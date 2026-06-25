Трамп крайне разочарован в большинстве союзников по НАТО - 25.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260625/tramp-krayne-razocharovan-v-bolshinstve-soyuznikov-po-nato-1080613152.html
Трамп крайне разочарован в большинстве союзников по НАТО
Трамп крайне разочарован в большинстве союзников по НАТО - 25.06.2026 Украина.ру
Трамп крайне разочарован в большинстве союзников по НАТО
Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте раскритиковал большинство членов альянса
2026-06-25T09:20
2026-06-25T09:24
новости
сша
дональд трамп
нато
пентагон
украина.ру
эммануэль макрон
марко рубио
израиль
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080339330_0:8:600:346_1920x0_80_0_0_f7fd9107697c8f1519b01e5ab6459827.jpg
Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте высказал резкое недовольство действиями союзников по альянсу. Как сообщил глава Белого дома, он разочарован большинством стран-членов."Мы были разочарованы Великобританией, мы были разочарованы Германией и Францией, мы разочарованы большинством из них. Испания — это вообще кошмар", — заявил Трамп.Президент добавил, что НАТО подвела Соединённые Штаты, и при другом руководстве альянса такого контакта бы не состоялось.Напомним, в апреле Трамп уже заявлял, что всерьёз рассматривает выход США из блока. Тогда госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Штатам необходимо переосмыслить значение альянса после разрешения конфликта на Ближнем Востоке.В конце марта глава Белого дома заявлял, что запомнит отказ Парижа предоставить своё воздушное пространство для перевозки оружия в Израиль. В канцелярии французского президента Эммануэля Макрона удивились этим комментариям и подчеркнули, что позиция страны не изменилась. Ранее аналогичное решение приняла Испания, которая также закрыла свои воздушное пространство и запретила использование военных баз на своей территории.Трамп уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки. Шеф Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном президент решит вопрос о будущем альянса.Также американский лидер заявил, что ценит решение России, Китая и Турции не принимать какого-либо участия в войне США и Израиля против Ирана.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
израиль
испания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080339330_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_4ec304c3f79d19ab03711f42b72fc859.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, дональд трамп, нато, пентагон, украина.ру, эммануэль макрон, марко рубио, израиль, испания
Новости, США, Дональд Трамп, НАТО, Пентагон, Украина.ру, Эммануэль Макрон, Марко Рубио, Израиль, Испания

Трамп крайне разочарован в большинстве союзников по НАТО

09:20 25.06.2026 (обновлено: 09:24 25.06.2026)
 
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте раскритиковал большинство членов альянса
Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте высказал резкое недовольство действиями союзников по альянсу. Как сообщил глава Белого дома, он разочарован большинством стран-членов.
"Мы были разочарованы Великобританией, мы были разочарованы Германией и Францией, мы разочарованы большинством из них. Испания — это вообще кошмар", — заявил Трамп.
Президент добавил, что НАТО подвела Соединённые Штаты, и при другом руководстве альянса такого контакта бы не состоялось.
Напомним, в апреле Трамп уже заявлял, что всерьёз рассматривает выход США из блока. Тогда госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Штатам необходимо переосмыслить значение альянса после разрешения конфликта на Ближнем Востоке.
В конце марта глава Белого дома заявлял, что запомнит отказ Парижа предоставить своё воздушное пространство для перевозки оружия в Израиль. В канцелярии французского президента Эммануэля Макрона удивились этим комментариям и подчеркнули, что позиция страны не изменилась.
Ранее аналогичное решение приняла Испания, которая также закрыла свои воздушное пространство и запретила использование военных баз на своей территории.
Трамп уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки. Шеф Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном президент решит вопрос о будущем альянса.
Также американский лидер заявил, что ценит решение России, Китая и Турции не принимать какого-либо участия в войне США и Израиля против Ирана.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАДональд ТрампНАТОПентагонУкраина.руЭммануэль МакронМарко РубиоИзраильИспания
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:15Россия намерена добиваться отмены решения ИКАО по крушению Boeing MH17 в Донбассе
10:15НАТО на пороге: разведчик альянса кружит у границ России
10:15За чужую войну заплатят потомки — Мамыкин о долгах Латвии
10:12Взрывы в Сумах
10:11Подробности задержания жителя Мариуполя сотрудниками ФСБ
10:07Трамп пригрозил нефтяным компаниям "большими проблемами" из-за цен на бензин
10:00Новый шаг в гонке вооружений: США испытали "ядерный" дрон
09:592,4 млн убитых за 4 года: хакеры вскрыли реальные потери ВСУ, которые Киев скрывает
09:55Украинский военный признал успехи ВС РФ в зоне спецоперации
09:54Военный суд отказался смягчить меру пресечения фигуранту дела о некачественных консервах для Минобороны
09:54В Брянской области в результате атаки ВСУ погибли два человека, ещё четверо ранены, — врио губернатора Ковальчук
09:46Житель Мариуполя задержан при попытке совершить теракт в здании суда в ДНР, — УФСБ
09:45ВСУ останутся без дронов: Украина опять не дождалась европейских денег
09:41В Минтрансе заявили, что ситуация с авиатопливом в России остаётся стабильной
09:25ВС РФ ударили по АЗС противника во временно оккупированном Запорожье. Новости СВО
09:20Трамп крайне разочарован в большинстве союзников по НАТО
09:20Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня
08:59Британия хочет продать нефть с захваченного танкера в пользу Киева - Telegraph
08:24Главное за ночь 25 июня
08:00Начало распада Югославии: 35 лет с выхода из состава СФРЮ Словении и Хорватии
Лента новостейМолния