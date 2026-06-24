"Стрельба себе в ногу": Рябков об отказе США от прямого авиасообщения с Россией - 24.06.2026 Украина.ру
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"Стрельба себе в ногу": Рябков об отказе США от прямого авиасообщения с Россией
"Стрельба себе в ногу": Рябков об отказе США от прямого авиасообщения с Россией - 24.06.2026 Украина.ру
"Стрельба себе в ногу": Рябков об отказе США от прямого авиасообщения с Россией
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с Россией "стрельбой себе в ногу"
2026-06-24T10:23
2026-06-24T10:34
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"Второе направление, где нет никаких сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа - вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу", - сказал Рябков.Он пояснил, что Соединенные Штаты "ухудшили конкурентные условия, в которых оперируют их авиаперевозчики" по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, "пользующимися правом пролета над российской территорией, имеющими возможность выстраивать оптимальные маршруты".Замглавы МИД РФ подчеркнул, что отсутствие прямого авиасообщения осложняет не только контакты между людьми, но и деловые связи.По его мнению, при наличии такой воли "какие-то регуляторные аспекты" можно было бы решить достаточно оперативно.Подробнее - в материале РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США, они обсуждаются — посол России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, сергей рябков, туск дональд, дональд трамп, украина.ру, мир без границ
Новости, Россия, США, Сергей Рябков, Туск Дональд, Дональд Трамп, Украина.ру, Мир без границ

"Стрельба себе в ногу": Рябков об отказе США от прямого авиасообщения с Россией

10:23 24.06.2026 (обновлено: 10:34 24.06.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкП/к заместителя министра иностранных дел РФ С. Рябкова
П/к заместителя министра иностранных дел РФ С. Рябкова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с Россией "стрельбой себе в ногу"
"Второе направление, где нет никаких сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа - вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу", - сказал Рябков.
Он пояснил, что Соединенные Штаты "ухудшили конкурентные условия, в которых оперируют их авиаперевозчики" по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, "пользующимися правом пролета над российской территорией, имеющими возможность выстраивать оптимальные маршруты".
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что отсутствие прямого авиасообщения осложняет не только контакты между людьми, но и деловые связи.
"Поэтому мы продолжаем выступать в пользу возобновления прямого авиасообщения. Здесь вопрос в политической воле", - отметил Рябков.
По его мнению, при наличии такой воли "какие-то регуляторные аспекты" можно было бы решить достаточно оперативно.
Подробнее - в материале РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США, они обсуждаются — посол России на сайте Украина.ру.
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