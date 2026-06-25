https://ukraina.ru/20260625/dmitriy-vydrin-nas-zhdet-posledniy-sezon-tishiny-v-krymu-i-zakat-raketnogo-biznesa-zapada-1080600386.html

Дмитрий Выдрин: Нас ждет последний сезон тишины в Крыму и закат ракетного бизнеса Запада

Дмитрий Выдрин: Нас ждет последний сезон тишины в Крыму и закат ракетного бизнеса Запада - 25.06.2026 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Нас ждет последний сезон тишины в Крыму и закат ракетного бизнеса Запада

Пока в соцсетях идут споры, сорван ли курортный сезон в Крыму, мы наблюдаем "год великого перелома". Почему атаки дронов скоро станут нерентабельными, зачем Трамп "водит за нос" Макрона и почему украинские ракеты рискуют остаться без “мечей”?

2026-06-25T08:00

2026-06-25T08:00

2026-06-25T08:00

интервью

крым

украина

дональд трамп

эммануэль макрон

иран

владимир зеленский

магатэ

энергетика

дроны

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О суровой арифметике войны и будущем русского танго в Ялте, в откровенном интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.На днях прозвучали важные заявления от российских лидеров. В частности, Владимир Путин на совещании с членами правительства 23 июня рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.Ранее, 22 июня, был приостановлен приём детей в летние лагеря и места оздоровления в Крыму, о чем сообщил глава региона Сергей Аксёнов. До этого политик объявил о полной приостановке отпуска топлива на всех автозаправочных станциях полуострова.— Дмитрий Игнатьевич, лето в разгаре, а вы в Крыму, где кроме "самого синего моря" еще и море проблем. Противник постоянно атакует полуостров, грозится превратить его в остров. Курортный сезон, наверное, уже сорван. Возможен ли отдых на фоне таких проблем?— Я вообще-то не отдыхаю — так и не научился. Помните, как в анекдоте: "Бороду можно сбрить, но мысли куда девать?" В моем случае: шорты можно одеть, но мысли от этого не укорачиваются.Смотрю на сложившуюся в Крыму ситуацию двояко. Жаль людей, которые поломали свои планы на летний отпуск: атаки дронов, проблемы с горючим не способствуют выезду "на воды". Хотя ситуация сильно гиперболизируется и радикально драматизируется нашими недругами. И не такое переживали!С другой стороны, я лично отдыхаю от чрезмерных курортных толп, гама и шума. Думаю, это последний сезон относительной тишины.— Вы намекает, что дальше Крым ждет грохот войны?— Не думаю. Дальше — шум другой модели жизни. Советская модель летнего отдыха, с ее массовыми профсоюзными путевками, практически умерла, а постсоветская калька турецкой модели "олл инклюзив" себя исчерпала.Думаю, к следующему сезону, линия противостояния сдвинется далеко на Запад. Запускать по тысяче ракет и беспилотников в сутки, то есть сжигать под 100 миллионов долларов, при эффективности 2-3%, даже для всей коллективной Европы разорительно. Чудес не бывает, особенно военных — есть простая арифметика. Война для наших противников — это бизнес, а участвовать в нем при рентабельности в 2% слишком разорительно для них.Посмотрите, например, на скандал в Штатах по поводу их лабораторий биологического оружия в третьих странах. Не думаю, что он связан с гуманизмом американской разведки. Просто одна такая лаборатория на Украине обходилась в среднем в те же 100 миллионов, а отдачи разведка не видела — ну, кроме коррупционных распилов. "Где деньги, Зин?" Отсюда и скандал.Поэтому вот-вот станет поспокойнее, но — по-другому. Мы переживаем "год великого перелома" во всех сферах. Будет приезжать в благословенный Крым не ритуальная толпа за солнечными ожогами и хмельным приморским променадом, а специализированные гости. Кто-то, скажем, за навыками дайвинга или яхтинга, кто-то за богатой местной винной картой или сырными изысками, кто-то за ощущением свободного полета на параплане или воздушном шаре…Кстати, та же Турция уже пошла по этому пути специализации. Самый рентабельный их курорт — Каппадокия. Там приходится за недели бронировать полет на "большом воздушном шаре". При том, что стоимость этой услуги просто зашкаливает. Обидно, что ведь протоколы воздухоплавания когда-то разрабатывались в Крыму — в Каче.В Аргентину миллионы гостей приезжают за танго: один час обучения этому танцу может стоить больше 100 долларов. Обидно, что ведь именно Крым был родиной русского танго. Вертинский танцевал на балконе ялтинского отеля "Метрополь", провожая взглядом дочек в школу. Или Петр Лещенко в "парке Чаир"…— Понятно, Дмитрий Игнатьевич, вы “сели” на любимого конька. Но давайте все же вернемся из курортных грез в суровый мир политики. Что в последнее время вас здесь, скажем, озадачило?— Скорее — рассмешило. В прошлые времена не смеялся над репликами комика Зеленского, которые, как по мне, были чрезмерно пошловаты. Но вот сейчас я хохотал над предложением политика Зеленского президенту Трампу о передаче Украине лицензий на производство ракет "Пэтриот".— И что же вас так рассмешило? На мой взгляд, это скорее повод для печали. Ведь если киевский режим получит доступ к современным военным технологиям, нам несдобровать...— Во-первых, этим технологиям за полвека: разрабатывались они еще в 60-е годы. Но главное не в этом. Любая технология опредмечивается людьми — специалистами, которые знают и умеют воплощать идеи в металле. На Украине с этим всегда были проблемы.Еще советский градоначальник Киева Гусев рассказывал мне, как строили памятник "Родина-мать". Он курировал строительство, а украинский ЦК настоял, чтоб к этому привлекли местные кадры — не получался меч, что в руке статуи. На его лезвии возникали опасные трещины.Перебрали лучших сварщиков из всех областей, нашли в итоге на Черниговщине одного мастера. Он за немыслимую плату и бутылку армянского коньяка в день пообещал справиться, но смог сделать только оружие в 1,5 раза короче, чем планировали. "Мать" получилась не со славянским стандартным мечом, а с римским укороченным…Позже, в незалежные времена, около 15 лет назад, помогал индийским коллегам сделать совместный проект испытательного стенда авиадвигателей. Нужны были фрезеровщики, токари и иные специалисты высокого уровня. Но их не нашли во всей стране и от проекта отказались. С тех пор страна [Украина] только деградировала в производственном плане, а система образования развалилась. А вы говорите "ракеты"…— Кстати, сейчас на Украину завозят гастарбайтеров-индийцев. Они не помогут?— Индиец, который работает не с метлой, а с ракетными чертежами, получает на родине больше, чем украинский министр…— Ну, это смотря какой министр. У некоторых золотые унитазы с ракетное сопло.— Я говорю про уровень заработков, а не про уровень воровства…— Тем не менее, Макрон сказал, что во время последней встречи на G7 убедил Трампа, что Украина побеждает.— Думаю, все наоборот. Это Трамп убедил Макрона, что откровенное поражение при определенной ловкости можно обозвать победой. Американский лидер это блестяще продемонстрировал на примере Ирана.— Вы думаете, что Штаты получили поражение в Иране?— Следил за прошедшими переговорами американцев с персами в Швейцарии. Ясно, что это начальный дипломатический раунд, но первые итоги можно подвести. Любой дипломатический результат имеет гуманитарную и монетарную составляющие. Гуманитарная — связана с расширением зоны духовного влияния: распространением своих смыслов, культурной специфики, национальной стилистики, религиозных канонов и так далее. Монетарная — это финансовая выгода.В обоих кластерах преимущество у персов. Они уже духовно окормляют не только шиитский мир (а это почти 250 миллионов человек), но и суннитских соседей. Монархии Залива все чаще видят в них не изгоев, а героев, все больше ищут их благосклонности. Даже брутальные сирийцы демонстрируют персам свои симпатии. А как на мундиале за их команду болеют зрители….Про выгоды уже и не говорю. Размораживаются зарубежные активы Ирана, снимаются санкции, увеличиваются инвестиции и нефтедобыча…А что Штаты? Получили обещание персов не создавать "ядрен-батон" ? Так те и раньше обещали. Получили обещание как бы открыть пролив ? Так он и раньше был открыт. Без "как бы". Получили возможность направлять туда экспертов МАГАТЭ? Так и раньше им не препятствовали…Да, в конспирологическом плане возможны конкретные выгоды частных лиц из Штатов. На Востоке откат — свят. Но мы ж про официальные результаты говорим, а не закулисные — вот и сравнивайте.— Но вернемся все же к российско-американским отношениям. Примерно 1,5-2 месяца назад мы с вами говорили о том, что вот-вот и США и Россия придут к мирному решению по Украине. Потом российские лидеры заявили, что вопрос стоит на паузе. А теперь Ушаков и Лавров публично говорят, что Трамп и США по сути предали "дух Анкориджа". Эксперты предсказывают эскалацию конфликта. Как же так получилось, что, сделав 2 шага к миру, мы отступили вновь к жесткой войне?— Есть такая очень старая, но назидательная шутка. Пациент, которого стоматолог спас от жуткой боли, спрашивает, сколько заплатить. Врач мудро отвечает: "Заплатите половину того, сколько вы были готовы отдать, когда изнывали от боли".Часто переговорщики искренне готовы на радикальные компромиссы, здравые шаги, толковые решения ради своей репутации и сообразуясь с реальностью. Потом возникают "обстоятельства": чьи-то просьбы, чье-то влияние, медийное давление и прочее. Думаю, это про президента Трампа.Наше руководство почти за 5 лет ни разу не меняло главные цели, задачи, подходы к украинскому конфликту. Возможно, это чрезмерная негибкость внешней политики и стратегии. Я бы, например, ввел систему поправок и уточнений в зависимости от изменения переговорной среды; перевел бы заявленные смыслы с официального языка на бытовой дискурс.Но "фишкой" России всегда была предсказуемость и верность слову. Помните, еще из детства поговорку "Первое слово дороже второго"? У американской стороны другой социальный опыт: обмани ты, прежде, чем обманут тебя. Один украинский олигарх говорил, что весь его бизнес — не выплаченные налоги. У многих американских магнатов вести бизнес — "прокинутые" партнеры.Идеальный вариант в этом случае, держать, например, Трампа безвылазно в Анкоридже, убеждая его в верности нашего слова и надежности сотрудничества. Пока не произойдет радикальный разворот всей геополитической картины мира. Но это не реально. Ему ж еще и перхоть нужно сметать с лацкан Макрона, и английского короля похлопывать по талии, и присутствовать на стартапах "атлантического мистера Бина" — Зеленского.Представляю, какая мешанина у Трампа в голове. Беспорядочные связи чреваты не только в половой сфере, но и в политической. Отсюда — непоследовательность американской внешней политики. Значит нам необходимо учиться работать в условиях высокой неопределенности среды и непредсказуемости субъектов переговоров. А тут секрет прост — чем ты сильнее, тем меньше неожиданностей.Заявления Владимира Путина 23 июня фактически зафиксировали смену нарратива, который можно назвать "осторожно, двери закрываются" для мирных переговоров. Этот сигнал, прежде всего, послан западным спонсорам украинского режима. Об этом — в материале Стоит ли ждать эскалации в ближайший месяц?

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20260623/elena-markosyan-poka-zelenskiy-igraet-protiv-polshi-i-belorussii-krym-stal-kostyu-v-gorle-zapada-1080506837.html

https://ukraina.ru/20260624/vladimir-vasilev-posle-4-iyulya-rossiya-pereydet-ot-krasnykh-liniy-k-zhestkim-udaram-po-ukraine-1080548853.html

https://ukraina.ru/20260624/dmitriy-suslov-porty-odessy-esche-stoyat-no-skoro-evropu-i-ukrainu-zhdut-bolshie-syurprizy-ot-rossii-1080599410.html

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