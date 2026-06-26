Стамбульские договорённости не актуальны - глава комитета ВРУ
© Фото : коллаж Украина.РуВерховная Рада война
© Фото : коллаж Украина.Ру
Украина не планирует возобновлять переговорный процесс с Россией, опираясь на стамбульские договорённости. Такое мнение высказал глава профильного комитета Верховной Рады Украины, сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
Александр Мережко, председатель комитета Рады по вопросам внешней политики, подчеркнул, что итоги стамбульских встреч не содержат реальных договорённостей — речь шла лишь о "списке пожеланий", а не о достигнутых результатах.
Он также отметил, что отсутствие прогресса в диалоге обусловлено в том числе позицией Украины, которая не намерена выводить войска из Донбасса, несмотря на требования российской стороны.
Схожую оценку ранее дал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, на встрече России и США в Анкоридже стороны ограничились выдвижением предложений, не придя к каким‑либо соглашениям.
Схожую оценку ранее дал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, на встрече России и США в Анкоридже стороны ограничились выдвижением предложений, не придя к каким‑либо соглашениям.
также 26 июня стало известно, что Лавров ответил на заявление Рубио об отсутствии договоренностей на Аляске
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июня
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