https://ukraina.ru/20260624/otvetstvennost-dlya-kievskogo-rezhima-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-24-iyunya-1080578024.html

Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июня

Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июня - 24.06.2026 Украина.ру

Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости привлечь киевский режим к ответственности. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-24T13:00

2026-06-24T13:00

2026-06-24T13:23

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Киевский режим нужно привести к юридической ответственности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это нужно сделать, потому что преступления налицо, они четко документируются, архивируются, и это все на повестке дня, этого никто не забудет. Поэтому всему свое время", — рассказал он журналистам.По словам Пескова, российские военные и другие ведомства круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам.Также Песков добавил, что ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день и в какой-то момент станет необратимой.Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что Западу не стоит игнорировать предупреждения России."Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины", — отметил он на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".Глава МИД РФ подчеркнул, что западные страны должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы.Лавров также отметил, что Россия не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием вокруг Украины."Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его всё чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдёт", — заявил глава МИД.По словам Лаврова, Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом на саммите на Аляске.Ранее, 23 июня, президент России Владимир Путин заявил, что Украина из-за провалов на поле боя наносит удары по гражданским объектам, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон в России. Он поручил предпринять дополнительные меры, чтобы уменьшить последствия украинских атак.По словам Путина, РФ будет двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения военных.Обстрелы и налётыУтром 24 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в сообщении оборонного ведомства.При атаке беспилотников на Нижегородскую область погибли два человека, заявил губернатор Глеб Никитин."Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое находятся в больнице. Приношу соболезнования родным и близким погибших", — написал он на платформе "Макс".Никитин пообещал, что власти окажут поддержку их семьям.В целом же с начала ночи силы ПВО сбили 23 БПЛА над Нижегородской областью. Из-за падения обломков дронов повреждения получил промышленный объект, несколько автомобилей и домов.При этом губернатор указал, что противник не нанёс инфраструктуре критический ущерб.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по документированию военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 18 ударов по территории этого региона России: 9 на горловском, 2по 2 на амвросиевском и володарском и по 1 на донецком, енакиевском, старобешевском, волновахском и ясиноватском направлениях, выпустив 20 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении 7 гражданских лиц за 21 и 22 июня в Горловке и Константиновке. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения, грузовые автомобили и 6 объектов гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 11 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 16 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 3; Великая Лепетиха — 3; Днепряны — 2; Козачьи Лагеря — 4; Новая Каховка — 2; Таврийск — 2", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка и Саги.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале рассказал о жертвах атак."За последние сутки вследствие киевской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, шесть человек ранены. На автодороге Чаплинка — Надеждовка в результате атаки БПЛА по грузовому автомобилю погиб мужчина 1978 года рождения", – писал Сальдо в своём телеграм-канале.В Раздольном Каховского района в результате удара БПЛА по легковому автомобилю ранены мужчина 1959 года рождения и женщина 1959 года рождения. Женщина госпитализирована в Каховскую ЦРБ.В Раденске Алёшкинского района в результате удара БПЛА ранены мужчина 1955 года рождения и женщина 1974 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в Скадовскую ЦРБ.В Великих Копанях Алёшкинского района в результате ударов БПЛА ранены двое мужчин — 2000 и 1971 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в Скадовскую ЦРБ."Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Великих Копанях, Великой Лепетихе, Генической Горке, Горностаевке, Каланчаке, Костогрызово, Малой Лепетихе, Молочном, Новой Маячке, Раденске, Раздольном, Счастливцево, Таврийске, Чаплинке и Шевченко", – сообщил Сальдо.Утром 24 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В городе Алексеевка в результате ракетного обстрела на территории предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано пожарными расчётами. Повреждены 5 частных домов, надворная постройка и трактор. Также над округом сбиты 4 БПЛА самолётного типа", – указывалось в сводке.Белгород атакован одним беспилотником. Обошлось без последствий."В Белгородском округе по посёлку Октябрьский, сёлам Нечаевка, Никольское, Орловка, Отрадное, Толоконное и Ясные Зори нанесены удары 17 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Октябрьский повреждены частный дом, гараж и 2 микроавтобуса, в селе Ясные Зори — социальный объект, в селе Орловка — линия электропередачи, в селе Нечаевка — частный дом. Сегодня ночью при детонации дронов в посёлке Октябрьский повреждены соцобъект и 2 автомобиля", – указывалось в сводке.В Борисовском округе по сёлам Берёзовка, Зозули, Никитское и Хотмыжск совершены атаки 13 беспилотников, 3 из которых сбиты. В селе Берёзовка повреждены объект инфраструктуры, частный дом и надворная постройка, в селе Зозули — частный дом, в селе Хотмыжск — автомобиль.В Валуйском округе город Валуйки, посёлки Ровное, Уразово, сёла Долгое, Орехово и Рождествено атакованы 20 беспилотниками, 18 из которых сбиты и подавлены."В посёлке Уразово при атаке беспилотника на автомобиль пострадала женщина. Госпитализация не потребовалась, она отпущена домой. Машина повреждена", – отмечалось в сводке.В городе Валуйки повреждён коммерческий объект, в селе Долгое огнём частично повреждён социальный объект."В Вейделевском округе в хуторе Приветный от детонации беспилотника погиб мужчина. Женщина получила ранения. Пострадавшей оказана помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно. Также над округом сбиты 17 беспилотников", – сообщал Оперштаб.В Волоконовском округе по сёлам Борисовка, Волчья Александровка, Голофеевка, Грушевка, Нижние Лубянки, хуторам Давыдкин и Хуторище произведены атаки 19 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Борисовка повреждён объект инфраструктуры, в селе Голофеевка — линия электропередачи."В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Глотово, Гора-Подол, Замостье, Ивановская Лисица, Казачья Лисица, Козинка, Косилово, Рождественка и Смородино нанесены удары 20 беспилотников, 6 из которых сбиты. В городе Грайворон от детонации FPV-дрона женщина получила акубаротравму. Пострадавшая находится на амбулаторном лечении", – сообщалось в сводке.В Грайвороне повреждены кровля МКД, коммерческий и социальный объекты, частный дом, хозпостройка и автомобиль, в селе Ивановская Лисица — 2 автомобиля и социальный объект, в селе Смородино — машина, в селе Рождественка — частный дом и газовая труба, в селе Замостье — частный дом и автомобиль.Над Губкинским округом сбиты 2 беспилотника. Последствий нет.Над Красногвардейским округом сбиты 8 беспилотников самолётного типа. Обошлось без последствий."В Краснояружском округе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга, Отрадовский, Степное, сёлам Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, хуторам Архипов, Бондарев и Вязовской выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 32 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Степное повреждена газовая труба, в хуторе Вязовской — автомобиль и частный дом, в селе Илек-Пеньковка — частный дом", – указывалось в сводке.В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, сёлам Криничное, Русская Березовка, Чистополье, хуторам Корниевка, Краснокрестьянский и Кривая Роща произведены удары 18 беспилотников, 11 из которых сбиты."В посёлке Пролетарский от детонации дронов получили ранения мужчина и боец "Орлана". Оба пострадавших продолжают лечение амбулаторно", – сообщал Оперштаб.В посёлке Пролетарский повреждены квартира в МКД, 2 частных дома, микроавтобус, линия электропередачи, социальный объект и 3 автомобиля, в посёлке Ракитное — объект инфраструктуры.Над Ровеньским округом сбиты 10 беспилотников. Обошлось без последствий."В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Александровка, Белянка, Вознесеновка, Мешковое, Нежеголь, Новая Таволжанка и Сурково произведены атаки 32 беспилотников, 17 из которых сбиты и подавлены. В селе Александровка в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Он находится на стационарном лечении в городской больнице №2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены 2 машины. Вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирована женщина, которая получила акубаротравму при детонации дрона 11 июня в селе Вознесеновка", – сообщал Оперштаб.В селе Новая Таволжанка повреждены 2 надворные постройки, автомобиль и 5 частных домов, один из которых уничтожен огнём, в Шебекино повреждены микроавтобус, коммерческий объект, 3 машины и 2 частных дома, в селе Нежеголь — 2 машины и частный дом. Сегодня ночью в результате атаки FPV-дрона в селе Сурково повреждены машина, частный дом и хозпостройка.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.Подробнее о заявлениях Путина – в статье Павла Котова "Придем туда, куда нужно. Стамбул и Анкоридж, "бумажка" Зеленского. Путин про Украину".

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эксклюзив, хроники, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, глеб никитин, украина, россия, херсонская область, украина.ру