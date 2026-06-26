https://ukraina.ru/20260626/pochemu-zelenskiy-vynuzhden-speshit-i-chto-pokazhet-blizhayshiy-mesyats-evstafev-ob-ochen-bolshoy-agressii-1080673641.html

Почему Зеленский вынужден спешить и что покажет ближайший месяц: Евстафьев об очень большой агрессии

Почему Зеленский вынужден спешить и что покажет ближайший месяц: Евстафьев об очень большой агрессии - 26.06.2026 Украина.ру

Почему Зеленский вынужден спешить и что покажет ближайший месяц: Евстафьев об очень большой агрессии

Почему президент США Дональд Трамп пошёл на "стратегическую капитуляцию" по вопросу Украины и чего ждать от саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре?... Украина.ру, 26.06.2026

2026-06-26T12:12

2026-06-26T12:12

2026-06-26T12:35

видео

украина

сша

анкара

дмитрий евстафьев

владимир зеленский

дональд трамп

нато

переговоры

переговоры по украине 2026

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Почему президент США Дональд Трамп пошёл на "стратегическую капитуляцию" по вопросу Украины и чего ждать от саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре? Почему Зеленский в последнее время ведёт себя гораздо агрессивнее, чем раньше, какие три нюанса могут нарушить планы Украины и Запада и что покажет ближайший месяц?Об этом и не только расскажет профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев в новом выпуске своей авторской программы "Казус Евстафьева" на Украина.ру.ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmirУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

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