https://ukraina.ru/20260623/nastyrnost-es-provaly-vsu-obizhennyy-zelenskiy-khronika-sobytiy-na-1300-23-iyunya-1080530802.html

Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июня

Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июня - 23.06.2026 Украина.ру

Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июня

ЕС настырно пытается представлять весь Запад по Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. "Обиженный" Зеленский не собирается посещать конференцию по Украине в Польше

2026-06-23T13:00

2026-06-23T13:00

2026-06-23T13:47

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Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров отметил настырность Евросоюза (ЕС), который претендует на то, чтобы во всех своих действиях представлять Запад по проблемам Украины."Евросоюз... настырно претендует на то, чтобы во всех своих действиях, в рассуждениях, в угрозах, в обещаниях представлять весь Запад, включая Соединенные Штаты, по проблемам украинского конфликта", - сказал Лавров.По его словам, Европа "недипломатично буквально лезет со своими оценками переговоров, настаивая на своих подходах и растаптывая все те ростки здравого смысла, которые проявляла администрация Дональда Трампа".При этом глава МИД РФ назвал "полной мешаниной" позицию Евросоюза по переговорам об украинском кризисе."Я просто иллюстрирую, как в Евросоюзе вырабатывается политика и насколько серьезно надо воспринимать их постоянные заявления о том, что Россия должна сесть за стол переговоров, - мы (ЕС - ред.) хотим, но она не хочет, но мы сядем когда мы захотим. Это полная мешанина, и здесь я бы даже не стал уделять этому внимание", - отметил министр.Он заверил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине.Он также напомнил, что Британия и страны Евросоюза продолжают накачивать нацистский киевский режим оружием и деньгами, "потворствуют его откровенно террористическим действиям".Министр подчеркнул, что Европа хочет добиться прекращения огня на Украине, чтобы получить передышку для накачки киевского режима вооружениями, а также развертывания там "коалиции желающих"."Реальная цель Запада под прикрытием требований о переговорах - это спасение режима Зеленского и консервация Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией. Для этого и хотят добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, вновь, как и в период минских договоренностей, получить передышку", - объяснил Лавров.Он возмутился, что страны Запада тщательно пестовали откровенных нацистов, русофобов и антисемитов."Не жалели ни денег, ни усилий на поддержку украинского национализма, который известен миру со времен Второй мировой войны своей особой жестокостью. Запад тщательно пестовал на Украине нацистов, русофобов и антисемитов, которые никогда не скрывали своих симпатий к Гитлеру, нацистской идеологии, символике", - сказал Лавров.Помимо прочего, он назвал Владимира Зеленского фюрером, отметив, что этот опыт является заразным.Также министр указал, что Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине."Господин Зеленский, который настаивает на переговорах, выдвигая абсолютно нереалистичные и даже хамские условия не только Москве, но и своим европейским кураторам, он прямо заявил на днях: Европа должна подумать о формате переговоров и предложить несколько возможностей, но Киев сам определит, кто будет переговорщиком от Европы. Комментарии излишни", - сказал Лавров, комментируя предложение Зеленского о возможном формате переговоров.В то же время министр заверил, что "невзирая на все ухищрения европейских элит и их киевских клиентов, все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты".Замглавы МИД РФ Александр Грушко также отметил, что Евросоюз явно не заинтересован в переговорах с Россией по Украине."Они все время говорят о том, что Европа должна сидеть за столом переговоров, но это желание никак не результируется в практических действиях. Более того, хорошо известно, что до сих пор в Евросоюзе идут внутренние дискуссии, кто будет представлять Европу на этих переговорах. Уже это свидетельствует о том, что ЕС на самом деле не заинтересован в проведении переговоров, ни с точки зрения создания условий для таких переговоров", - сказал Грушко.По его словам, одним из условий для начала таких переговоров станет в первую очередь прекращение оказания военной, финансовой и иной поддержки киевскому режиму."И второе, это то, что сама позиция, которую занимает Европа и ее постоянно озвучивает, исключает ее в качестве какого-то участника", - добавил Грушко.А вице-спикер Совфеда Константин Косачев вообще предложил обсудить, насколько целесообразно сохранять действующее до сих пор Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом.Документ был подписан в 1994 году и вступил в силу в декабре 1997 года."У нас... до сих пор существует с Евросоюзом Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, и у меня все больше вопросов, а стоит ли его сохранять, но это тема дискуссионная", - сказал Косачев, выступая в рамках XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".Провалы ВСУВзрывы гремели во вторник в подконтрольном ВСУ Запорожье, также они раздавались в Кривом Роге Днепропетровской области, в Харькове и Николаеве. Российские военные нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, сообщило Минобороны России.Силы ПВО за сутки уничтожили пять крылатых ракет Storm Shadow и 462 беспилотника ВСУ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Бачевск и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезное, Казачья Лопань и Белый Колодезь.Противник потерял свыше 215 военнослужащих, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.Также ВСУ за сутки потеряли более 50 военных, 12 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы в зоне действий группировки войск "Днепр".Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 330 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и артиллерийское орудие.Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в раде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator канадского производства, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.Помимо прочего, ВСУ потеряли свыше 185 военных, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки.А также более 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии и семь автомобилей в зоне действия группировки войск "Восток"."Обиженный" ЗеленскийБывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в эфире радиостанции RMF FM заявил, что Владимир Зеленский, "обиженный" решением президента Польши лишить его награды из-за героизации нацистов, не приедет на конференцию по Украине в Гданьск."По моим сведениям, решение не ехать в Гданьск было принято еще до того, как президент Навроцкий принял решение о лишении (Зеленского - ред.) ордена Белого Орла", - сказал Цихоцкий.Он заверил, что Зеленский "обиделся на решение президента Навроцкого".Также экс-посол считает, что Зеленский не поедет в Гданьск, так как "может столкнуться с трудными вопросами".По его мнению, украинские власти сделали выводы из произошедшего, но не хотят в этом публично признаваться"На мой взгляд, украинская сторона публично не признает, что совершила ошибку, но наш протест был услышан", - заверил Цихоцкий.Он указал, что на Украине "начинают появляться комментарии, свидетельствующие о размышлениях о собственном поведении и оценивающие роль Польши, призывающие искать выход из этого кризиса".В свою очередь агентство Блумберг вообще полагает, что конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским, вызванный скандалом с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии*, может сорвать проведение конференции по Украине."Исторические обиды угрожают сорвать ежегодную конференцию по... Украине в Польше и подорвать связи с одним из... важных европейских союзников (Киева - ред.)", - говорится в материале.По данным агентства, по-прежнему не ясно, будет ли Зеленский принимать участие в мероприятии, на котором также будут присутствовать представители ЕС и руководители корпораций.Колумнист агентства Марк Чемпион предупредил, что поступки Киева в отношении Польши могут оттолкнуть важного союзника, от которого Украина почти полностью зависит."Украина не может позволить себе нажить врага в лице современной Польши ... позволить себе жесты, которые безусловно оттолкнут от нее важного союзника", - пишет автор статьи, отмечая, что Киев почти полностью зависит от Варшавы в "вопросе выживания" в текущей ситуации.Чемпион связывает это не только с тем, что Польша предоставляет Киеву единственный, по его словам, надежный и достаточный "транзитный маршрут для оружия, товаров и людей". Но также Варшава обладает правом вето на возможное вступление Украины в ЕС, отмечает колумнист.В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.На прошлой неделе президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026. Мероприятие совместно организуют Польша и Украина. Подробнее о конфликте - в материале Украина не может позволить себе конфликт с Польшей, но Зеленский "подливает масло в огонь" на сайте Украина.ру.* Запрещена в РФ как экстремистская организация.

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