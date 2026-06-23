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Посол РФ в США: нацизм в новой инкарнации будет сокрушён по итогам СВО

Посол РФ в США: нацизм в новой инкарнации будет сокрушён по итогам СВО - 23.06.2026 Украина.ру

Посол РФ в США: нацизм в новой инкарнации будет сокрушён по итогам СВО

Нацизм в его новом обличье будет уничтожен по итогам специальной военной операции, и победа останется за Россией. Об этом 23 июня заявил посол РФ в США Александр Дарчиев, передают РИА Новости

2026-06-23T15:04

2026-06-23T15:04

2026-06-23T15:04

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"У врагов России ничего не выйдет. Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушён по итогам СВО, и победа будет за нами", — подчеркнул дипломат.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа возрождает теорию и практику нацизма на Украине, накачивая её оружием.В этом процессе, по его словам, участвуют Великобритания, Германия, Франция и страны Прибалтики.В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящён одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. Об этом – в материале Der Spiegel к 85-летию нападения на СССР напомнил немцам о преступлениях ВермахтаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, александр дарчиев, сергей лавров, владимир зеленский, der spiegel, ес, вооруженные силы украины