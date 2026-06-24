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"Стрельба себе в ногу": Рябков об отказе США от прямого авиасообщения с Россией

"Стрельба себе в ногу": Рябков об отказе США от прямого авиасообщения с Россией - 24.06.2026 Украина.ру

"Стрельба себе в ногу": Рябков об отказе США от прямого авиасообщения с Россией

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с Россией "стрельбой себе в ногу"

2026-06-24T10:23

2026-06-24T10:23

2026-06-24T10:34

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"Второе направление, где нет никаких сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа - вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу", - сказал Рябков.Он пояснил, что Соединенные Штаты "ухудшили конкурентные условия, в которых оперируют их авиаперевозчики" по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, "пользующимися правом пролета над российской территорией, имеющими возможность выстраивать оптимальные маршруты".Замглавы МИД РФ подчеркнул, что отсутствие прямого авиасообщения осложняет не только контакты между людьми, но и деловые связи.По его мнению, при наличии такой воли "какие-то регуляторные аспекты" можно было бы решить достаточно оперативно.Подробнее - в материале РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США, они обсуждаются — посол России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, сергей рябков, туск дональд, дональд трамп, украина.ру, мир без границ