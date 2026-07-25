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МИД РФ: Зеленский "расставил точки над i" в вопросе о наркотиках с Макроном

МИД РФ: Зеленский "расставил точки над i" в вопросе о наркотиках с Макроном - 25.07.2026 Украина.ру

МИД РФ: Зеленский "расставил точки над i" в вопросе о наркотиках с Макроном

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник иронично прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на вопрос американского блогера о возможном употреблении наркотиков с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

2026-07-25T11:58

2026-07-25T11:58

2026-07-25T11:58

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Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер ответил на вопрос об употреблении наркотиков с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На фото с Макроном в комнате, где, по предположениям в СМИ, они могли употреблять запрещённые вещества, Зеленский сначала утвердительно кивнул, а затем натужно рассмеялся и ответил: "Конечно, нет".Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник иронично оценил этот эпизод."Непревзойдённое откровение Зеленского: с кем с кем, но не с Макроном; что-что, но с Макроном не кокаин; если и кокаин, то точно не вместе!" — написал дипломат, отметив, что таким образом украинский лидер "расставил все точки над i".В мае бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у президента заявила, что он часто подолгу сидел в уборной перед интервью, а после похода туда выходил "другим человеком". Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также допустил, что Владимир Зеленский может иметь наркотическую зависимость.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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россия, новости, франция, словакия, владимир зеленский, эммануэль макрон, родион мирошник, украина.ру