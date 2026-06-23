https://ukraina.ru/20260623/pvo-za-noch-sbila-bolshe-140-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1080519905.html
ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией - 23.06.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 143 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T08:23
2026-06-23T08:23
2026-06-23T08:31
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Их уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, более десятка БПЛА сбили в семи районах области: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, данные уточняются. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж погибли пять человек.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, краснодарский край, крым, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, краснодарский край, Крым, Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией
08:23 23.06.2026 (обновлено: 08:31 23.06.2026)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 143 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.
Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, более десятка БПЛА сбили в семи районах области: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, данные уточняются. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.