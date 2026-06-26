Подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум - 26.06.2026 Украина.ру
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Подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум
Подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум - 26.06.2026 Украина.ру
Подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум
Российская армия прорвала оборону вооружённых формирований киевского режима к северу от Сум. Об этом в ночь на 26 июня сообщает телеграма-канал Readovka
2026-06-26T01:02
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Подразделения ВС РФ прорвали генеральную линию обороны ВСУ к северу от Сум, заняв Иволжанское и выйдя в лесной массив, где противнику все труднее удерживать связный фронт.Отмечается, что наступление развивается сразу на нескольких участках: российские штурмовые группы давят к Киянице, Писаревке и Хотени, а морпехи после выбивания ВСУ из Мирополья и Запселья продвинулись к Великой Рыбице.Ранее сообщалось, что местные власти по команде из Киева усиленно готовили город к обороне, создавая новые линии препятствий (с рвами, колючей проволокой и бетонными тетраэдрами), в том числе и уже в черте города - ВСУ готовят Сумы к встрече с наступающей российской армией.Подробнее о работе армии России на Сумском направлении рассказал военный обозреватель Юрий Котенок.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сводка сво, сво, новости сво, спецоперация, война на украине, сумская область, всу, вооруженные силы украины, украина, сумы
Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, сводка СВО, СВО, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, Сумская область, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, Сумы

Подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум

01:02 26.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российская армия прорвала оборону вооружённых формирований киевского режима к северу от Сум. Об этом в ночь на 26 июня сообщает телеграма-канал Readovka
Подразделения ВС РФ прорвали генеральную линию обороны ВСУ к северу от Сум, заняв Иволжанское и выйдя в лесной массив, где противнику все труднее удерживать связный фронт.
Отмечается, что наступление развивается сразу на нескольких участках: российские штурмовые группы давят к Киянице, Писаревке и Хотени, а морпехи после выбивания ВСУ из Мирополья и Запселья продвинулись к Великой Рыбице.
Ранее сообщалось, что местные власти по команде из Киева усиленно готовили город к обороне, создавая новые линии препятствий (с рвами, колючей проволокой и бетонными тетраэдрами), в том числе и уже в черте города - ВСУ готовят Сумы к встрече с наступающей российской армией.
Подробнее о работе армии России на Сумском направлении рассказал военный обозреватель Юрий Котенок.
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