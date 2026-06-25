Дмитрий Выдрин: Нас ждет последний сезон тишины в Крыму и закат ракетного бизнеса Запада
© ФотоДмитрий Выдрин интервью
© Фото
Пока в соцсетях идут споры, сорван ли курортный сезон в Крыму, мы наблюдаем "год великого перелома". Почему атаки дронов скоро станут нерентабельными, зачем Трамп "водит за нос" Макрона и почему украинские ракеты рискуют остаться без “мечей”?
О суровой арифметике войны и будущем русского танго в Ялте, в откровенном интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
На днях прозвучали важные заявления от российских лидеров. В частности, Владимир Путин на совещании с членами правительства 23 июня рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
Ранее, 22 июня, был приостановлен приём детей в летние лагеря и места оздоровления в Крыму, о чем сообщил глава региона Сергей Аксёнов. До этого политик объявил о полной приостановке отпуска топлива на всех автозаправочных станциях полуострова.
— Дмитрий Игнатьевич, лето в разгаре, а вы в Крыму, где кроме "самого синего моря" еще и море проблем. Противник постоянно атакует полуостров, грозится превратить его в остров. Курортный сезон, наверное, уже сорван. Возможен ли отдых на фоне таких проблем?
— Я вообще-то не отдыхаю — так и не научился. Помните, как в анекдоте: "Бороду можно сбрить, но мысли куда девать?" В моем случае: шорты можно одеть, но мысли от этого не укорачиваются.
Смотрю на сложившуюся в Крыму ситуацию двояко. Жаль людей, которые поломали свои планы на летний отпуск: атаки дронов, проблемы с горючим не способствуют выезду "на воды". Хотя ситуация сильно гиперболизируется и радикально драматизируется нашими недругами. И не такое переживали!
С другой стороны, я лично отдыхаю от чрезмерных курортных толп, гама и шума. Думаю, это последний сезон относительной тишины.
27 октября 2020, 08:43Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
— Вы намекает, что дальше Крым ждет грохот войны?
— Не думаю. Дальше — шум другой модели жизни. Советская модель летнего отдыха, с ее массовыми профсоюзными путевками, практически умерла, а постсоветская калька турецкой модели "олл инклюзив" себя исчерпала.
Думаю, к следующему сезону, линия противостояния сдвинется далеко на Запад. Запускать по тысяче ракет и беспилотников в сутки, то есть сжигать под 100 миллионов долларов, при эффективности 2-3%, даже для всей коллективной Европы разорительно. Чудес не бывает, особенно военных — есть простая арифметика. Война для наших противников — это бизнес, а участвовать в нем при рентабельности в 2% слишком разорительно для них.
Посмотрите, например, на скандал в Штатах по поводу их лабораторий биологического оружия в третьих странах. Не думаю, что он связан с гуманизмом американской разведки. Просто одна такая лаборатория на Украине обходилась в среднем в те же 100 миллионов, а отдачи разведка не видела — ну, кроме коррупционных распилов. "Где деньги, Зин?" Отсюда и скандал.
Поэтому вот-вот станет поспокойнее, но — по-другому. Мы переживаем "год великого перелома" во всех сферах. Будет приезжать в благословенный Крым не ритуальная толпа за солнечными ожогами и хмельным приморским променадом, а специализированные гости. Кто-то, скажем, за навыками дайвинга или яхтинга, кто-то за богатой местной винной картой или сырными изысками, кто-то за ощущением свободного полета на параплане или воздушном шаре…
Кстати, та же Турция уже пошла по этому пути специализации. Самый рентабельный их курорт — Каппадокия. Там приходится за недели бронировать полет на "большом воздушном шаре". При том, что стоимость этой услуги просто зашкаливает. Обидно, что ведь протоколы воздухоплавания когда-то разрабатывались в Крыму — в Каче.
В Аргентину миллионы гостей приезжают за танго: один час обучения этому танцу может стоить больше 100 долларов. Обидно, что ведь именно Крым был родиной русского танго. Вертинский танцевал на балконе ялтинского отеля "Метрополь", провожая взглядом дочек в школу. Или Петр Лещенко в "парке Чаир"…
23 июня, 06:22Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле ЗападаКрым в изоляции, а Россия под ударом? Не дождетесь! Полуостров готовится к решающей схватке за побережье, понимая, что Запад и Украина без Черного моря теряют смысл войны. А вот украинцев не выпустят из страны. Именно в этом тайный смысл конфликта Владимира Зеленского с соседями.
— Понятно, Дмитрий Игнатьевич, вы “сели” на любимого конька. Но давайте все же вернемся из курортных грез в суровый мир политики. Что в последнее время вас здесь, скажем, озадачило?
— Скорее — рассмешило. В прошлые времена не смеялся над репликами комика Зеленского, которые, как по мне, были чрезмерно пошловаты. Но вот сейчас я хохотал над предложением политика Зеленского президенту Трампу о передаче Украине лицензий на производство ракет "Пэтриот".
— И что же вас так рассмешило? На мой взгляд, это скорее повод для печали. Ведь если киевский режим получит доступ к современным военным технологиям, нам несдобровать...
— Во-первых, этим технологиям за полвека: разрабатывались они еще в 60-е годы. Но главное не в этом. Любая технология опредмечивается людьми — специалистами, которые знают и умеют воплощать идеи в металле. На Украине с этим всегда были проблемы.
Еще советский градоначальник Киева Гусев рассказывал мне, как строили памятник "Родина-мать". Он курировал строительство, а украинский ЦК настоял, чтоб к этому привлекли местные кадры — не получался меч, что в руке статуи. На его лезвии возникали опасные трещины.
Перебрали лучших сварщиков из всех областей, нашли в итоге на Черниговщине одного мастера. Он за немыслимую плату и бутылку армянского коньяка в день пообещал справиться, но смог сделать только оружие в 1,5 раза короче, чем планировали. "Мать" получилась не со славянским стандартным мечом, а с римским укороченным…
Позже, в незалежные времена, около 15 лет назад, помогал индийским коллегам сделать совместный проект испытательного стенда авиадвигателей. Нужны были фрезеровщики, токари и иные специалисты высокого уровня. Но их не нашли во всей стране и от проекта отказались. С тех пор страна [Украина] только деградировала в производственном плане, а система образования развалилась. А вы говорите "ракеты"…
— Кстати, сейчас на Украину завозят гастарбайтеров-индийцев. Они не помогут?
— Индиец, который работает не с метлой, а с ракетными чертежами, получает на родине больше, чем украинский министр…
— Ну, это смотря какой министр. У некоторых золотые унитазы с ракетное сопло.
— Я говорю про уровень заработков, а не про уровень воровства…
— Тем не менее, Макрон сказал, что во время последней встречи на G7 убедил Трампа, что Украина побеждает.
— Думаю, все наоборот. Это Трамп убедил Макрона, что откровенное поражение при определенной ловкости можно обозвать победой. Американский лидер это блестяще продемонстрировал на примере Ирана.
Вчера, 06:10Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по УкраинеНаучный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев проанализировал текущий кризис в отношениях США и России. Почему заявления Юрия Ушакова — это лишь "дипломатический реверанс" в сторону Трампа? Зачем Америке на самом деле нужен контроль над Ормузским проливом и почему британская политика напоминает "тусовку самоубийц"?
— Вы думаете, что Штаты получили поражение в Иране?
— Следил за прошедшими переговорами американцев с персами в Швейцарии. Ясно, что это начальный дипломатический раунд, но первые итоги можно подвести. Любой дипломатический результат имеет гуманитарную и монетарную составляющие. Гуманитарная — связана с расширением зоны духовного влияния: распространением своих смыслов, культурной специфики, национальной стилистики, религиозных канонов и так далее. Монетарная — это финансовая выгода.
В обоих кластерах преимущество у персов. Они уже духовно окормляют не только шиитский мир (а это почти 250 миллионов человек), но и суннитских соседей. Монархии Залива все чаще видят в них не изгоев, а героев, все больше ищут их благосклонности. Даже брутальные сирийцы демонстрируют персам свои симпатии. А как на мундиале за их команду болеют зрители….
Про выгоды уже и не говорю. Размораживаются зарубежные активы Ирана, снимаются санкции, увеличиваются инвестиции и нефтедобыча…
А что Штаты? Получили обещание персов не создавать "ядрен-батон" ? Так те и раньше обещали. Получили обещание как бы открыть пролив ? Так он и раньше был открыт. Без "как бы". Получили возможность направлять туда экспертов МАГАТЭ? Так и раньше им не препятствовали…
Да, в конспирологическом плане возможны конкретные выгоды частных лиц из Штатов. На Востоке откат — свят. Но мы ж про официальные результаты говорим, а не закулисные — вот и сравнивайте.
— Но вернемся все же к российско-американским отношениям. Примерно 1,5-2 месяца назад мы с вами говорили о том, что вот-вот и США и Россия придут к мирному решению по Украине. Потом российские лидеры заявили, что вопрос стоит на паузе. А теперь Ушаков и Лавров публично говорят, что Трамп и США по сути предали "дух Анкориджа". Эксперты предсказывают эскалацию конфликта. Как же так получилось, что, сделав 2 шага к миру, мы отступили вновь к жесткой войне?
— Есть такая очень старая, но назидательная шутка. Пациент, которого стоматолог спас от жуткой боли, спрашивает, сколько заплатить. Врач мудро отвечает: "Заплатите половину того, сколько вы были готовы отдать, когда изнывали от боли".
Часто переговорщики искренне готовы на радикальные компромиссы, здравые шаги, толковые решения ради своей репутации и сообразуясь с реальностью. Потом возникают "обстоятельства": чьи-то просьбы, чье-то влияние, медийное давление и прочее. Думаю, это про президента Трампа.
Наше руководство почти за 5 лет ни разу не меняло главные цели, задачи, подходы к украинскому конфликту. Возможно, это чрезмерная негибкость внешней политики и стратегии. Я бы, например, ввел систему поправок и уточнений в зависимости от изменения переговорной среды; перевел бы заявленные смыслы с официального языка на бытовой дискурс.
Но "фишкой" России всегда была предсказуемость и верность слову. Помните, еще из детства поговорку "Первое слово дороже второго"? У американской стороны другой социальный опыт: обмани ты, прежде, чем обманут тебя. Один украинский олигарх говорил, что весь его бизнес — не выплаченные налоги. У многих американских магнатов вести бизнес — "прокинутые" партнеры.
Идеальный вариант в этом случае, держать, например, Трампа безвылазно в Анкоридже, убеждая его в верности нашего слова и надежности сотрудничества. Пока не произойдет радикальный разворот всей геополитической картины мира. Но это не реально. Ему ж еще и перхоть нужно сметать с лацкан Макрона, и английского короля похлопывать по талии, и присутствовать на стартапах "атлантического мистера Бина" — Зеленского.
Представляю, какая мешанина у Трампа в голове. Беспорядочные связи чреваты не только в половой сфере, но и в политической. Отсюда — непоследовательность американской внешней политики. Значит нам необходимо учиться работать в условиях высокой неопределенности среды и непредсказуемости субъектов переговоров. А тут секрет прост — чем ты сильнее, тем меньше неожиданностей.
Вчера, 19:19Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от РоссииПереговорный процесс по Украине в глубочайшем тупике. Администрация Трампа пытается принудить Москву к позорному миру, а договоренности в Анкоридже де-факто аннулированы. Западные элиты ищут спасения в большой войне, вынуждая Россию бить по портам Одессы и предприятиям в Европе.
Заявления Владимира Путина 23 июня фактически зафиксировали смену нарратива, который можно назвать "осторожно, двери закрываются" для мирных переговоров. Этот сигнал, прежде всего, послан западным спонсорам украинского режима. Об этом — в материале Стоит ли ждать эскалации в ближайший месяц?
Подписывайся на