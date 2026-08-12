https://ukraina.ru/20260812/ukraina-rezko-sokraschaet-eksport-zerna-na-fone-morskoy-blokady-1082432296.html

Украина резко сокращает экспорт зерна на фоне морской блокады

Украина резко сокращает экспорт зерна на фоне морской блокады - 12.08.2026 Украина.ру

Украина резко сокращает экспорт зерна на фоне морской блокады

Зафиксировано резкое сокращение зернового экспорта с Украины. Об этом сообщает 12 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-12T17:47

2026-08-12T17:47

2026-08-12T17:47

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"За первые 12 дней августа пшеницы за границу вывезли в четыре раза меньше, чем год назад — 175 тыс. тонн против 759 тыс", - сказано в публикации.В частности, экспорт ячменя рухнул более чем в пять раз, кукурузы — почти втрое.Ранее обозреватели телеграм-канала отмечали, что украинский экспорт сельскохозяйственной продукции в сезоне 2026-2027 годов может сократиться более чем вдвое из-за ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре.Объём экспорта может составить около 29,6 миллиона тонн, что на 54% меньше предыдущего прогноза в 64,4 млн т. Экспорт пшеницы может сократиться на 53% до 8,3 млн т.Альтернативные маршруты через Дунай ограничены из-за засухи, а перенаправление грузов через Румынию, Словакию и Венгрию не сможет полностью компенсировать потерю портовых мощностей.Ситуацию рассмотрел Иван Лизан в публикации Экономика Украины и война: экспорт усыхает, склады горят, цены растутВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, дунай, украина.ру, пшеница, экспорт, апк, порт, сельское хозяйство