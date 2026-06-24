https://ukraina.ru/20260624/pentagon-na-ukraine-obvinili-v-kadrovykh-chistkakh-iz-za-uvolneniya-generala-1080577578.html

Пентагон на Украине обвинили в "кадровых чистках" из-за увольнения генерала

Пентагон на Украине обвинили в "кадровых чистках" из-за увольнения генерала - 24.06.2026 Украина.ру

Пентагон на Украине обвинили в "кадровых чистках" из-за увольнения генерала

Военный министр США Пит Хегсет в рамках масштабной кадровой чистки уволил генерала Кристофера Донахью, возгнавшего сухопутные войска США в Европе и Африке и сыгравшего важную роль в поддержке киевского режима. Об этом 24 июня пишет украинское издание unian.net со ссылкой на Financial Times

2026-06-24T13:23

2026-06-24T13:23

2026-06-24T13:23

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Донахью досрочно покинет службу и объявит о своей отставке в ближайшее время, а официально завершит военную службу в июле. Четырехзвездочный генерал вошел в историю как последний американский военнослужащий, покинувший Афганистан во время вывода войск США в 2021 году, отметило издание. Генерал играл важную роль в координации американской военной поддержки киевского режима, причины его отстранения официально не называются."В то же время Financial Times отмечает, что Хегсет неоднократно критиковал действия администрации Джо Байдена во время хаотичного вывода американских войск из Афганистана и инициировал расследование тех событий, - сказано в публикации.Обращая внимание на "кадровые чистки в Пентагоне", издание отметило, что отставка Донахью случилась через два месяца после увольнения начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа. "Бывшие высокопоставленные чиновники армии США заявили Financial Times, что в Пентагоне сложилась атмосфера неопределенности и страха из-за серии увольнений старших офицеров, - отметило издание. - За последние полтора года Хегсет устранил или заблокировал продвижение по службе десятков высокопоставленных военных. Среди них – бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун, начальник военно-морских операций адмирал Лиза Франкетти и глава Агентства национальной безопасности США генерал Тимоти Хоу".Накануне, 23 июня президент России Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной."На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел", — отметил глава государства.Президент подчеркнул, что ВСУ теряют одну территорию за другой, а Россия, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных, продолжит двигаться вперед по всем направлениям. Подробности в обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июняТакже на эту тему: Уиткофф, Кушнер и Рубио работают над достижением мира, невозможного без Путина - генсек НАТОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, афганистан, пит хегсет, джо байден, пентагон, financial times, россия, владимир путин, военная помощь украине