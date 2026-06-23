ВКС России разбомбили остров с британским спецназом под Николаевом - 23.06.2026 Украина.ру
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ВКС России разбомбили остров с британским спецназом под Николаевом
ВКС России разбомбили остров с британским спецназом под Николаевом - 23.06.2026 Украина.ру
ВКС России разбомбили остров с британским спецназом под Николаевом
Авиация ВС РФ нанесла бомбовый удар по острову Первомайский в Николаевской области, где под руководством британских специалистов готовили диверсантов. Об этом 23 июня сообщил координатор подполья Сергей Лебедев
2026-06-23T13:40
2026-06-23T13:47
спецоперация
сво
россия
николаев
николаевская область
илья лебедев
вкс
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Остров Первомайский — искусственное сооружение XIX века для контроля входа в Днепро-Бугский лиман. В советское время там базировался морской спецназ ГРУ.При Украине остров перешёл ВМС, но с началом СВО в его подземных бункерах обосновались британские инструкторы, готовившие диверсантов для операций на море. Там же размещались средства радиоэлектронной борьбы, отсюда координировали морские дроны и работу диверсионных групп."Сообщается об уничтожении двух военных катеров и до 10 человек личного состава", — рассказал Лебедев.Российская авиация методично выжигает диверсионную инфраструктуру противника. Об этом – в материале Ту-160 с МиГ-31 провели западных "коллег" над двумя морямиО других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, россия, николаев, николаевская область, илья лебедев, вкс, гру, миг-31
Спецоперация, СВО, Россия, Николаев, Николаевская область, Илья Лебедев, ВКС, ГРУ, МиГ-31

ВКС России разбомбили остров с британским спецназом под Николаевом

13:40 23.06.2026 (обновлено: 13:47 23.06.2026)
 
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Украинские ТГ-каналы заявляют, что сейчас в небе уже три стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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Авиация ВС РФ нанесла бомбовый удар по острову Первомайский в Николаевской области, где под руководством британских специалистов готовили диверсантов. Об этом 23 июня сообщил координатор подполья Сергей Лебедев
Остров Первомайский — искусственное сооружение XIX века для контроля входа в Днепро-Бугский лиман. В советское время там базировался морской спецназ ГРУ.
При Украине остров перешёл ВМС, но с началом СВО в его подземных бункерах обосновались британские инструкторы, готовившие диверсантов для операций на море. Там же размещались средства радиоэлектронной борьбы, отсюда координировали морские дроны и работу диверсионных групп.
"Сообщается об уничтожении двух военных катеров и до 10 человек личного состава", — рассказал Лебедев.
Российская авиация методично выжигает диверсионную инфраструктуру противника. Об этом – в материале Ту-160 с МиГ-31 провели западных "коллег" над двумя морями
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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СпецоперацияСВОРоссияНиколаевНиколаевская областьИлья ЛебедевВКСГРУМиГ-31
 
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