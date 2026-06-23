https://ukraina.ru/20260623/plevok-v-storonu-kieva-polskiy-senator-vernul-nagrady-iz-za-geroizatsii-upa-1080525144.html
Плевок в сторону Киева: польский сенатор вернул награды из-за героизации УПА*
Плевок в сторону Киева: польский сенатор вернул награды из-за героизации УПА* - 23.06.2026 Украина.ру
Плевок в сторону Киева: польский сенатор вернул награды из-за героизации УПА*
Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский принял решение вернуть две украинские государственные награды в связи с действиями Владимира Зеленского и позицией украинских властей по вопросу исторической памяти. Об этом он сообщил в письме на имя посла Украины в Польше Василия Боднара
2026-06-23T09:45
2026-06-23T09:45
2026-06-23T09:45
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польша
украина
варшава
владимир зеленский
кароль навроцкий
василий боднар
вооруженные силы украины
оун-упа
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Решение Каминьского стало очередным эпизодом в стремительно развивающемся дипломатическом конфликте между Варшавой и Киевом на почве трактовки общей истории. В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды Польши — Ордена Белого орла — за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии*. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков."Уважаемый господин посол, в связи с действиями и высказываниями Владимира Зеленского, которые встретили поддержку всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства украинского политического сообщества, я принял решение вернуть две государственные награды Украины, которых я был удостоен за деятельность во имя европейской интеграции Украины", — говорится в письме Каминьского.Вице-спикер подчеркнул, что не может далее хранить у себя украинские награды, так как "высшие органы власти Украины и значительная часть ее политической элиты до сих пор не решились однозначно осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши". Он отметил, что решение далось ему "с глубоким сожалением", и выразил убеждение, что "настоящее партнерство между народами может быть построено только на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности".О каких именно наградах идет речь, не сообщается. Однако из открытых источников известно, что в 2008 году Каминьский был удостоен украинского ордена "За заслуги" 3-й степени.Конфликт между Варшавой и Киевом обострился в конце мая, когда Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника в Киевской области и присвоил наименование "Имени героев УПА" центру специальных операций "Север" ССО ВСУ. Эти шаги вызвали резкую критику в Польше, где УПА и ОУН-Бандеры* признаны преступными организациями, ответственными за массовые убийства поляков на Волыни в годы Второй мировой войны.Ранее президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского Ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий польский президент Анджей Дуда.Накануне польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию". Польский лидер четко обозначил позицию Варшавы, отвергнув обвинения и напомнив Киеву об исторической правде.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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новости, польша, украина, варшава, владимир зеленский, кароль навроцкий, василий боднар, вооруженные силы украины, оун-упа
Новости, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Василий Боднар, Вооруженные силы Украины, ОУН-УПА
Плевок в сторону Киева: польский сенатор вернул награды из-за героизации УПА*
Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский принял решение вернуть две украинские государственные награды в связи с действиями Владимира Зеленского и позицией украинских властей по вопросу исторической памяти. Об этом он сообщил в письме на имя посла Украины в Польше Василия Боднара
Решение Каминьского стало очередным эпизодом в стремительно развивающемся дипломатическом конфликте между Варшавой и Киевом на почве трактовки общей истории.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды Польши — Ордена Белого орла — за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии*. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.
"Уважаемый господин посол, в связи с действиями и высказываниями Владимира Зеленского, которые встретили поддержку всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства украинского политического сообщества, я принял решение вернуть две государственные награды Украины, которых я был удостоен за деятельность во имя европейской интеграции Украины", — говорится в письме Каминьского.
Вице-спикер подчеркнул, что не может далее хранить у себя украинские награды, так как "высшие органы власти Украины и значительная часть ее политической элиты до сих пор не решились однозначно осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши".
Он отметил, что решение далось ему "с глубоким сожалением", и выразил убеждение, что "настоящее партнерство между народами может быть построено только на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности".
О каких именно наградах идет речь, не сообщается. Однако из открытых источников известно, что в 2008 году Каминьский был удостоен украинского ордена "За заслуги" 3-й степени.
Конфликт между Варшавой и Киевом обострился в конце мая, когда Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника в Киевской области и присвоил наименование "Имени героев УПА" центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
Эти шаги вызвали резкую критику в Польше, где УПА и ОУН-Бандеры* признаны преступными организациями, ответственными за массовые убийства поляков на Волыни в годы Второй мировой войны.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского Ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий польский президент Анджей Дуда.
Накануне польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию". Польский лидер четко обозначил позицию Варшавы, отвергнув обвинения и напомнив Киеву об исторической правде.
* Запрещенная в России экстремистская организация.