https://ukraina.ru/20260725/1048219864.html

Кочубей против Мазепы

Кочубей против Мазепы - 25.07.2026 Украина.ру

Кочубей против Мазепы

Казнь авторитетных представителей казацкой старшины, генерального писаря и генерального судьи Войска Запорожского Василия Кочубея и его доверенного человека, полковника Ивана Искры, 26 июля 1708 года вошло бы в историю и без Пушкина. Но благодаря Пушкину мало кто не знает, что "богат и славен Кочубей". История же, сама по себе, не лишена морали

2026-07-25T16:00

2026-07-25T16:00

2026-07-25T16:00

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Согласно общепринятому мнению, Кочубей раскрыл замысел гетмана Ивана Мазепы перебежать к шведам и пытался предупредить об этом царя Петра. Однако хитрый изменник его переиграл и уничтожил. Впрочем, при ближайшем рассмотрении вся эта история начинает походить на настоящий детектив.Род Кочубеев впервые упоминается в XVII веке, а основателем его был вовсе даже не малоросс, а ногаец Кучук-бей. При этом, корень "бей" указывает на знатное происхождение этого человека, хотя, вполне возможно, уйдя "в казаки" он сам добавил его к своему имени для пущего шика. На Сечи ногаец крестился в православную веру, став Андреем Кочубеем.Василий Леонтьевич Кочубей, приходившийся тому самому Андрею внуком, родился около 1640 года. В молодые годы он ещё не был "богат и славен" — напротив, не принадлежавший к шляхте, выходец "из хохлов", Кочубей не мог рассчитывать на какое-то серьёзное образование, однако всегда отличался прилежанием и усердием, благодаря чему в итоге стал регентом войсковой канцелярии.Первые же серьезные деньги он получил благодаря приданому своей супруги — Любови Фёдоровны Жученко, дочери полтавского полковника. Вряд ли тогда Кочубей знал, какую печальную роль этот брак сыграет в его дальнейшей судьбе. Супруга писаря отличалась крутым нравом и большими амбициями.Неизвестно, когда Василий Леонтьевич близко сошелся с Мазепой, однако очевидно, что они как минимум приятельствовали уже к 1687 году, когда Кочубей и получил должность генерального писаря Войска Запорожского, проще говоря — начальника гетманской канцелярии.В это время на Украине назревали большие перемены, и главным режиссёром грядущего спектакля был неугомонный Иван Мазепа.Сложно сказать, что случилось раньше — назначение Кочубея, за которым последовало сближение с ним Мазепы, стремившегося заручиться лояльностью начальника канцелярии, или, наоборот, друг Мазепа помог другу Кочубею получить повышение, тем самым закрепив стратегически важный пост за верным себе человеком. Как бы то ни было, в произошедшем летом того же 1687 года заговоре против гетмана Самойловича Кочубей однозначно принимал участие.После успеха переворота Мазепа не забыл о своем соратнике, благодаря чему Кочубей быстро пошёл вверх по службе, став в 1694 году генеральным судьей Войска Запорожского, а в 1700 году — стольником. Так же выросло и его материальное благосостояние — опять же, за счёт подарков Мазепы.Зачастую считается, что причиной разлада между четой Кочубеев и Мазепой стали чувства последнего к их младшей дочери Мотре (Матрёне), крестным отцом которой гетман стал в 1688 году. Однако в действительности союз двух приятелей-заговорщиков дал трещину еще во времена, когда Матрёна ходила под стол пешком.Первые трещины на дружбе казаков пошли в 1692 году и были связаны с восстанием Петра Иваненко, также известного как Петрик. Мало того, что Петрик числился в канцелярии, заправлял которой Кочубей, так мятежник был ещё и женат на его, Василия Леонтьевича, племяннице.Но как же это вяжется с тем фактом, что спустя годы после этого Мазепа не выказывал враждебности, — более того, он активно способствовал укреплению положения Кочубея?Вполне возможно, что гетман проявлял показное дружелюбие, попутно пытаясь укрепить лояльность Кочубея, однако вряд ли он считал его товарищем.Наконец, настал 1704 год, с которым принято связывать окончательный разлад четы Кочубеев с Иваном Мазепой. Гетман полюбил ту самую Матрёну, свою крестницу, которой в ту пору исполнилось уже 16 лет. Самому Мазепе было уже за 60, он два года как овдовел, но это была его крестная дочь, что делало подобный союз недопустимым с точки зрения церкви. Активно выступала против отношений своей дочери с Мазепой Любовь Фёдоровна Кочубей. Девушка, однако, сбежала к любимому, невзирая на протесты родителей. И вот здесь началось самое интересное.Мазепа крестницу не тронул, вместо этого вернув родителям, и страсть юной девы к нему, так воспеваемая литераторами, со временем поутихла, а вскоре её вообще выдали замуж. Казалось бы, всё…17 сентября 1707 года в Монастырский приказ прибыл монах Никанор, который привёз донос на Мазепу, написанный Кочубеем. В доносе, помимо прочего, говорилось, что гетман — "бездельник, де он, блядин сын и беззаконник", который "хочет изменить и отложиться к ляхам". И — никакой конкретики.Вероятнее всего, Кочубей не знал ничего о планах Мазепы и просто собрал в кучу все возможные обвинения, поскольку ставит ему в вину сразу и измену, и безделье с беззаконием. Возможно, генеральный судья действительно ожидал от бывшего друга какого-то фортеля и, таким образом, блефовал, рассчитывая на то, что Мазепа всё равно к кому-нибудь перебежит в итоге, и тогда он, Кочубей, окажется прав.Любопытно также, что инициатором доноса выступила его жена Любовь, — фактически именно амбициозная супруга и втравила Василия Леонтьевича в опасную политическую игру.До самой осени 1707 года гетман не рассказывал о своих сепаратистских идеях даже наиболее приближенным людям, в том числе своему племяннику Войнаровскому. Кочубею же Мазепа не верил ещё со времен восстания Петрика.Любовь Кочубей впоследствии описывала сцену, имевшую место в гетманской столице Батурине 1 января 1707 года, то есть более чем за полгода до рокового доноса.Мазепа пришел к Кочубеям на празднование именин Василия Леонтьевича и в ходе застольной беседы, когда все захмелели, поинтересовался у Любови Фёдоровны, почему она всё-таки не отдала за него дочь. Та, разойдясь, ответила: "Полно-де тебе коварничать! Ты не только нашу дочь изнасиловал, но и с нас головы рвешь, будто мы с мужем с Крымом переписывались". Насчет насилия никаких доказательств нет, однако куда интереснее тут фраза про Крым. Хитрый Мазепа тут же за неё ухватился: "откуда вы знаете, что я об этом знаю?" Супруге Кочубея пришлось на ходу выдумывать какую-то историю, однако было поздно — она "сдала" мужа с потрохами.Значит, генеральный судья и его жена вели переписку с крымским ханом, очевидно, копая под самого Мазепу. Вполне возможно, что Любовь Фёдоровна рассчитывала путем заговоров и союзов сжить со свету гетмана, что позволил бы возвыситься самому Кочубею. Очень вероятно, что это была многоходовая комбинация, которая позволила бы тому в итоге овладеть гетманской булавой.Так или иначе, но Мазепа раскрыл этот заговор. И тогда Кочубеи и решились на новый трюк, на этот раз — с доносом. Удивительно, но постфактум они оказались правы, хотя ушел Мазепа не к полякам, а к шведам. Тем не менее, это было случайным совпадением.Сам Мазепа в письме к Меншикову от марта 1708 года описывал мотивы Кочубея, побудившие того на доносительство, так: "Кочубей исконный мой есть враг, который от начала моего хлопотливого гетманства всегда был мне противный и разные подо мною рвы копал, советуюсь непрестанно с враждебниками моими, которые иные уже давно, а иные в недавнем времени поумирали и исчезли. Писал он на меня пасквильные подметные письма, а будучи писарем генеральным, имеючи у себя печать войсковую и подписываясь за меня часто, так как я из-за хироргической болезни не всегда могу подписывать письма и универсалы, издал ложные некоторые, именем моим рукой его подписанные и под печатью войсковою… Потом и во второй раз он же Кочубей по приказу моему взят же был за караул в тот самый час, когда близкий его родственник проклятый Петрик передался до орды Крымской и великий мятеж в народе малороссийском учинил".Довольно любопытные обвинения. Скорее всего, насчёт подлога подписей Мазепа лукавил — это тяжкое преступление, и непонятно, зачем ему, уже изобличившему явного вредителя, оставлять его на должности, вместо того чтобы передать под суд? Скорее всего, это нарочитое сгущение красок. А вот Петрик в письме к Меншикову фигурирует не просто так. Именно Петрик стал тем "водоразделом" в отношениях двух бывших заговорщиков, после которого Мазепа никогда более не доверял Кочубею и наоборот. А "кризис" с Матрёной стал лишь своеобразным спусковым крючком, когда стороны сбросили маски учтивости и перешли к открытой вражде.То, что было после, общеизвестно.Пётр Василию Леонтьевичу не поверил. В 1708 году, после второго неудачного доноса, об интригах Кочубея сообщили, наконец, Мазепе, и тот получил законный повод расправиться со своим давним недругом. Под пытками и в обществе царских посланцев бывший генеральный судья сказал, что оговорил гетмана. После чего был отправлен к Мазепе, где с ним, по понятным причинам, не церемонились вовсе. 26 июля 1708 года Василия Кочубея и его доверенного человека полковника Ивана Искру казнили.А осенью случилось то, что косвенно предсказал, пусть и сам того не зная, бывший товарищ Мазепы — гетман изменил царю. Семье Кочубея вернули все конфискованное имущество, а сам он был обласкан в истории как верный присяге сподвижник царя, пытавшийся предупредить того об измене петровского любимца.Истина же, как это нередко случается, была где-то посередине. Мазепа действительно планировал отколоться, Кочубей действительно допускал такой вариант, сам при этом о сепаратизме не думая и мечтая лишь о булаве. А всё остальное оказалось лишь старой как мир историей о двух товарищах, которые, будучи обласканными судьбой, захотели вознестись еще выше. И в стремлении этом обернули оружие друг против друга.

https://ukraina.ru/20190321/1023045184.html

https://ukraina.ru/20211115/1032660979.html

https://ukraina.ru/20260712/pamyatnik-za-predatelstvo-stoyakin-o-strannoy-sudbe-ober-predatelya-v-istorii-rossii-1081376865.html

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история, история украины, история малороссии, гетманщина, мазепа, xviii век, крым, украина, пушкин, петр i