Ростислав Ищенко: Часть Западной Европы готова поддержать британский план войны с Россией - 24.06.2026 Украина.ру
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Ростислав Ищенко: Часть Западной Европы готова поддержать британский план войны с Россией
Ростислав Ищенко: Часть Западной Европы готова поддержать британский план войны с Россией - 24.06.2026 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Часть Западной Европы готова поддержать британский план войны с Россией
Британия активно ведет дело к большой европейской войне. Значительная часть Западной Европы, включая Германию, Финляндию, Прибалтику и Польшу, готова поддержать этот план, а Франция на уровне Эммануэля Макрона также солидарна с союзниками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-24T12:40
2026-06-24T12:40
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Говоря о подготовке Запада к конфликту, эксперт перечислил страны, которые готовы поддержать британский план войны с Россией. Ищенко заявил, что сейчас Британия активно ведет дело к большой европейской войне. "Решение ими уже принято. И, судя по реакции их номинальных союзников, Германия, Финляндия и Прибалтика эту позицию разделяют. Польша боится, но тоже разделяет. Франция на уровне [президента Эммануэля] Макрона точно разделяет, но Макрон в следующем году уходит. Может быть, новый президент воевать не захочет. Хотя обычно в таких случаях Франция следовала за Британией", — перечислил эксперт.По словам политолога, значительная часть западной Европы так или иначе готова поддержать этот британский план большой европейской войны с Россией.Эксперт отметил, что нынешний этап эскалации надо рассматривать как этап предвоенного маневрирования. "Когда на этапе приготовления к боевым действиям стороны как шахматисты пытаются в дебюте расставить фигуры таким образом, чтобы занять более выгодную позицию в партии", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.О том, как уход Стармера отразится на амбициях Лондона и единстве альянса в противостоянии с Россией — в материале "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, франция, британия, ростислав ищенко, украина.ру, эммануэль макрон, кир стармер, нато, главные новости, главное, война, чем закончится война на украине, польша, финляндия, великобритания, германия, прогнозы сво, прогноз, прогноз войны на украине, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, мир без границ
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Ростислав Ищенко: Часть Западной Европы готова поддержать британский план войны с Россией

12:40 24.06.2026
 
© Фото : Polish Ministry of National Defence
- РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Polish Ministry of National Defence
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Британия активно ведет дело к большой европейской войне. Значительная часть Западной Европы, включая Германию, Финляндию, Прибалтику и Польшу, готова поддержать этот план, а Франция на уровне Эммануэля Макрона также солидарна с союзниками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Говоря о подготовке Запада к конфликту, эксперт перечислил страны, которые готовы поддержать британский план войны с Россией. Ищенко заявил, что сейчас Британия активно ведет дело к большой европейской войне.
"Решение ими уже принято. И, судя по реакции их номинальных союзников, Германия, Финляндия и Прибалтика эту позицию разделяют. Польша боится, но тоже разделяет. Франция на уровне [президента Эммануэля] Макрона точно разделяет, но Макрон в следующем году уходит. Может быть, новый президент воевать не захочет. Хотя обычно в таких случаях Франция следовала за Британией", — перечислил эксперт.
По словам политолога, значительная часть западной Европы так или иначе готова поддержать этот британский план большой европейской войны с Россией.
Эксперт отметил, что нынешний этап эскалации надо рассматривать как этап предвоенного маневрирования. "Когда на этапе приготовления к боевым действиям стороны как шахматисты пытаются в дебюте расставить фигуры таким образом, чтобы занять более выгодную позицию в партии", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.
О том, как уход Стармера отразится на амбициях Лондона и единстве альянса в противостоянии с Россией — в материале "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.
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