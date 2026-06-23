https://ukraina.ru/20260623/pvo-za-noch-sbila-bolshe-140-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1080519905.html

ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией - 23.06.2026 Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 143 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 23 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T08:23

2026-06-23T08:23

2026-06-23T08:31

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украина.ру

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Их уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, более десятка БПЛА сбили в семи районах области: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, данные уточняются. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж погибли пять человек.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, краснодарский край, крым, украина.ру