в пятницу.В украинских СМИ уже появляются рассуждения, что, отказываясь возвращать Фёдорова, Зеленский тем самым вскрыл, помимо объявленного, политический мотив его увольнения и ещё непонятно, мол, какой из них был главным.Первые требования Зеленского к Драпатому и Хмаре – срочно укрепить ПВО и решить вопрос с ТЦК, и пока нет ничего про дроны. В этой связи суть страхов Европы вполне отражают грантовые прозападные украинские СМИ, когда опасаются, что в отсутствие "правильного" министра обороны, способного продавливать сложные решения и отказаться от "рудиментарных" видов вооружения, главкома Драпатого "обложат" старыми коррупционерами, читай – командирами советской школы, и в итоге возможности для реформ в ВСУ будут утрачены.Тем временем кадровые решения Зеленского породили раскол в среде антизеленской оппозиции. Ситуативный союзник "соросят" - Порошенко с группой поддержки увидел в набирающем политический капитал Фёдорове конкурента Залужному. Если эта тенденция продолжится, то планы Порошенко въехать во власть на плечах Залужного, который пока среди главных претендентов на победу на гипотетических выборах, подвергаются серьёзному риску.Симптоматична критика методов работы Фёдорова, с которой обрушилась на него ещё в июне сетка комментаторов и СМИ, курируемых Порошенко, и ответные нападки сторонников бывшего главы минобороны.От того, как новый глава ведомства и главком Драпатый решат вопрос с роботизацией в ВСУ на фоне непрекращающегося отступления и запредельных потерь украинских военных, зависят во многом ответные действия ВС РФ.Если верх возьмут книжные фантазии фёдоровых, нам будет немного легче. Если их направят в практическое русло жёсткие прагматики с богатым опытом боевых действий типа Сырского, Драпатого и Залужного – будет трудно.В любом случае российской армии своё дело делать, при этом изучая внимательно опыт врага и пользуясь в полной мере его просчётами.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО событиях в энергетике - Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ.

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эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины