https://ukraina.ru/20260725/mid-rf-zelenskiy-rasstavil-tochki-nad-i-v-voprose-o-narkotikakh-s-makronom-1081846531.html
МИД РФ: Зеленский "расставил точки над i" в вопросе о наркотиках с Макроном
МИД РФ: Зеленский "расставил точки над i" в вопросе о наркотиках с Макроном - 25.07.2026 Украина.ру
МИД РФ: Зеленский "расставил точки над i" в вопросе о наркотиках с Макроном
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник иронично прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на вопрос американского блогера о возможном употреблении наркотиков с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
2026-07-25T11:58
2026-07-25T11:58
2026-07-25T11:58
россия
новости
франция
словакия
владимир зеленский
эммануэль макрон
родион мирошник
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0f/1081477284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_205424c28ab0328ddb942a18984425c0.jpg
Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер ответил на вопрос об употреблении наркотиков с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На фото с Макроном в комнате, где, по предположениям в СМИ, они могли употреблять запрещённые вещества, Зеленский сначала утвердительно кивнул, а затем натужно рассмеялся и ответил: "Конечно, нет".Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник иронично оценил этот эпизод."Непревзойдённое откровение Зеленского: с кем с кем, но не с Макроном; что-что, но с Макроном не кокаин; если и кокаин, то точно не вместе!" — написал дипломат, отметив, что таким образом украинский лидер "расставил все точки над i".В мае бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у президента заявила, что он часто подолгу сидел в уборной перед интервью, а после похода туда выходил "другим человеком". Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также допустил, что Владимир Зеленский может иметь наркотическую зависимость.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
франция
словакия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0f/1081477284_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c808b01f5843072e1e1603aab85b48c1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, новости, франция, словакия, владимир зеленский, эммануэль макрон, родион мирошник, украина.ру
Россия, Новости, Франция, Словакия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Родион Мирошник, Украина.ру
МИД РФ: Зеленский "расставил точки над i" в вопросе о наркотиках с Макроном
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник иронично прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на вопрос американского блогера о возможном употреблении наркотиков с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер ответил на вопрос об употреблении наркотиков с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На фото с Макроном в комнате, где, по предположениям в СМИ, они могли употреблять запрещённые вещества, Зеленский сначала утвердительно кивнул, а затем натужно рассмеялся и ответил: "Конечно, нет".
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник иронично оценил этот эпизод.
"Непревзойдённое откровение Зеленского: с кем с кем, но не с Макроном; что-что, но с Макроном не кокаин; если и кокаин, то точно не вместе!" — написал дипломат, отметив, что таким образом украинский лидер "расставил все точки над i".
В мае бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у президента заявила, что он часто подолгу сидел в уборной перед интервью, а после похода туда выходил "другим человеком".
Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также допустил, что Владимир Зеленский может иметь наркотическую зависимость.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру