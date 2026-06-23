https://ukraina.ru/20260623/fsb-schitaet-zelenskogo-terroristom-zelenskoy-prikryvayutsya-moshenniki-novosti-k-1900-1080550943.html

ФСБ считает Зеленского террористом, Зеленской прикрываются мошенники. Новости к 19.00

ФСБ считает Зеленского террористом, Зеленской прикрываются мошенники. Новости к 19.00 - 23.06.2026 Украина.ру

ФСБ считает Зеленского террористом, Зеленской прикрываются мошенники. Новости к 19.00

Репутация нынешнего руководства Украины продолжает ухудшаться. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T18:59

2026-06-23T18:59

2026-06-23T18:59

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Владимир Зеленский принимает управленческие решения на Украине и Москва исходит из этой реальности, констатировали в российской ФСБ."Зеленский – террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока, на данном этапе, он принимает решения соответствующие, мы это учитываем", — заявил директор ФСБ Александр Бортников.Другие новости к этому часу:🟦 Мошенники под видом представителей фондов Елены Зеленской и других организаций выманили у простых украинцев более миллиона гривен, сообщают украинские СМИ. По информации следствия, задержанные проводили онлайн-трансляции в TikTok и, обещая оформить финансовую помощь от этих организаций, запрашивали финансовые данные людей. В отдельных случаях еще убеждали совершать "тестовые платежи".🟦 Борьба с продуктами питания польского производства в холодильниках обывателей продвигается на Украине как ответ на лишение Владимира Зеленского госнаграды Польши. Видеоролики в соцсетях посвящены отправке в мусорку сыра, консервированных овощей и другой импортированной из Польши продукции, которую производила Украинская ССР;🟦 Национальное собрание Франции большинством (271 голос) проголосовало за конституционный законопроект, предоставляющий автономию острову Корсика. Националисты региона получат право "принимать решения об адаптации" определенных законов и правил, исходящих из официального Парижа;🟦 Правительство Германии заявило о поддержке предложения повысить пенсионный возраст. Предложено повышение с нынешних 66 лет до 67 лет в 2031 году, а затем выход на пенсию будет корректироваться в зависимости от демографической ситуации в ФРГ.🟦 Госкорпорация "Росатом" разрабатывает проект завода большой производительности по переработке отработавшего ядерного топлива и рециклированию ядерных материалов для их последующего применения в проектах атомной энергетики.🟦 "После 13 пакетов военной поддержки Болгария достигла предела того, что она может предоставить из ресурсов вооруженных сил без ущерба для национальной обороны", - заявил премьер-министр страны Румен Радев.Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, "модальностей, которые обсуждались в Анкоридже" и реалий на земле. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин. Подробности в публикации Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительствомБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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