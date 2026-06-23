https://ukraina.ru/20260623/16-chasov-v-nebe-tu-160-s-mig-31-proveli-zapadnykh-kolleg-nad-dvumya-moryami-1080536348.html
16 часов в небе: Ту-160 с МиГ-31 провели западных "коллег" над двумя морями
16 часов в небе: Ту-160 с МиГ-31 провели западных "коллег" над двумя морями - 23.06.2026 Украина.ру
16 часов в небе: Ту-160 с МиГ-31 провели западных "коллег" над двумя морями
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 16-часовой полёт в небе над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом 23 июня сообщило Минобороны РФ
2026-06-23T13:18
2026-06-23T13:18
2026-06-23T13:19
спецоперация
арктика
тихий океан
черное море
минобороны
су-24
миг-31
су-34
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Экипажи Ту-160 выполнили дозаправку топливом в воздухе. Сопровождение обеспечивали истребители МиГ-31. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", — отметили в ведомстве.В Минобороны подчеркнули: все полёты выполняются строго по международным правилам. Дальняя авиация регулярно патрулирует нейтральные воды Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей.Десять дней назад шведские истребители уже поднимались на перехват российских Су-24 и Су-34 над Балтийским морем.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
арктика
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спецоперация, арктика, тихий океан, черное море, минобороны, су-24, миг-31, су-34
Спецоперация, Арктика, Тихий океан, Черное море, Минобороны, Су-24, МиГ-31, Су-34
16 часов в небе: Ту-160 с МиГ-31 провели западных "коллег" над двумя морями
13:18 23.06.2026 (обновлено: 13:19 23.06.2026)
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 16-часовой полёт в небе над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом 23 июня сообщило Минобороны РФ
Экипажи Ту-160 выполнили дозаправку топливом в воздухе. Сопровождение обеспечивали истребители МиГ-31.
"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", — отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули: все полёты выполняются строго по международным правилам. Дальняя авиация регулярно патрулирует нейтральные воды Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей.
Десять дней назад шведские истребители уже поднимались на перехват российских Су-24 и Су-34 над Балтийским морем.