Уиткофф, Кушнер и Рубио работают над достижением мира, невозможного без Путина - генсек НАТО - 24.06.2026 Украина.ру
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Уиткофф, Кушнер и Рубио работают над достижением мира, невозможного без Путина - генсек НАТО
Уиткофф, Кушнер и Рубио работают над достижением мира, невозможного без Путина - генсек НАТО - 24.06.2026 Украина.ру
Уиткофф, Кушнер и Рубио работают над достижением мира, невозможного без Путина - генсек НАТО
Президент России Владимир Путин сейчас выдвигает максималистские требования по СВО и западным союзникам нужно усадить его за стол переговоров. Об этом 24 июня пишет украинское издание liga.net со ссылкой на интервью генсека НАТО Марка Рютте американскому телеканалу Fox News
2026-06-24T12:49
2026-06-24T17:20
новости
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украина
владимир путин
рютте
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нато
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"Почему это важно. Заявление Рютте прозвучало на фоне того, что с конца февраля США фактически приостановили свое участие в переговорах между Украиной и Россией, сосредоточившись на войне в Иране. На саммите G7 во Франции президент США Дональд Трамп публично призвал Россию заключить мирное соглашение", - сказано в публикации. Там также отмечено, что Рютте в ответе на вырос о том, видит ли он завершение российско-украинского конфликта заявил, что сейчас украинская сторона успешно действует на поле боя с потерями российской стороны 30-35 тыс.По его словам, на оборону тратится почти 50% государственного бюджета России и 3/4 налоговых поступлений направляются на СВО."По мнению Рютте, необходимо, чтобы Путин начал сотрудничать и сел за стол переговоров, - сообщило украинское издание. - Он напомнил, что именно Трамп в феврале прошлого года сдвинул с мертвой точки ситуацию в отношениях с Путиным. Специальный посланник США Стив Уиткофф, участник переговоров Джаред Кушнер и государственный секретарь Марко Рубио работают над достижением мирного соглашения, заверил генсек НАТО". Приводятся и слова генсека военно-политического блока на эту тему."Но это может произойти лишь при условии, что Путин будет готов подключиться к этому процессу и работать вместе с другими для достижения результата. Пока же он лишь повторяет свои максималистские требования", – цитирует издание генсека НАТО.Оно напомнило, что переговоры в трёхстороннем формате (Россия, Украина, США) не проводились с зимы из-за начала войны с Ираном. Также отмечено, что 23 июня США в ООН призвали Россию сесть за стол переговоров с Украиной, так как якобы "время не на стороне Москвы".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, владимир путин, рютте, стив уиткофф, нато, fox news, оон, джаред кушнер, госдеп сша, переговоры по украине 2026, новости о переговорах россии и украины, мир без границ
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Рютте, Стив Уиткофф, НАТО, Fox News, ООН, Джаред Кушнер, Госдеп США, Переговоры по Украине 2026, новости о переговорах России и Украины, Мир без границ

Уиткофф, Кушнер и Рубио работают над достижением мира, невозможного без Путина - генсек НАТО

12:49 24.06.2026 (обновлено: 17:20 24.06.2026)
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Президент России Владимир Путин сейчас выдвигает максималистские требования по СВО и западным союзникам нужно усадить его за стол переговоров. Об этом 24 июня пишет украинское издание liga.net со ссылкой на интервью генсека НАТО Марка Рютте американскому телеканалу Fox News
"Почему это важно. Заявление Рютте прозвучало на фоне того, что с конца февраля США фактически приостановили свое участие в переговорах между Украиной и Россией, сосредоточившись на войне в Иране. На саммите G7 во Франции президент США Дональд Трамп публично призвал Россию заключить мирное соглашение", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что Рютте в ответе на вырос о том, видит ли он завершение российско-украинского конфликта заявил, что сейчас украинская сторона успешно действует на поле боя с потерями российской стороны 30-35 тыс.
По его словам, на оборону тратится почти 50% государственного бюджета России и 3/4 налоговых поступлений направляются на СВО.
"По мнению Рютте, необходимо, чтобы Путин начал сотрудничать и сел за стол переговоров, - сообщило украинское издание. - Он напомнил, что именно Трамп в феврале прошлого года сдвинул с мертвой точки ситуацию в отношениях с Путиным. Специальный посланник США Стив Уиткофф, участник переговоров Джаред Кушнер и государственный секретарь Марко Рубио работают над достижением мирного соглашения, заверил генсек НАТО".
Приводятся и слова генсека военно-политического блока на эту тему.
"Но это может произойти лишь при условии, что Путин будет готов подключиться к этому процессу и работать вместе с другими для достижения результата. Пока же он лишь повторяет свои максималистские требования", – цитирует издание генсека НАТО.
Оно напомнило, что переговоры в трёхстороннем формате (Россия, Украина, США) не проводились с зимы из-за начала войны с Ираном. Также отмечено, что 23 июня США в ООН призвали Россию сесть за стол переговоров с Украиной, так как якобы "время не на стороне Москвы".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня
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