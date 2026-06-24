https://ukraina.ru/20260624/podgotovka-k-voyne-uspeet-li-nato-dostich-polnoy-boegotovnosti-k-2030-godu--mnenie-grinyaeva-1080550234.html

Подготовка к войне: успеет ли НАТО достичь полной боеготовности к 2030 году — мнение Гриняева

Подготовка к войне: успеет ли НАТО достичь полной боеготовности к 2030 году — мнение Гриняева - 24.06.2026 Украина.ру

Подготовка к войне: успеет ли НАТО достичь полной боеготовности к 2030 году — мнение Гриняева

Европа к 2030 году станет более вооруженной, но достичь уровня "полной боеготовности" для масштабной войны ей вряд ли удастся — нынешний темп европейского ВПК пока не позволяет выполнить эту задачу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор технических наук Сергей Гриняев

2026-06-24T05:45

2026-06-24T05:45

2026-06-24T05:45

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По итогам саммита в Брюсселе Евросовет принял заявление, в котором возложил на Россию всю полноту ответственности за любые происшествия с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран ЕС.Комментируя заявление Евросовета и перспективы европейской обороны, эксперт назвал позицию Брюсселя предвзятой, а европейский ВПК — не готовым к войне.Гриняев отметил, что Евросовет сформулировал свою позицию так, чтобы заранее связать любые инциденты с дронами на территории ЕС с российской кампанией на Украине. "Это политическая рамка, а не вывод на основе доказательств. Для Брюсселя такая формулировка — способ укрепить единство и обозначить сторону, которая, по их мнению, несёт "исходную ответственность" за появление рисков", — пояснил он.По словам эксперта, европейский ВПК сегодня объективно не соответствует масштабам производства, которые нужны для крупного конфликта. За последние два года началась ускоренная перестройка, но разрыв между политическими заявлениями и реальными производственными возможностями остается огромным. "Поэтому к 2030 году Европа, вероятно, станет более организованной и вооруженной, но достичь уровня "полной боеготовности" для масштабной войны — задача, которую нынешний темп ВПК ЕС пока не позволяет гарантированно выполнить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.22 июня 1941 года Германия безо всякого предупреждения напала на СССР и тем самым открыла новый фронт посреди разгоравшейся Второй мировой. Подробнее — в материале "Сиди и смотри. Чему должен научить день начала войны?" на сайте Украина.ру.

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