https://ukraina.ru/20260623/plevok-v-storonu-kieva-polskiy-senator-vernul-nagrady-iz-za-geroizatsii-upa-1080525144.html

Плевок в сторону Киева: польский сенатор вернул награды из-за героизации УПА*

Плевок в сторону Киева: польский сенатор вернул награды из-за героизации УПА* - 23.06.2026 Украина.ру

Плевок в сторону Киева: польский сенатор вернул награды из-за героизации УПА*

Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский принял решение вернуть две украинские государственные награды в связи с действиями Владимира Зеленского и позицией украинских властей по вопросу исторической памяти. Об этом он сообщил в письме на имя посла Украины в Польше Василия Боднара

2026-06-23T09:45

2026-06-23T09:45

2026-06-23T09:45

новости

польша

украина

варшава

владимир зеленский

кароль навроцкий

василий боднар

вооруженные силы украины

оун-упа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_0:154:3035:1861_1920x0_80_0_0_148de5dd4806d340f6b4dd32695838df.jpg

Решение Каминьского стало очередным эпизодом в стремительно развивающемся дипломатическом конфликте между Варшавой и Киевом на почве трактовки общей истории. В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды Польши — Ордена Белого орла — за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии*. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков."Уважаемый господин посол, в связи с действиями и высказываниями Владимира Зеленского, которые встретили поддержку всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства украинского политического сообщества, я принял решение вернуть две государственные награды Украины, которых я был удостоен за деятельность во имя европейской интеграции Украины", — говорится в письме Каминьского.Вице-спикер подчеркнул, что не может далее хранить у себя украинские награды, так как "высшие органы власти Украины и значительная часть ее политической элиты до сих пор не решились однозначно осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши". Он отметил, что решение далось ему "с глубоким сожалением", и выразил убеждение, что "настоящее партнерство между народами может быть построено только на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности".О каких именно наградах идет речь, не сообщается. Однако из открытых источников известно, что в 2008 году Каминьский был удостоен украинского ордена "За заслуги" 3-й степени.Конфликт между Варшавой и Киевом обострился в конце мая, когда Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника в Киевской области и присвоил наименование "Имени героев УПА" центру специальных операций "Север" ССО ВСУ. Эти шаги вызвали резкую критику в Польше, где УПА и ОУН-Бандеры* признаны преступными организациями, ответственными за массовые убийства поляков на Волыни в годы Второй мировой войны.Ранее президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского Ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий польский президент Анджей Дуда.Накануне польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию". Польский лидер четко обозначил позицию Варшавы, отвергнув обвинения и напомнив Киеву об исторической правде.* Запрещенная в России экстремистская организация.

польша

украина

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, варшава, владимир зеленский, кароль навроцкий, василий боднар, вооруженные силы украины, оун-упа