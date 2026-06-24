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Ростислав Ищенко: Часть Западной Европы готова поддержать британский план войны с Россией

Ростислав Ищенко: Часть Западной Европы готова поддержать британский план войны с Россией - 24.06.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Часть Западной Европы готова поддержать британский план войны с Россией

Британия активно ведет дело к большой европейской войне. Значительная часть Западной Европы, включая Германию, Финляндию, Прибалтику и Польшу, готова поддержать этот план, а Франция на уровне Эммануэля Макрона также солидарна с союзниками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-24T12:40

2026-06-24T12:40

2026-06-24T12:40

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Говоря о подготовке Запада к конфликту, эксперт перечислил страны, которые готовы поддержать британский план войны с Россией. Ищенко заявил, что сейчас Британия активно ведет дело к большой европейской войне. "Решение ими уже принято. И, судя по реакции их номинальных союзников, Германия, Финляндия и Прибалтика эту позицию разделяют. Польша боится, но тоже разделяет. Франция на уровне [президента Эммануэля] Макрона точно разделяет, но Макрон в следующем году уходит. Может быть, новый президент воевать не захочет. Хотя обычно в таких случаях Франция следовала за Британией", — перечислил эксперт.По словам политолога, значительная часть западной Европы так или иначе готова поддержать этот британский план большой европейской войны с Россией.Эксперт отметил, что нынешний этап эскалации надо рассматривать как этап предвоенного маневрирования. "Когда на этапе приготовления к боевым действиям стороны как шахматисты пытаются в дебюте расставить фигуры таким образом, чтобы занять более выгодную позицию в партии", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.О том, как уход Стармера отразится на амбициях Лондона и единстве альянса в противостоянии с Россией — в материале "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.

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