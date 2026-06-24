Эксперты предупредили США об опасности производства ракет Patriot на Украине - 24.06.2026 Украина.ру
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Эксперты предупредили США об опасности производства ракет Patriot на Украине
Эксперты предупредили США об опасности производства ракет Patriot на Украине - 24.06.2026 Украина.ру
Эксперты предупредили США об опасности производства ракет Patriot на Украине
Украине не следует позволить производить ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot. Об этом 23 июня сообщило издание Responsible Statecraft
2026-06-24T16:06
2026-06-24T17:17
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"Это плохая идея", - констатировала старший научный сотрудник и директор по военному анализу в Defense Priorities доктор Дженнифер Кавана.Она напомнила, что Владимир Зеленский на июньском саммите "Большой семерки" в очередном наборе военных и экономических запросов одним из главных пунктов обозначил новое требование - лицензию на производство противоракетных комплексов Patriot на территории Украины.Дефицит средств ПВО на Украине хорошо известен. Как и то, что война Израиля и США с Ираном отвлекла большую часть ограниченных запасов от Киева на Ближний Восток. Зеленский утверждает, что предоставление Украине лицензии на собственное производство ракет Patriot было бы взаимовыгодным решением."Но даже если Соединенные Штаты надеются поддержать Украину в достижении этой цели, уступка просьбе Зеленского о лицензии на производство системы Patriot не является ни мудрым, ни эффективным подходом. Этот шаг не уменьшит существенно дефицит противовоздушной обороны Украины, но создаст значительные риски для национальной безопасности США, облегчив конкурентам доступ к конфиденциальной информации о военных системах США. Поэтому администрация Трампа должна отклонить эту просьбу", - сказано в публикации. ВСУ почти полностью полагаются на американские ракеты Patriot для перехвата баллистических ракет и некоторых типов крылатых ракет. Мировые запасы этих средств противовоздушной обороны становятся все более дефицитными. США производят всего около 650 таких ракет в год, планируется увеличить это количество до 2000 к 2030 году. Поэтому, отметила д-р Кавана, "даже если Украина получит все ракеты Patriot, сошедшие с американских конвейеров, у нее все равно будет слишком мало средств перехвата для полной защиты своего воздушного пространства, особенно учитывая, что для поражения одной приближающейся баллистической ракеты может потребоваться несколько таких средств".По её мнению, предоставление Украине лицензии на производство "Патриот" не удовлетворит потребности ВСУ в заявленные сроки."На создание производственной линии Patriot на Украине потребуется значительное время. Примером может служить запланированное Германией производство ракет Patriot GEM-T. В начале 2024 года компании RTX и MBDA договорились о создании совместного предприятия для поддержки производства этих ракет в Германии. Однако само производственное предприятие, как ожидается, будет завершено только к концу 2026 года , а полномасштабное производство будет достигнуто не раньше 2028 года, то есть через четыре года после начала проекта", - напомнила автор статьи.При этом она заметила, что помимо "требований безопасности" на "Украине также предстоит столкнуться с препятствием, с которым не сталкиваются немецкие фирмы или производители в Соединенных Штатах: приближающимися российскими ракетами". ВСУ придётся тратить как минимум часть ракет на защиту производственных площадок от атак ВС РФ."Другие проблемы носят фундаментальный характер и связаны с конструкцией ракеты Patriot. Одной из главных причин низких темпов ежегодного производства перехватчиков Patriot является дефицит необходимых комплектующих , включая критически важные минералы, двигатели и прецизионную электронику. Ограниченные запасы этих важнейших компонентов создают узкие места. Открытие новых производственных линий по выпуску ракет Patriot на территории Украины лишь усугубит это давление", - уверена эксперт.Она снова напомнила о проблеме сохранения американских секретов в случае начала производства Patriot на Украине, отметив, что сейчас только ФРГ и Япония имеют лицензии на совместное производство ракет к этим американским комплексам. О самих комплексах Кавана высокого мнения - в отличие от многих экспертов, в том числе американских.Германия и Япония, должны были пройти через сложные юридические процедуры , чтобы получить этот доступ. Кавана напомнила, что это включало строительство и поддержание заводов, отвечающих строгим стандартам, в том числе в отношении сырья; гарантирование информационной безопасности всей технической информации; и заключение соглашений об использовании, ограничивающих использование и экспорт готовых ракет."Неясно, сможет ли Украина соответствовать этим стандартам, особенно в ближайшей перспективе, и любые попытки нарушить их могут поставить под угрозу национальную безопасность США и военные секреты", - подчеркнула эксперт.По её мнению, Украина не сможет избежать импорт комплектующих для ракет и в целом эта идея тупиковая. Следует стимулировать производство европейских аналогов Patriot и, отметила автор статьи - добиваться политического решения проблемы вооружённого конфликта на территории Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, Германия, Вооруженные силы Украины, ЗРК Patriot, ракеты, зенитные ракетные комплексы, военная помощь Украине, ИИ (искусственный интеллект), Мир без границ

Эксперты предупредили США об опасности производства ракет Patriot на Украине

16:06 24.06.2026 (обновлено: 17:17 24.06.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruАмериканское оружие продолжит поступать в Украину через Нидерланды
Американское оружие продолжит поступать в Украину через Нидерланды - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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Украине не следует позволить производить ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot. Об этом 23 июня сообщило издание Responsible Statecraft
"Это плохая идея", - констатировала старший научный сотрудник и директор по военному анализу в Defense Priorities доктор Дженнифер Кавана.
Она напомнила, что Владимир Зеленский на июньском саммите "Большой семерки" в очередном наборе военных и экономических запросов одним из главных пунктов обозначил новое требование - лицензию на производство противоракетных комплексов Patriot на территории Украины.
Дефицит средств ПВО на Украине хорошо известен. Как и то, что война Израиля и США с Ираном отвлекла большую часть ограниченных запасов от Киева на Ближний Восток. Зеленский утверждает, что предоставление Украине лицензии на собственное производство ракет Patriot было бы взаимовыгодным решением.
"Но даже если Соединенные Штаты надеются поддержать Украину в достижении этой цели, уступка просьбе Зеленского о лицензии на производство системы Patriot не является ни мудрым, ни эффективным подходом. Этот шаг не уменьшит существенно дефицит противовоздушной обороны Украины, но создаст значительные риски для национальной безопасности США, облегчив конкурентам доступ к конфиденциальной информации о военных системах США. Поэтому администрация Трампа должна отклонить эту просьбу", - сказано в публикации.
ВСУ почти полностью полагаются на американские ракеты Patriot для перехвата баллистических ракет и некоторых типов крылатых ракет. Мировые запасы этих средств противовоздушной обороны становятся все более дефицитными. США производят всего около 650 таких ракет в год, планируется увеличить это количество до 2000 к 2030 году.
Поэтому, отметила д-р Кавана, "даже если Украина получит все ракеты Patriot, сошедшие с американских конвейеров, у нее все равно будет слишком мало средств перехвата для полной защиты своего воздушного пространства, особенно учитывая, что для поражения одной приближающейся баллистической ракеты может потребоваться несколько таких средств".
По её мнению, предоставление Украине лицензии на производство "Патриот" не удовлетворит потребности ВСУ в заявленные сроки.
"На создание производственной линии Patriot на Украине потребуется значительное время. Примером может служить запланированное Германией производство ракет Patriot GEM-T. В начале 2024 года компании RTX и MBDA договорились о создании совместного предприятия для поддержки производства этих ракет в Германии. Однако само производственное предприятие, как ожидается, будет завершено только к концу 2026 года , а полномасштабное производство будет достигнуто не раньше 2028 года, то есть через четыре года после начала проекта", - напомнила автор статьи.
При этом она заметила, что помимо "требований безопасности" на "Украине также предстоит столкнуться с препятствием, с которым не сталкиваются немецкие фирмы или производители в Соединенных Штатах: приближающимися российскими ракетами". ВСУ придётся тратить как минимум часть ракет на защиту производственных площадок от атак ВС РФ.
"Другие проблемы носят фундаментальный характер и связаны с конструкцией ракеты Patriot. Одной из главных причин низких темпов ежегодного производства перехватчиков Patriot является дефицит необходимых комплектующих , включая критически важные минералы, двигатели и прецизионную электронику. Ограниченные запасы этих важнейших компонентов создают узкие места. Открытие новых производственных линий по выпуску ракет Patriot на территории Украины лишь усугубит это давление", - уверена эксперт.
Она снова напомнила о проблеме сохранения американских секретов в случае начала производства Patriot на Украине, отметив, что сейчас только ФРГ и Япония имеют лицензии на совместное производство ракет к этим американским комплексам. О самих комплексах Кавана высокого мнения - в отличие от многих экспертов, в том числе американских.
Германия и Япония, должны были пройти через сложные юридические процедуры , чтобы получить этот доступ. Кавана напомнила, что это включало строительство и поддержание заводов, отвечающих строгим стандартам, в том числе в отношении сырья; гарантирование информационной безопасности всей технической информации; и заключение соглашений об использовании, ограничивающих использование и экспорт готовых ракет.
"Неясно, сможет ли Украина соответствовать этим стандартам, особенно в ближайшей перспективе, и любые попытки нарушить их могут поставить под угрозу национальную безопасность США и военные секреты", - подчеркнула эксперт.
По её мнению, Украина не сможет избежать импорт комплектующих для ракет и в целом эта идея тупиковая. Следует стимулировать производство европейских аналогов Patriot и, отметила автор статьи - добиваться политического решения проблемы вооружённого конфликта на территории Украины.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июня
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