ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией - 23.06.2026 Украина.ру
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ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией - 23.06.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 143 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T08:23
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спецоперация
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Их уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, более десятка БПЛА сбили в семи районах области: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, данные уточняются. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж погибли пять человек.
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сво, спецоперация, россия, краснодарский край, крым, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, краснодарский край, Крым, Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией

08:23 23.06.2026 (обновлено: 08:31 23.06.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 143 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.
Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, более десятка БПЛА сбили в семи районах области: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, данные уточняются. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж погибли пять человек.
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