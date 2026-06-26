https://ukraina.ru/20260626/vtoroy-front-dlya-ukrainy-zachem-zelenskiy-eskalatsiya-s-belorussiey-i-chem-eto-grozit-vsem-1080675792.html

Второй фронт для Украины: зачем Зеленскому эскалация с Белоруссией, и чем это грозит всем

Второй фронт для Украины: зачем Зеленскому эскалация с Белоруссией, и чем это грозит всем - 26.06.2026 Украина.ру

Второй фронт для Украины: зачем Зеленскому эскалация с Белоруссией, и чем это грозит всем

Отношения между Украиной и Белоруссией за последнюю неделю достигли критической точки. Серия громких заявлений, ультиматумов и военных инцидентов на границе создала впечатление, что Киев сознательно нагнетает обстановку, пытаясь спровоцировать Минск на ответные действия и, как следствие, втянуть в конфликт Запад

2026-06-26T15:33

2026-06-26T15:33

2026-06-26T15:44

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Анализ последних событий показывает: Владимир Зеленский делает ставку на эскалацию с Белоруссией, чтобы создать второй фронт, ослабить Россию и заставить Европу и США вступить в войну напрямую.Ультиматум Зеленского: неделя на вывод техникиКлючевым моментом эскалации стало заявление Зеленского, сделанное 25 июня. В своем Телеграм-канале глава киевского режима выдвинул Белоруссии ультиматум, потребовав остановить развитие "пограничной инфраструктуры агрессии" и предпринять шаги к деэскалации.По словам Зеленского, украинская разведка зафиксировала, что вдоль границы с Украиной завершается строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива. Он назвал пять направлений, где ведется строительство: Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. Украинский политик заявил, что в российских документах эти объекты описываются в контексте задач специальной военной операции."Белоруссия знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Белоруссии должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной", — заявил Зеленский.Он также сообщил, что Киев уже направил Минску сигналы о недопустимости таких действий. Ранее, 19 июня, Зеленский пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели. По его словам, это вооружение якобы корректирует огонь по Украине.Реакция Лукашенко: "Качество войны мгновенно изменится"Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, ответил на угрозы жестко и однозначно. На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в Минске он заявил, что принимал представителей Владимира Зеленского и передал им предупреждение.Белорусский лидер подчеркнул, что Минску не нужно становиться стороной боевых действий, и отверг предположения о том, что посол РФ Борис Грызлов якобы организует процесс втягивания Белоруссии в войну. "Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России тысячу раз обсуждали эту тему", — сказал он.Лукашенко призвал Киев к переговорам без ультиматумов и конфронтационной риторики. "Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно, не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески", — заявил президент Белоруссии.Инциденты на границе: смерть и раненияУльтиматум Зеленского прозвучал на фоне трагических событий у границы. 17 июня украинский беспилотник нанес удар по автобусу с белорусской детской футбольной командой, следовавшей в Геленджик. Есть ряд фактов, свидетельствующих, что удар по автобусу был не случайным, а намеренным.В результате атаки погибла сопровождающая, восемь человек, включая шестерых детей, были ранены. За несколько дней до этого в том же районе, удаленном от границы с Украиной примерно на 100 км, фиксировались атаки дронов, один из которых привел к гибели трех работников компании "Мираторг". Лукашенко возложил ответственность на Украину и потребовал объяснений. Украинская сторона отвергла свою причастность.24 июня Зеленский объявил, что ретрансляторы, которые он грозился уничтожить, уже прекратили работу. Однако это не сняло напряженности. 20 июня депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал ультиматум Зеленского "опасным перформансом", а 22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время обсудят угрозы Киева в адрес Минска."Орешник" и ядерный фактор: прикрытие Минска и МосквыВ контексте эскалации важную роль играет "Орешник" — новейший российский ракетный комплекс, который, как предполагается, может быть размещен на территории Белоруссии. Ранее Лукашенко хвастался, что Белоруссия единственная страна СССР, которая сохранила шахты для ракет на своей территории. Когда перед Белоруссией стояла задача о выводе ядерного оружия, Лукашенко решил не взрывать шахты для ракет с ядерными боеголовками. Все, кроме одной, на сегодня остаются законсервированными.В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, в которой агрессия против Белоруссии как участника Союзного государства с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу ее суверенитету, рассматривается как условие для возможного применения ядерного оружия.Это создает мощный сдерживающий фактор. Армия Белоруссии относительно небольшая — ее численность составляет примерно 63 000–70 000 человек, из которых около 45 000–48 000 — это непосредственно военнослужащие. У нее практически нет современного боевого опыта, особенно по сравнению с Украиной, которая, несмотря на потери, прошла через трехлетнюю войну. В случае прямого столкновения с ВСУ и даже с учетом помощи России, Минск может оказаться в сложном положении. Однако "Орешник" меняет расклад. Его присутствие на территории Белоруссии, а также возможность применения Россией ядерного оружия в случае агрессии против Союзного государства делают любой конфликт с Белоруссией для Украины самоубийственным.План Зеленского: втянуть Запад в войнуУкраинский политик, судя по всему, делает ставку на провокацию. Его план выглядит следующим образом: спровоцировать Белоруссию на ответные действия, развязать конфликт на северных границах, а затем, используя ядерную риторику Москвы и угрозу "Орешника", потребовать от Запада прямого военного вмешательства. Зеленский хочет сказать Европе и США: "Смотрите, Минск и Москва агрессивно действуют, они угрожают нам ядерным оружием, мы не справляемся. Введите свои войска, защитите нас".Запад, который уже вовлечен в конфликт через поставки оружия, разведданные и обучение, может быть вынужден ответить на этот призыв, если эскалация достигнет критической точки. Зеленский понимает, что Украина проигрывает войну против России, и ему нужен новый фронт, чтобы переломить ситуацию. Открытие второго фронта против Белоруссии отвлекло бы часть российских сил, а втягивание НАТО в войну стало бы для Киева единственным шансом на спасение.Россия и Белоруссия: сохранить статус-квоВ отличие от Зеленского, Москва и Минск заинтересованы в сохранении стабильности на западных границах. Лукашенко прекрасно понимает, что война с Украиной разрушит белорусскую экономику и может привести к новому витку нестабильности внутри страны. Белоруссия не хочет и не готова к затяжному конфликту.Россия также не заинтересована в открытии второго фронта. Это распылит силы и ресурсы, которые сейчас сконцентрированы на главном направлении. Поэтому Москва будет делать все, чтобы не допустить эскалации на границе с Белоруссией, используя как дипломатические, так и военные рычаги, включая демонстрацию силы в виде "Орешника" и ядерных учений.Однако, как подчеркнул в своем заявлении председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, Москва рассматривает угрозы в адрес Минска как аналогичные угрозы непосредственно для России, поскольку Белоруссия является членом Союзного государства.ЗаключениеСитуация вокруг Белоруссии накаляется до предела. Зеленский, осознавая, что Украина проигрывает на фронте, ищет любые способы переломить ход событий, даже если это означает развязывание нового конфликта, возможно в ядерном исполнении. Его ультиматумы Минску, угрозы уничтожить инфраструктуру и эскалация с помощью дронов — это не просто риторика, это часть плана по втягиванию Запада в прямое столкновение с Россией. Однако Москва и Минск, осознавая риски, будут стремиться не допустить этого. Белоруссия — не та жертва, на которую можно легко напасть с которой можно согласиться, а Россия — не та страна, которая позволит развязать войну на своих западных границах. "Орешник" и обновленная ядерная доктрина — это гарантия того, что качество войны изменится мгновенно, как и предупредил Лукашенко. И Западу, и Киеву стоит хорошо подумать, прежде чем переступать эту черту.Между тем американский журналист Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает о конфликте. По его словам, президент США считает украинский конфликт катастрофой для Америки и абсурдной затеей. При этом журналист подчеркнул, что чудовищные последствия для украинцев лежат на совести американцев.

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эксклюзив, россия, минск, владимир зеленский, александр лукашенко, леонид слуцкий, госдума, вооруженные силы украины, нато, белоруссия, москва, украина, "орешник"