МИД РФ: Зеленский "расставил точки над i" в вопросе о наркотиках с Макроном - 25.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260725/mid-rf-zelenskiy-rasstavil-tochki-nad-i-v-voprose-o-narkotikakh-s-makronom-1081846531.html
МИД РФ: Зеленский "расставил точки над i" в вопросе о наркотиках с Макроном
МИД РФ: Зеленский "расставил точки над i" в вопросе о наркотиках с Макроном - 25.07.2026 Украина.ру
МИД РФ: Зеленский "расставил точки над i" в вопросе о наркотиках с Макроном
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник иронично прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на вопрос американского блогера о возможном употреблении наркотиков с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
2026-07-25T11:58
2026-07-25T11:58
россия
новости
франция
словакия
владимир зеленский
эммануэль макрон
родион мирошник
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0f/1081477284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_205424c28ab0328ddb942a18984425c0.jpg
Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер ответил на вопрос об употреблении наркотиков с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На фото с Макроном в комнате, где, по предположениям в СМИ, они могли употреблять запрещённые вещества, Зеленский сначала утвердительно кивнул, а затем натужно рассмеялся и ответил: "Конечно, нет".Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник иронично оценил этот эпизод."Непревзойдённое откровение Зеленского: с кем с кем, но не с Макроном; что-что, но с Макроном не кокаин; если и кокаин, то точно не вместе!" — написал дипломат, отметив, что таким образом украинский лидер "расставил все точки над i".В мае бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у президента заявила, что он часто подолгу сидел в уборной перед интервью, а после похода туда выходил "другим человеком". Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также допустил, что Владимир Зеленский может иметь наркотическую зависимость.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
франция
словакия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0f/1081477284_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c808b01f5843072e1e1603aab85b48c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, новости, франция, словакия, владимир зеленский, эммануэль макрон, родион мирошник, украина.ру
Россия, Новости, Франция, Словакия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Родион Мирошник, Украина.ру

МИД РФ: Зеленский "расставил точки над i" в вопросе о наркотиках с Макроном

11:58 25.07.2026
 
© REUTERS / Benoit Tessier
- РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© REUTERS / Benoit Tessier
Читать в
ДзенTelegram
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник иронично прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на вопрос американского блогера о возможном употреблении наркотиков с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер ответил на вопрос об употреблении наркотиков с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На фото с Макроном в комнате, где, по предположениям в СМИ, они могли употреблять запрещённые вещества, Зеленский сначала утвердительно кивнул, а затем натужно рассмеялся и ответил: "Конечно, нет".
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник иронично оценил этот эпизод.
"Непревзойдённое откровение Зеленского: с кем с кем, но не с Макроном; что-что, но с Макроном не кокаин; если и кокаин, то точно не вместе!" — написал дипломат, отметив, что таким образом украинский лидер "расставил все точки над i".
В мае бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у президента заявила, что он часто подолгу сидел в уборной перед интервью, а после похода туда выходил "другим человеком".
Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также допустил, что Владимир Зеленский может иметь наркотическую зависимость.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияНовостиФранцияСловакияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронРодион МирошникУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:25На Тюменском НПЗ начался пожар после падения украинского беспилотника. Новости СВО
12:13НАТО жива и готова к войне с Россией? Митрахович о модернизации топливной инфраструктуры Альянса
12:00История на радио: Иван Приблудный
11:58МИД РФ: Зеленский "расставил точки над i" в вопросе о наркотиках с Макроном
11:23WSJ: Вашингтон потребовал от Киева прекратить атаки на суда в Чёрном море
11:19Раскол антизеленской коалиции. Последствия кадровой чехарды в Киеве для украинской политики и фронта
10:46"Герани" поразили цели в четырёх регионах Украины. Новости СВО
10:20ЕС разрешил продавать грузы с захваченных судов российского "теневого флота". Главное к этому часу
10:10Кондитерское наследие Порошенко* уходит с молотка: фабрику в Липецке продадут государству
10:00Украинские СМИ признали успехи армии России на трёх фронтах
09:48Каллас пообещала вызвать постпреда России при ЕС, которого не существует
09:00Испания побеждает дважды. Одесса делает селфи на фоне войны. Неделя необычных фотофактов
08:54Раскол в польской оппозиции. Каковы будут последствия для Польши, Украины и России
08:40Штаны Шамана, запрет "Кроликов" и Паулса, русский паспорт Орнеллы Мути. События культуры
08:05Лучше момента не будет
08:00Последний полёт: 105 лет со дня гибели тов. Артёма (Сергеева)
07:50Пусть их будет как можно больше: такие украинские "победы" нужны России
06:56Призрачное наступление Сырского и измотанность ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:30Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной
06:00"Залил кровью Мариуполь": Алехин о том, как Драпатый отдавал приказы на обстрелы Донбасса
Лента новостейМолния