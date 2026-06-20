https://ukraina.ru/20260620/der-spiegel-k-85-letiyu-napadeniya-na-sssr-napomnil-nemtsam-o-prestupleniyakh-vermakhta-1080434728.html
Der Spiegel к 85-летию нападения на СССР напомнил немцам о преступлениях Вермахта
Der Spiegel к 85-летию нападения на СССР напомнил немцам о преступлениях Вермахта - 20.06.2026 Украина.ру
Der Spiegel к 85-летию нападения на СССР напомнил немцам о преступлениях Вермахта
Журнал Der Spiegel опубликовал материал "Похороненная вина", приуроченный к 85-й годовщине вторжения нацистской Германии в Советский Союз. Об этом 20 июня сообщается в Телеграм-канале "Украина.ру"
2026-06-20T12:30
2026-06-20T12:30
2026-06-20T12:30
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Авторы напоминают: жертвами германского вторжения стали около 27 миллионов советских граждан. В войне против СССР участвовали порядка 10 миллионов немцев. Значительная часть статьи посвящена преступлениям Вермахта, судьбе советских военнопленных и многолетнему замалчиванию этой темы в немецких семьях. Der Spiegel проводит параллели с нынешним конфликтом вокруг Украины. Издание признаёт: поставки немецкого оружия Киеву вновь вызывают в России восприятие Германии как агрессора. Споры о военной помощи Украине сегодня во многом связаны с памятью о Второй мировой войне. По данным опросов, жители бывшей ГДР заметно чаще выступают за сближение с Россией и сокращение поддержки Киева. История, которую пытались похоронить, возвращается и раскалывает немецкое общество.Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июня
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ссср, украина, der spiegel, германия, вермахт, украина.ру
Новости, СССР, Украина, Der Spiegel, Германия, вермахт, Украина.ру
Der Spiegel к 85-летию нападения на СССР напомнил немцам о преступлениях Вермахта
Журнал Der Spiegel опубликовал материал "Похороненная вина", приуроченный к 85-й годовщине вторжения нацистской Германии в Советский Союз. Об этом 20 июня сообщается в Телеграм-канале "Украина.ру"
Авторы напоминают: жертвами германского вторжения стали около 27 миллионов советских граждан. В войне против СССР участвовали порядка 10 миллионов немцев. Значительная часть статьи посвящена преступлениям Вермахта, судьбе советских военнопленных и многолетнему замалчиванию этой темы в немецких семьях.
Der Spiegel проводит параллели с нынешним конфликтом вокруг Украины. Издание признаёт: поставки немецкого оружия Киеву вновь вызывают в России восприятие Германии как агрессора. Споры о военной помощи Украине сегодня во многом связаны с памятью о Второй мировой войне.
По данным опросов, жители бывшей ГДР заметно чаще выступают за сближение с Россией и сокращение поддержки Киева. История, которую пытались похоронить, возвращается и раскалывает немецкое общество.