https://ukraina.ru/20260625/udar-po-mostam-i-dneprogesu-vladimir-rogov--o-tselyakh-unichtozheniya-pereprav-v-zaporozhe-1080604116.html

Удар по мостам и Днепрогэсу: Владимир Рогов — о целях уничтожения переправ в Запорожье

Удар по мостам и Днепрогэсу: Владимир Рогов — о целях уничтожения переправ в Запорожье - 25.06.2026 Украина.ру

Удар по мостам и Днепрогэсу: Владимир Рогов — о целях уничтожения переправ в Запорожье

Удары по мостам в Запорожье должны ставить целью их полное уничтожение, а не просто создание пробок. Наведение понтонов там затруднено из-за скалистых берегов и перепадов высот. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов

2026-06-25T05:30

2026-06-25T05:30

2026-06-25T05:30

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На днях российские ВКС впервые применили корректируемые авиабомбы по мосту Преображенского и плотине Днепрогэс в оккупированном Запорожье. Удары наносились по двухъярусной переправе, совмещающей автомобильное и железнодорожное движение. Точные масштабы разрушений пока не установлены. По данным украинской стороны, противник был вынужден перенаправить все транспортные потоки через мосты в Днепропетровске, который находится в 85 километрах от Запорожья.Отвечая на вопрос о том, какова цель ударов по мостам — полное уничтожение или провоцирование заторов, собеседник Украина.ру подчеркнул, что пробки не решают проблему.Рогов заявил, что цель ударов по мостам в Запорожье — их уничтожение. "Пробками сыт не будешь. Их надо уничтожать, чтобы подорвать логистику ВСУ с правого берега Днепра на левый", — пояснил он.По словам эксперта, наведение понтонных переправ там не везде возможно из-за разницы в перепадах высот и скалистых берегов. "Учитывая скалистые берега, удобных мест, где можно организовать автомобильный трафик как таковой, очень мало", — отметил собеседник издания.Он добавил, что даже если киевский режим наладит трафик, гражданская инфраструктура будет перегружена. "А если они полностью запретят гражданский трафик и оставят одну военную логистику, то по ней нам будет бить намного легче. Понтонную переправу уже можно будет простыми "Геранями" разносить", — резюмировал Владимир Рогов.Полный текст материала "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.

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