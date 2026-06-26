https://ukraina.ru/20260626/podrazdeleniya-vs-rf-prorvali-oboronu-vsu-k-severu-ot-sum-1080652036.html

Подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум

Подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум - 26.06.2026 Украина.ру

Подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум

Российская армия прорвала оборону вооружённых формирований киевского режима к северу от Сум. Об этом в ночь на 26 июня сообщает телеграма-канал Readovka

2026-06-26T01:02

2026-06-26T01:02

2026-06-26T01:02

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Подразделения ВС РФ прорвали генеральную линию обороны ВСУ к северу от Сум, заняв Иволжанское и выйдя в лесной массив, где противнику все труднее удерживать связный фронт.Отмечается, что наступление развивается сразу на нескольких участках: российские штурмовые группы давят к Киянице, Писаревке и Хотени, а морпехи после выбивания ВСУ из Мирополья и Запселья продвинулись к Великой Рыбице.Ранее сообщалось, что местные власти по команде из Киева усиленно готовили город к обороне, создавая новые линии препятствий (с рвами, колючей проволокой и бетонными тетраэдрами), в том числе и уже в черте города - ВСУ готовят Сумы к встрече с наступающей российской армией.Подробнее о работе армии России на Сумском направлении рассказал военный обозреватель Юрий Котенок.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сводка сво, сво, новости сво, спецоперация, война на украине, сумская область, всу, вооруженные силы украины, украина, сумы