Удар по мостам и Днепрогэсу: Владимир Рогов — о целях уничтожения переправ в Запорожье - 25.06.2026 Украина.ру
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Удар по мостам и Днепрогэсу: Владимир Рогов — о целях уничтожения переправ в Запорожье
Удар по мостам и Днепрогэсу: Владимир Рогов — о целях уничтожения переправ в Запорожье - 25.06.2026 Украина.ру
Удар по мостам и Днепрогэсу: Владимир Рогов — о целях уничтожения переправ в Запорожье
Удары по мостам в Запорожье должны ставить целью их полное уничтожение, а не просто создание пробок. Наведение понтонов там затруднено из-за скалистых берегов и перепадов высот. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов
2026-06-25T05:30
2026-06-25T05:30
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На днях российские ВКС впервые применили корректируемые авиабомбы по мосту Преображенского и плотине Днепрогэс в оккупированном Запорожье. Удары наносились по двухъярусной переправе, совмещающей автомобильное и железнодорожное движение. Точные масштабы разрушений пока не установлены. По данным украинской стороны, противник был вынужден перенаправить все транспортные потоки через мосты в Днепропетровске, который находится в 85 километрах от Запорожья.Отвечая на вопрос о том, какова цель ударов по мостам — полное уничтожение или провоцирование заторов, собеседник Украина.ру подчеркнул, что пробки не решают проблему.Рогов заявил, что цель ударов по мостам в Запорожье — их уничтожение. "Пробками сыт не будешь. Их надо уничтожать, чтобы подорвать логистику ВСУ с правого берега Днепра на левый", — пояснил он.По словам эксперта, наведение понтонных переправ там не везде возможно из-за разницы в перепадах высот и скалистых берегов. "Учитывая скалистые берега, удобных мест, где можно организовать автомобильный трафик как таковой, очень мало", — отметил собеседник издания.Он добавил, что даже если киевский режим наладит трафик, гражданская инфраструктура будет перегружена. "А если они полностью запретят гражданский трафик и оставят одну военную логистику, то по ней нам будет бить намного легче. Понтонную переправу уже можно будет простыми "Геранями" разносить", — резюмировал Владимир Рогов.Полный текст материала "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.
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Новости, Запорожье, Россия, Днепропетровск, Владимир Рогов, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, завершение СВО, дзен новости СВО, Главные новости, главное, Днепр, логистика, Спецоперация, война, война на Украине

Удар по мостам и Днепрогэсу: Владимир Рогов — о целях уничтожения переправ в Запорожье

05:30 25.06.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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Удары по мостам в Запорожье должны ставить целью их полное уничтожение, а не просто создание пробок. Наведение понтонов там затруднено из-за скалистых берегов и перепадов высот. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов
На днях российские ВКС впервые применили корректируемые авиабомбы по мосту Преображенского и плотине Днепрогэс в оккупированном Запорожье. Удары наносились по двухъярусной переправе, совмещающей автомобильное и железнодорожное движение. Точные масштабы разрушений пока не установлены. По данным украинской стороны, противник был вынужден перенаправить все транспортные потоки через мосты в Днепропетровске, который находится в 85 километрах от Запорожья.
Отвечая на вопрос о том, какова цель ударов по мостам — полное уничтожение или провоцирование заторов, собеседник Украина.ру подчеркнул, что пробки не решают проблему.
Рогов заявил, что цель ударов по мостам в Запорожье — их уничтожение. "Пробками сыт не будешь. Их надо уничтожать, чтобы подорвать логистику ВСУ с правого берега Днепра на левый", — пояснил он.
По словам эксперта, наведение понтонных переправ там не везде возможно из-за разницы в перепадах высот и скалистых берегов. "Учитывая скалистые берега, удобных мест, где можно организовать автомобильный трафик как таковой, очень мало", — отметил собеседник издания.
Он добавил, что даже если киевский режим наладит трафик, гражданская инфраструктура будет перегружена. "А если они полностью запретят гражданский трафик и оставят одну военную логистику, то по ней нам будет бить намного легче. Понтонную переправу уже можно будет простыми "Геранями" разносить", — резюмировал Владимир Рогов.
Полный текст материала "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.
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