ФСБ считает Зеленского террористом, Зеленской прикрываются мошенники. Новости к 19.00 - 23.06.2026 Украина.ру
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ФСБ считает Зеленского террористом, Зеленской прикрываются мошенники. Новости к 19.00
ФСБ считает Зеленского террористом, Зеленской прикрываются мошенники. Новости к 19.00 - 23.06.2026 Украина.ру
ФСБ считает Зеленского террористом, Зеленской прикрываются мошенники. Новости к 19.00
Репутация нынешнего руководства Украины продолжает ухудшаться. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T18:59
2026-06-23T18:59
новости
польша
украина
владимир зеленский
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александр бортников
фсб
украина.ру
росатом
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Владимир Зеленский принимает управленческие решения на Украине и Москва исходит из этой реальности, констатировали в российской ФСБ."Зеленский – террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока, на данном этапе, он принимает решения соответствующие, мы это учитываем", — заявил директор ФСБ Александр Бортников.Другие новости к этому часу:🟦 Мошенники под видом представителей фондов Елены Зеленской и других организаций выманили у простых украинцев более миллиона гривен, сообщают украинские СМИ. По информации следствия, задержанные проводили онлайн-трансляции в TikTok и, обещая оформить финансовую помощь от этих организаций, запрашивали финансовые данные людей. В отдельных случаях еще убеждали совершать "тестовые платежи".🟦 Борьба с продуктами питания польского производства в холодильниках обывателей продвигается на Украине как ответ на лишение Владимира Зеленского госнаграды Польши. Видеоролики в соцсетях посвящены отправке в мусорку сыра, консервированных овощей и другой импортированной из Польши продукции, которую производила Украинская ССР;🟦 Национальное собрание Франции большинством (271 голос) проголосовало за конституционный законопроект, предоставляющий автономию острову Корсика. Националисты региона получат право "принимать решения об адаптации" определенных законов и правил, исходящих из официального Парижа;🟦 Правительство Германии заявило о поддержке предложения повысить пенсионный возраст. Предложено повышение с нынешних 66 лет до 67 лет в 2031 году, а затем выход на пенсию будет корректироваться в зависимости от демографической ситуации в ФРГ.🟦 Госкорпорация "Росатом" разрабатывает проект завода большой производительности по переработке отработавшего ядерного топлива и рециклированию ядерных материалов для их последующего применения в проектах атомной энергетики.🟦 "После 13 пакетов военной поддержки Болгария достигла предела того, что она может предоставить из ресурсов вооруженных сил без ущерба для национальной обороны", - заявил премьер-министр страны Румен Радев.Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, "модальностей, которые обсуждались в Анкоридже" и реалий на земле. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин. Подробности в публикации Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительствомБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, александр бортников, фсб, украина.ру, росатом, военная помощь украине, болгария
Новости, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин, Александр Бортников, ФСБ, Украина.ру, Росатом, военная помощь Украине, Болгария

ФСБ считает Зеленского террористом, Зеленской прикрываются мошенники. Новости к 19.00

18:59 23.06.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP / Virginia Mayo
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Репутация нынешнего руководства Украины продолжает ухудшаться. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
Владимир Зеленский принимает управленческие решения на Украине и Москва исходит из этой реальности, констатировали в российской ФСБ.
"Зеленский – террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока, на данном этапе, он принимает решения соответствующие, мы это учитываем", — заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Другие новости к этому часу:
🟦 Мошенники под видом представителей фондов Елены Зеленской и других организаций выманили у простых украинцев более миллиона гривен, сообщают украинские СМИ.
По информации следствия, задержанные проводили онлайн-трансляции в TikTok и, обещая оформить финансовую помощь от этих организаций, запрашивали финансовые данные людей. В отдельных случаях еще убеждали совершать "тестовые платежи".
🟦 Борьба с продуктами питания польского производства в холодильниках обывателей продвигается на Украине как ответ на лишение Владимира Зеленского госнаграды Польши. Видеоролики в соцсетях посвящены отправке в мусорку сыра, консервированных овощей и другой импортированной из Польши продукции, которую производила Украинская ССР;
🟦 Национальное собрание Франции большинством (271 голос) проголосовало за конституционный законопроект, предоставляющий автономию острову Корсика. Националисты региона получат право "принимать решения об адаптации" определенных законов и правил, исходящих из официального Парижа;
🟦 Правительство Германии заявило о поддержке предложения повысить пенсионный возраст. Предложено повышение с нынешних 66 лет до 67 лет в 2031 году, а затем выход на пенсию будет корректироваться в зависимости от демографической ситуации в ФРГ.
🟦 Госкорпорация "Росатом" разрабатывает проект завода большой производительности по переработке отработавшего ядерного топлива и рециклированию ядерных материалов для их последующего применения в проектах атомной энергетики.
🟦 "После 13 пакетов военной поддержки Болгария достигла предела того, что она может предоставить из ресурсов вооруженных сил без ущерба для национальной обороны", - заявил премьер-министр страны Румен Радев.
Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, "модальностей, которые обсуждались в Анкоридже" и реалий на земле. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин. Подробности в публикации Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительством
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
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