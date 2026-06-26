https://ukraina.ru/20260626/skandal-v-rumynii-rossiya-snyalas-s-turnira-a-mir-zhdt-reaktsii-mok-1080695023.html
Скандал в Румынии: Россия снялась с турнира, а мир ждёт реакции МОК
Скандал в Румынии: Россия снялась с турнира, а мир ждёт реакции МОК - 26.06.2026 Украина.ру
Скандал в Румынии: Россия снялась с турнира, а мир ждёт реакции МОК
Сборная России по художественной гимнастике снялась с этапа Кубка вызова в Румынии после того, как местные власти запретили демонстрацию российского флага и исполнение гимна. Об этом 26 июня пишет "КП Спорт"
2026-06-26T16:55
2026-06-26T16:55
2026-06-26T16:57
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Исполком World Gymnastics ранее полностью восстановил права российских и белорусских гимнастов, разрешив им выступать с национальным флагом и гимном. Наши спортсменки уже несколько раз участвовали в международных турнирах с использованием символики, в том числе и в Европе.В конце июня российские гимнастки Мария Борисова, Арина Ковшова и команда "Небесной грации" прибыли в румынский город Клуж-Напока для участия в этапе Кубка вызова. Однако мэр города Эмиль Бок выступил с заявлением, в котором запретил вывешивать флаг России и исполнять гимн на соревнованиях. Позже выяснилось, что в зале вместо государственных флагов были вывешены другие полотнища.Российская сторона немедленно обратилась в World Gymnastics, где также выразили недоумение решением румынских властей. Кроме того, министр спорта и председатель ОКР Михаил Дегтярев назвал действия мэра "вопиющим нарушением Олимпийской хартии и принципа политической нейтральности" и обратился в МОК.Пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин подчеркнул, что это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, устава федерации и обновлённых положений Олимпийской хартии.Между тем МОК на сессии в Лозанне совсем недавно одобрил поправки к Олимпийской хартии, закрепив в документе разделение спорта и политики. Однако реакция Международного олимпийского комитета на румынский инцидент пока не последовала. Поскольку международные организации хранят молчание, сборная России была вынуждена отказаться от участия в соревнованиях.В Федерации гимнастики России подчеркнули, что инцидент в Румынии создаёт опасный прецедент. Если МОК и World Gymnastics не дадут жёсткого ответа, любое местное руководство сможет игнорировать их решения. В качестве возможных санкций обсуждается лишение Румынии права проводить международные турниры на своей территории.28 мая телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) отменил решение совета организации о недопуске российских сборных к турнирам сезона-2026/27. Подробнее в материале Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, россия, румыния, михаил дегтярь, мок, украина.ру, европа, мир без границ
Новости, Россия, Румыния, Михаил Дегтярь, МОК, Украина.ру, Европа, Мир без границ
Скандал в Румынии: Россия снялась с турнира, а мир ждёт реакции МОК
16:55 26.06.2026 (обновлено: 16:57 26.06.2026)
Сборная России по художественной гимнастике снялась с этапа Кубка вызова в Румынии после того, как местные власти запретили демонстрацию российского флага и исполнение гимна. Об этом 26 июня пишет "КП Спорт"
Исполком World Gymnastics ранее полностью восстановил права российских и белорусских гимнастов, разрешив им выступать с национальным флагом и гимном. Наши спортсменки уже несколько раз участвовали в международных турнирах с использованием символики, в том числе и в Европе.
В конце июня российские гимнастки Мария Борисова, Арина Ковшова и команда "Небесной грации" прибыли в румынский город Клуж-Напока для участия в этапе Кубка вызова. Однако мэр города Эмиль Бок выступил с заявлением, в котором запретил вывешивать флаг России и исполнять гимн на соревнованиях. Позже выяснилось, что в зале вместо государственных флагов были вывешены другие полотнища.
Российская сторона немедленно обратилась в World Gymnastics, где также выразили недоумение решением румынских властей. Кроме того, министр спорта и председатель ОКР Михаил Дегтярев назвал действия мэра "вопиющим нарушением Олимпийской хартии и принципа политической нейтральности" и обратился в МОК.
Пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин подчеркнул, что это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, устава федерации и обновлённых положений Олимпийской хартии.
Между тем МОК на сессии в Лозанне совсем недавно одобрил поправки к Олимпийской хартии, закрепив в документе разделение спорта и политики. Однако реакция Международного олимпийского комитета на румынский инцидент пока не последовала. Поскольку международные организации хранят молчание, сборная России была вынуждена отказаться от участия в соревнованиях.
В Федерации гимнастики России подчеркнули, что инцидент в Румынии создаёт опасный прецедент. Если МОК и World Gymnastics не дадут жёсткого ответа, любое местное руководство сможет игнорировать их решения. В качестве возможных санкций обсуждается лишение Румынии права проводить международные турниры на своей территории.
28 мая телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) отменил решение совета организации о недопуске российских сборных к турнирам сезона-2026/27. Подробнее в материале Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России.