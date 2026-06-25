https://ukraina.ru/20260625/benzovozy-s-mangalami-i-vozrozhdenie-sistemy-konvoev-rogov-o-zaschite-sukhoputnogo-koridora-v-krym-1080627057.html

Бензовозы с "мангалами" и возрождение системы конвоев: Рогов о защите сухопутного коридора в Крым

Бензовозы с "мангалами" и возрождение системы конвоев: Рогов о защите сухопутного коридора в Крым - 25.06.2026 Украина.ру

Бензовозы с "мангалами" и возрождение системы конвоев: Рогов о защите сухопутного коридора в Крым

Для защиты трасс необходимо возродить систему конвоев и усилить мобильные огневые группы. Бензовозы нужно оборудовать "мангалами", а сопровождать их должны пикапы с турелями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов

2026-06-25T13:23

2026-06-25T13:23

2026-06-25T14:09

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Комментируя удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым, Рогов заявил, что для решения проблемы необходимо усиливать мобильные огневые группы."Только, опять же, я бы не отдавал это на откуп местных властей, которые, мягко говоря, не всегда профессионально работают и не всегда ответственно относятся к выделяемым средствам. Это должно происходить под федеральным контролем", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, группы, оснащенные стрелковым оружием и дронами-перехватчиками типа "Елки", надо выставлять вдоль трасс. "Пусть они патрулируют свои 10 километров. Этого достаточно, чтобы отреагировать на вызов", — отметил Рогов.Он добавил, что мобильные группы вдоль трассы "Новороссия", интегрированные в единую систему управления, позволят минимизировать ущерб от украинских дронов. "Фактически речь идет о возрождении системы конвоев", — сказал Рогов.По словам эксперта, если один-два бензовоза будет сопровождать группа на пикапах с турелями и системами РЭБ, у них шансов проехать гораздо больше. "Да и сами бензовозы надо как минимум оборудовать мангалами, чтобы в случае попадания было больше шансов защититься", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.

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