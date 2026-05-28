Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России

Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-28T21:35

Представленные IIHF аргументы и отчёты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев в своём телеграм-канале сообщил, что дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение в пользу российской стороны. Согласно вердикту, аргументы и отчёты IIHF не содержали достаточных оснований для продления отстранения российских и белорусских сборных по соображениям безопасности. Теперь организация должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос. Дегтярев отметил, что на последней конференции Федерации хоккея России (ФХР) была достигнута договорённость о подготовке к судебному разбирательству с IIHF, и первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет.Российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Однако в январе IIHF на заседании совета продлила санкции. 19 мая генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что организация подала апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отказ IIHF допускать россиян на турниры.За полтора месяца до этого, 13 апреля, украинской сборной по водному поло грозила дисквалификация за отказ от матча с Россией на Кубке мира. Представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра тогда заявил, что украинские спортсмены точно не выйдут на игру с россиянами. Федерация боролась с международной федерацией (World Aquatics), чтобы её не дисквалифицировали от будущих соревнований, включая юношеские. При этом он признал, что регламент не позволяет неявки команды на игру, и за это следует наказание - Украинской сборной грозит дисквалификация за отказ от матча с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

