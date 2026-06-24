Ищенко: Решение Гаагского арбитража в пользу России не означает, что Запад поменял свою позицию - 24.06.2026 Украина.ру
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Ищенко: Решение Гаагского арбитража в пользу России не означает, что Запад поменял свою позицию
Ищенко: Решение Гаагского арбитража в пользу России не означает, что Запад поменял свою позицию - 24.06.2026 Украина.ру
Ищенко: Решение Гаагского арбитража в пользу России не означает, что Запад поменял свою позицию
Решение Гаагского арбитража не означает, что Запад поменял свою позицию по российско-украинскому конфликту. Это лишь пропагандистский нюанс, в котором Украина проиграла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-24T14:25
2026-06-24T14:25
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Ранее Россия одержала победу в международном арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях. Суд, несмотря на истерики Украины, отказался назначить Москве выплату компенсаций за использование природных ресурсов в акватории Крыма. Также провалилась попытка киевского режима и Запада объявить Керченский пролив международным.Отвечая на вопрос о значении победы России в Гаагском арбитраже, эксперт заявил, что не стоит обольщаться по поводу этого решения. "Поэтому я бы так не обольщался по поводу данного решения арбитража" , — пояснил он.По словам политолога, акватория — это место повышенной опасности, где тонут суда и гибнут люди, если не обеспечивать безопасность. "Допустим, Украина говорит: "Мы разрешим проход через Керченский пролив". А как они пойдут через пролив? Их пропустят? А лоцман у них есть, который их через пролив проведет? Это просто опасно для тех, кто попытается реализовать подобные мероприятия", — отметил Ищенко.Он подчеркнул, что даже если какая-то страна признает эти территории российскими, это будет лишь ее личная позиция, а не решение международного права. По словам эксперта, решение арбитража не означает, что Запад поменял свою позицию по российско-украинскому конфликту, — это лишь пропагандистский нюанс, в котором Украина проиграла."Украинцы считают, что если что-то заявить, то в угоду им моментально изменят международное право. Но в данный момент никому невыгодно менять эти условия, потому что это может разрушить всю систему мировой торговли. Украине на это плевать, потому что она деньги из чужого кармана получает, а всем остальным – нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.О ситуации в Запорожской области — в интервью "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, запад, ростислав ищенко, украина.ру, международные отношения, международное право, главные новости, главное, керченский пролив, война, война на украине, территория, мир без границ, черное море, азовское море
Новости, Россия, Украина, Запад, Ростислав Ищенко, Украина.ру, международные отношения, международное право, Главные новости, главное, Керченский пролив, война, война на Украине, территория, Мир без границ, Черное море, Азовское море

Ищенко: Решение Гаагского арбитража в пользу России не означает, что Запад поменял свою позицию

14:25 24.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Решение Гаагского арбитража не означает, что Запад поменял свою позицию по российско-украинскому конфликту. Это лишь пропагандистский нюанс, в котором Украина проиграла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Россия одержала победу в международном арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях. Суд, несмотря на истерики Украины, отказался назначить Москве выплату компенсаций за использование природных ресурсов в акватории Крыма. Также провалилась попытка киевского режима и Запада объявить Керченский пролив международным.
Отвечая на вопрос о значении победы России в Гаагском арбитраже, эксперт заявил, что не стоит обольщаться по поводу этого решения. "Поэтому я бы так не обольщался по поводу данного решения арбитража" , — пояснил он.
По словам политолога, акватория — это место повышенной опасности, где тонут суда и гибнут люди, если не обеспечивать безопасность.
"Допустим, Украина говорит: "Мы разрешим проход через Керченский пролив". А как они пойдут через пролив? Их пропустят? А лоцман у них есть, который их через пролив проведет? Это просто опасно для тех, кто попытается реализовать подобные мероприятия", — отметил Ищенко.
Он подчеркнул, что даже если какая-то страна признает эти территории российскими, это будет лишь ее личная позиция, а не решение международного права. По словам эксперта, решение арбитража не означает, что Запад поменял свою позицию по российско-украинскому конфликту, — это лишь пропагандистский нюанс, в котором Украина проиграла.
"Украинцы считают, что если что-то заявить, то в угоду им моментально изменят международное право. Но в данный момент никому невыгодно менять эти условия, потому что это может разрушить всю систему мировой торговли. Украине на это плевать, потому что она деньги из чужого кармана получает, а всем остальным – нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Запорожской области — в интервью "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.
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