https://ukraina.ru/20260623/vks-rossii-razbombili-ostrov-s-britanskim-spetsnazom-pod-nikolaevom-1080536713.html
ВКС России разбомбили остров с британским спецназом под Николаевом
ВКС России разбомбили остров с британским спецназом под Николаевом - 23.06.2026 Украина.ру
ВКС России разбомбили остров с британским спецназом под Николаевом
Авиация ВС РФ нанесла бомбовый удар по острову Первомайский в Николаевской области, где под руководством британских специалистов готовили диверсантов. Об этом 23 июня сообщил координатор подполья Сергей Лебедев
2026-06-23T13:40
2026-06-23T13:40
2026-06-23T13:47
спецоперация
сво
россия
николаев
николаевская область
илья лебедев
вкс
гру
миг-31
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075123312_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_9e75798b5e1397462f9b93ea8808bf42.jpg
Остров Первомайский — искусственное сооружение XIX века для контроля входа в Днепро-Бугский лиман. В советское время там базировался морской спецназ ГРУ.При Украине остров перешёл ВМС, но с началом СВО в его подземных бункерах обосновались британские инструкторы, готовившие диверсантов для операций на море. Там же размещались средства радиоэлектронной борьбы, отсюда координировали морские дроны и работу диверсионных групп."Сообщается об уничтожении двух военных катеров и до 10 человек личного состава", — рассказал Лебедев.Российская авиация методично выжигает диверсионную инфраструктуру противника. Об этом – в материале Ту-160 с МиГ-31 провели западных "коллег" над двумя морямиО других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
россия
николаев
николаевская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075123312_40:0:761:541_1920x0_80_0_0_d96171b5e013ef268953e50699c6067e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, россия, николаев, николаевская область, илья лебедев, вкс, гру, миг-31
Спецоперация, СВО, Россия, Николаев, Николаевская область, Илья Лебедев, ВКС, ГРУ, МиГ-31
ВКС России разбомбили остров с британским спецназом под Николаевом
13:40 23.06.2026 (обновлено: 13:47 23.06.2026)
Авиация ВС РФ нанесла бомбовый удар по острову Первомайский в Николаевской области, где под руководством британских специалистов готовили диверсантов. Об этом 23 июня сообщил координатор подполья Сергей Лебедев
Остров Первомайский — искусственное сооружение XIX века для контроля входа в Днепро-Бугский лиман. В советское время там базировался морской спецназ ГРУ.
При Украине остров перешёл ВМС, но с началом СВО в его подземных бункерах обосновались британские инструкторы, готовившие диверсантов для операций на море. Там же размещались средства радиоэлектронной борьбы, отсюда координировали морские дроны и работу диверсионных групп.
"Сообщается об уничтожении двух военных катеров и до 10 человек личного состава", — рассказал Лебедев.
Российская авиация методично выжигает диверсионную инфраструктуру противника. Об этом – в материале Ту-160 с МиГ-31 провели западных "коллег" над двумя морями