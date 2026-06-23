https://ukraina.ru/20260623/vks-rossii-razbombili-ostrov-s-britanskim-spetsnazom-pod-nikolaevom-1080536713.html

ВКС России разбомбили остров с британским спецназом под Николаевом

ВКС России разбомбили остров с британским спецназом под Николаевом - 23.06.2026 Украина.ру

ВКС России разбомбили остров с британским спецназом под Николаевом

Авиация ВС РФ нанесла бомбовый удар по острову Первомайский в Николаевской области, где под руководством британских специалистов готовили диверсантов. Об этом 23 июня сообщил координатор подполья Сергей Лебедев

2026-06-23T13:40

2026-06-23T13:40

2026-06-23T13:47

спецоперация

сво

россия

николаев

николаевская область

илья лебедев

вкс

гру

миг-31

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Остров Первомайский — искусственное сооружение XIX века для контроля входа в Днепро-Бугский лиман. В советское время там базировался морской спецназ ГРУ.При Украине остров перешёл ВМС, но с началом СВО в его подземных бункерах обосновались британские инструкторы, готовившие диверсантов для операций на море. Там же размещались средства радиоэлектронной борьбы, отсюда координировали морские дроны и работу диверсионных групп."Сообщается об уничтожении двух военных катеров и до 10 человек личного состава", — рассказал Лебедев.Российская авиация методично выжигает диверсионную инфраструктуру противника. Об этом – в материале Ту-160 с МиГ-31 провели западных "коллег" над двумя морямиО других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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спецоперация, сво, россия, николаев, николаевская область, илья лебедев, вкс, гру, миг-31