https://ukraina.ru/20260625/prigovor-diplomatii-trampa-rossiya-stavit-krest-na-otnosheniyakh-s-ssha-khronika-sobytiy-na-utro-25-iyunya--1080612398.html

Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня

Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня - 25.06.2026 Украина.ру

Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня

Аляска была обманом: глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США просто тянули время для перевооружения ВСУ. В то же время Европа обрекла себя на изоляцию — МИД РФ указал на безответственность

2026-06-25T09:20

2026-06-25T09:20

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон после достигнутых на саммите на Аляске договоренностей о прекращении боевых действий на Украине теперь пытается выторговать у России дополнительные уступки. Выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", министр напомнил, что именно Москва пошла на компромисс, приняв американское предложение, однако сейчас ситуация складывается иначе.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия на переговорах в Анкоридже никаких уступок не делала, а лишь согласовала механизм прекращения огня и перехода к переговорному процессу. Однако теперь, по его словам, США, судя по всему, начинают отходить от роли объективного посредника.На этом фоне поступает все больше сообщений о том, что Вашингтон не просто наблюдает за ходом боевых действий, а напрямую участвует в планировании ударов ВСУ по российской территории. По данным Financial Times, американская разведка предоставила Киеву данные для нанесения недавнего удара по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание также сообщило, что президент США Дональд Трамп был "чрезвычайно впечатлен и воодушевлен" результатами украинских атак во время саммита G7 и в частном порядке советовал Владимиру Зеленскому действовать "смелее".Эти факты вызывают серьезные вопросы о реальной роли Вашингтона в урегулировании. С одной стороны, США выступают в качестве якобы посредника, с другой — поставляют разведданные для ударов по гражданским объектам в глубине России. В Кремле уже заявили, что одна из сторон анкориджских договоренностей оказалась неспособна их выполнить, явно намекая на американскую. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что США столкнулись с проблемами, связанными прежде всего с поведением Киева, который категорически не настроен на мир.Ситуация усугубляется и тем, что Зеленский после встречи с Трампом заявил о намерении получить лицензии на производство ракет для Patriot на Украине, что, по сути, означает втягивание американского ВПК в прямое участие в конфликте. Лавров в этой связи отметил, что не хотел бы даже думать о том, что саммит на Аляске был задуман как попытка выиграть время для довооружения киевского режима, но на деле получается именно так.Президент РФ Владимир Путин, комментируя участившиеся атаки ВСУ на российские регионы, заявил, что Киев бьет по гражданской инфраструктуре, пытаясь посеять панику и повлиять на энергообеспечение и туристический сезон. Глава государства поручил кабмину и Минобороны принять меры для сведения к нулю последствий этих ударов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что положение ВСУ ухудшается с каждым днем, а киевский режим "огрызается" в ответ на успехи российских войск, но необратимые процессы для него уже запущены.Очевидно, что США сегодня не являются честным посредником. Они пытаются сохранить лицо, одновременно накачивая Украину разведданными и подталкивая ее к эскалации. Москва же теперь вынуждена констатировать, что Запад использует любые паузы для перевооружения противника, а не для установления мира. И в этой ситуации Россия, как подчеркивают в Кремле, будет добиваться победы и реализации собственных целей, а не просто выполнения буквы сорванных договоренностей.Европа готовит войну, а не переговорыЗападные страны не подают сигналов готовности к предметным переговорам с Россией по вопросам европейской безопасности. Об этом в интервью "Известиям" заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.По словам дипломата, все заявления, звучащие из европейских столиц, носят исключительно публичный характер и не могут расцениваться как приглашение к конструктивному диалогу.Дипломат особо отметил, что ни совместные заявления лидеров Франции, Великобритании и ФРГ, сделанные в Лондоне в начале июня, ни ультимативная риторика главы европейской дипломатии Каи Каллас не содержат конструктивных предложений. Вместо этого, по его словам, европейские политики продолжают нагнетать напряженность и озвучивать требования, не имеющие отношения к реальному урегулированию.В Лондоне 2 июня состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского. В совместном заявлении по итогам переговоров сообщается о намерении трех европейских стран совместно производить дальнобойное вооружение и системы ПВО для Украины, а также расширять промышленное сотрудничество с Киевом. При этом лидеры поддержали идею прямого диалога между Украиной и Россией — но лишь при "активном участии" США и Европы.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости подчеркивала, что Россия открыта к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них. Однако, по ее словам, для начала диалога необходимы реальные шаги, а не декларации.В Москве неоднократно заявляли, что без учета российских интересов и без прекращения поставок вооружений Киеву никакой диалог не приведет к устойчивому миру. Европа же, судя по всему, продолжает играть роль провокатора, а не посредника, и не готова слышать позицию России.Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь со среды на четверг. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, в период с 20.00 мск 24 июня до 7.00 мск 25 июня массированная атака БПЛА была отражена над территориями 14 регионов страны.Наибольшее количество дронов уничтожено над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря. Кроме того, перехваты осуществлялись в небе над Волгоградской, Калужской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении подразделения ВС РФ ведут зачистку города. Зона контроля противника неуклонно сокращается, поступают новые подтверждения продвижения штурмовых групп ВС РФ. Противник несет потери и откатывается на западные окраины.На Северском участке российские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают теснить врага в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Ореховатка и Пискуновка. Расширение зоны контроля позволяет создать условия для дальнейшего охвата группировки ВСУ.На Краснолиманском направлении идут ожесточенные бои непосредственно в городской черте. Российские подразделения наносят удары по переправам, через которые противник пытается перебрасывать резервы, а также успешно отражают контратаки украинских формирований, пытающихся удержать позиции.На Днепровском направлении войска РФ заняли новые опорные пункты на рубеже Великомихайловка — Александровка. Это позволило улучшить тактическое положение и создать плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника.На Запорожском фронте существенных изменений линии фронта не зафиксировано. Однако российские силы продолжают наносить массированные удары по тыловым объектам ВСУ, объектам логистики и скоплениям живой силы. Одновременно ведется работа по выравниванию линии фронта на восточном фланге, что создает предпосылки для будущих наступательных действий.

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Кристина Черкасова

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