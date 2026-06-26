"У Трампа семь пятниц на дню": Васильев раскрыл, как США манипулируют "духом Анкориджа" - 26.06.2026 Украина.ру
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"У Трампа семь пятниц на дню": Васильев раскрыл, как США манипулируют "духом Анкориджа"
"У Трампа семь пятниц на дню": Васильев раскрыл, как США манипулируют "духом Анкориджа" - 26.06.2026 Украина.ру
"У Трампа семь пятниц на дню": Васильев раскрыл, как США манипулируют "духом Анкориджа"
Дональд Трамп может сегодня "похоронить" дух Анкориджа, сделав вид, что "ничего не было", а завтра снова назвать его магистральным направлением. Подобные действия США применяли ко всем своим союзникам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-06-26T13:05
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21 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США не смогли выполнить свою часть договоренностей, достигнутых на встрече в Анкоридже. По его словам, Россия по-прежнему привержена этим пониманиям, тогда как американская сторона "оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути". Ушаков подчеркнул, что Москва больше не ждет выполнения этих соглашений, а нацелена на достижение победы.Отвечая на вопрос о судьбе "духа Анкориджа", Васильев заявил, что мы живем в "мире [президента США] Дональда Трампа", и делать далеко идущие выводы сложно. "У Трампа на дню семь пятниц. Трамп может сегодня "дух Анкориджа" похоронить, сделав вид, что ничего не произошло (по принципу "это было давно и неправда"), а через какое-то время вдруг заявит, что "Анкоридж" — это магистральное направление российско-американских отношений", — подчеркнул американист.По словам Васильева, подобная тактика США хорошо известна, и Россия — не исключение. "Мы видели подобные действия США со всеми союзниками: с Канадой, Великобританией. Россия в этом списке не исключение", — пояснил собеседник издания.Эксперт назвал ситуацию тактической, а не стратегической. По его мнению, заявление Ушакова было адресовано именно Трампу: Москва не "хоронила" Анкоридж, это сделали сами американцы, и теперь Россия дает понять, что готова вернуться к диалогу.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.Почему атаки дронов скоро станут нерентабельными, зачем Трамп "водит за нос" Макрона и почему украинские ракеты рискуют остаться без "мечей"? Подробнее об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Нас ждет последний сезон тишины в Крыму и закат ракетного бизнеса Запада" на сайте Украина.ру.
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"У Трампа семь пятниц на дню": Васильев раскрыл, как США манипулируют "духом Анкориджа"

13:05 26.06.2026 (обновлено: 13:06 26.06.2026)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP / Alex Brandon
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Дональд Трамп может сегодня "похоронить" дух Анкориджа, сделав вид, что "ничего не было", а завтра снова назвать его магистральным направлением. Подобные действия США применяли ко всем своим союзникам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
21 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США не смогли выполнить свою часть договоренностей, достигнутых на встрече в Анкоридже. По его словам, Россия по-прежнему привержена этим пониманиям, тогда как американская сторона "оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути". Ушаков подчеркнул, что Москва больше не ждет выполнения этих соглашений, а нацелена на достижение победы.
Отвечая на вопрос о судьбе "духа Анкориджа", Васильев заявил, что мы живем в "мире [президента США] Дональда Трампа", и делать далеко идущие выводы сложно.
"У Трампа на дню семь пятниц. Трамп может сегодня "дух Анкориджа" похоронить, сделав вид, что ничего не произошло (по принципу "это было давно и неправда"), а через какое-то время вдруг заявит, что "Анкоридж" — это магистральное направление российско-американских отношений", — подчеркнул американист.
По словам Васильева, подобная тактика США хорошо известна, и Россия — не исключение. "Мы видели подобные действия США со всеми союзниками: с Канадой, Великобританией. Россия в этом списке не исключение", — пояснил собеседник издания.
Эксперт назвал ситуацию тактической, а не стратегической. По его мнению, заявление Ушакова было адресовано именно Трампу: Москва не "хоронила" Анкоридж, это сделали сами американцы, и теперь Россия дает понять, что готова вернуться к диалогу.
Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.
Почему атаки дронов скоро станут нерентабельными, зачем Трамп "водит за нос" Макрона и почему украинские ракеты рискуют остаться без "мечей"? Подробнее об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Нас ждет последний сезон тишины в Крыму и закат ракетного бизнеса Запада" на сайте Украина.ру.
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