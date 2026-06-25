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Трамп крайне разочарован в большинстве союзников по НАТО

Трамп крайне разочарован в большинстве союзников по НАТО - 25.06.2026 Украина.ру

Трамп крайне разочарован в большинстве союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте раскритиковал большинство членов альянса

2026-06-25T09:20

2026-06-25T09:20

2026-06-25T09:24

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Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте высказал резкое недовольство действиями союзников по альянсу. Как сообщил глава Белого дома, он разочарован большинством стран-членов."Мы были разочарованы Великобританией, мы были разочарованы Германией и Францией, мы разочарованы большинством из них. Испания — это вообще кошмар", — заявил Трамп.Президент добавил, что НАТО подвела Соединённые Штаты, и при другом руководстве альянса такого контакта бы не состоялось.Напомним, в апреле Трамп уже заявлял, что всерьёз рассматривает выход США из блока. Тогда госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Штатам необходимо переосмыслить значение альянса после разрешения конфликта на Ближнем Востоке.В конце марта глава Белого дома заявлял, что запомнит отказ Парижа предоставить своё воздушное пространство для перевозки оружия в Израиль. В канцелярии французского президента Эммануэля Макрона удивились этим комментариям и подчеркнули, что позиция страны не изменилась. Ранее аналогичное решение приняла Испания, которая также закрыла свои воздушное пространство и запретила использование военных баз на своей территории.Трамп уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки. Шеф Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном президент решит вопрос о будущем альянса.Также американский лидер заявил, что ценит решение России, Китая и Турции не принимать какого-либо участия в войне США и Израиля против Ирана.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, сша, дональд трамп, нато, пентагон, украина.ру, эммануэль макрон, марко рубио, израиль, испания