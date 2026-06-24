https://ukraina.ru/20260624/ischenko-reshenie-gaagskogo-arbitrazha-v-polzu-rossii-ne-oznachaet-chto-zapad-pomenyal-svoyu-pozitsiyu-1080586528.html

Ищенко: Решение Гаагского арбитража в пользу России не означает, что Запад поменял свою позицию

Ищенко: Решение Гаагского арбитража в пользу России не означает, что Запад поменял свою позицию - 24.06.2026 Украина.ру

Ищенко: Решение Гаагского арбитража в пользу России не означает, что Запад поменял свою позицию

Решение Гаагского арбитража не означает, что Запад поменял свою позицию по российско-украинскому конфликту. Это лишь пропагандистский нюанс, в котором Украина проиграла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-24T14:25

2026-06-24T14:25

2026-06-24T14:25

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Ранее Россия одержала победу в международном арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях. Суд, несмотря на истерики Украины, отказался назначить Москве выплату компенсаций за использование природных ресурсов в акватории Крыма. Также провалилась попытка киевского режима и Запада объявить Керченский пролив международным.Отвечая на вопрос о значении победы России в Гаагском арбитраже, эксперт заявил, что не стоит обольщаться по поводу этого решения. "Поэтому я бы так не обольщался по поводу данного решения арбитража" , — пояснил он.По словам политолога, акватория — это место повышенной опасности, где тонут суда и гибнут люди, если не обеспечивать безопасность. "Допустим, Украина говорит: "Мы разрешим проход через Керченский пролив". А как они пойдут через пролив? Их пропустят? А лоцман у них есть, который их через пролив проведет? Это просто опасно для тех, кто попытается реализовать подобные мероприятия", — отметил Ищенко.Он подчеркнул, что даже если какая-то страна признает эти территории российскими, это будет лишь ее личная позиция, а не решение международного права. По словам эксперта, решение арбитража не означает, что Запад поменял свою позицию по российско-украинскому конфликту, — это лишь пропагандистский нюанс, в котором Украина проиграла."Украинцы считают, что если что-то заявить, то в угоду им моментально изменят международное право. Но в данный момент никому невыгодно менять эти условия, потому что это может разрушить всю систему мировой торговли. Украине на это плевать, потому что она деньги из чужого кармана получает, а всем остальным – нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.О ситуации в Запорожской области — в интервью "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.

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