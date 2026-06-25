Ермаков про радикализм Британии: Лондон считает Россию главным геополитическим конкурентом - 25.06.2026 Украина.ру
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Ермаков про радикализм Британии: Лондон считает Россию главным геополитическим конкурентом
Ермаков про радикализм Британии: Лондон считает Россию главным геополитическим конкурентом - 25.06.2026 Украина.ру
Ермаков про радикализм Британии: Лондон считает Россию главным геополитическим конкурентом
Радикализм Британии в отношении России имеет глубокие исторические корни — Лондон традиционно воспринимает Москву как главного геополитического конкурента. Этот курс поддерживается на всех уровнях, включая монархию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
2026-06-25T04:15
2026-06-25T04:15
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Говоря об истинных причинах британского радикализма, собеседник Украина.ру заявил, что это осознанная попытка Лондона выступить авангардом НАТО.Ермаков заявил, что радикализм Британии — это осознанная попытка британцев выступить авангардом европейского движения. Здесь играют роль исторические отношения: Лондон традиционно воспринимает Россию как главного геополитического конкурента, пояснил политолог.По словам эксперта, этот курс поддерживается на всех уровнях. "Об этом говорил и [король Великобритании] Карл III, когда был с визитом в США в этом году. Монархия подает важный сигнал, при том, что король Карл III — фигура далеко не номинальная в системе управления. Его заявления о защите демократических ценностей и единстве Запада подтверждают, что стратегических перемен в курсе Лондона ожидать не стоит", — отметил он.Ермаков добавил, что в Британии существует устойчивый внутриэлитный консенсус по этому вопросу.Даже набирающие силу оппозиционные движения, такие как "Партия реформ Великобритании" Найджела Фаража придерживаются позиции, что Британия должна оставаться оборонным лидером Европы, констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева" на сайте Украина.ру.
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новости, лондон, британия, россия, карл iii, кир стармер, украина.ру, нато, международные отношения, международная политика, мир без границ, геополитика, оборона, главные новости, главное
Новости, Лондон, Британия, Россия, Карл III, Кир Стармер, Украина.ру, НАТО, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, геополитика, оборона, Главные новости, главное

Ермаков про радикализм Британии: Лондон считает Россию главным геополитическим конкурентом

04:15 25.06.2026
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Радикализм Британии в отношении России имеет глубокие исторические корни — Лондон традиционно воспринимает Москву как главного геополитического конкурента. Этот курс поддерживается на всех уровнях, включая монархию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
Говоря об истинных причинах британского радикализма, собеседник Украина.ру заявил, что это осознанная попытка Лондона выступить авангардом НАТО.
Ермаков заявил, что радикализм Британии — это осознанная попытка британцев выступить авангардом европейского движения. Здесь играют роль исторические отношения: Лондон традиционно воспринимает Россию как главного геополитического конкурента, пояснил политолог.
По словам эксперта, этот курс поддерживается на всех уровнях. "Об этом говорил и [король Великобритании] Карл III, когда был с визитом в США в этом году. Монархия подает важный сигнал, при том, что король Карл III — фигура далеко не номинальная в системе управления. Его заявления о защите демократических ценностей и единстве Запада подтверждают, что стратегических перемен в курсе Лондона ожидать не стоит", — отметил он.
Ермаков добавил, что в Британии существует устойчивый внутриэлитный консенсус по этому вопросу.
Даже набирающие силу оппозиционные движения, такие как "Партия реформ Великобритании" Найджела Фаража придерживаются позиции, что Британия должна оставаться оборонным лидером Европы, констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева" на сайте Украина.ру.
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