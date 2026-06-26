Почему Зеленский вынужден спешить и что покажет ближайший месяц: Евстафьев об очень большой агрессии
12:12 26.06.2026 (обновлено: 12:35 26.06.2026)
Почему президент США Дональд Трамп пошёл на "стратегическую капитуляцию" по вопросу Украины и чего ждать от саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре?
Почему Зеленский в последнее время ведёт себя гораздо агрессивнее, чем раньше, какие три нюанса могут нарушить планы Украины и Запада и что покажет ближайший месяц?
Об этом и не только расскажет профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев в новом выпуске своей авторской программы "Казус Евстафьева" на Украина.ру.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
Почему Зеленский в последнее время ведёт себя гораздо агрессивнее, чем раньше, какие три нюанса могут нарушить планы Украины и Запада и что покажет ближайший месяц?
Об этом и не только расскажет профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев в новом выпуске своей авторской программы "Казус Евстафьева" на Украина.ру.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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