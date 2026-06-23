Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительством - 23.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260623/udary-vsu-po-regionam-ne-izmenyat-situatsiyu-na-fronte-zayavleniya-putina-na-soveschanii-s-pravitelstvom-1080551980.html
Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительством
Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительством - 23.06.2026 Украина.ру
Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительством
Удары ВСУ по РФ не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где ВС РФ освобождают один населенный пункт за другим, констатировал президент Росии Владимир Путин. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T18:14
2026-06-23T18:14
новости
россия
украина
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина.ру
украинский неонацизм
новости о переговорах россии и украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080351954_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_f85b2acfc2df1ef11f54b83ad8a887e4.jpg
Также президент сказал:🟦 Дополнительные угрозы, которые пытается создать России киевский режим, должны сводиться к минимуму и это "абсолютно решаемая задача";🟦 Мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины;🟦 Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский, ничего подобного не было со времен Второй мировой войны;🟦 Удары по детям только стимулируют наших бойцов продвигаться вперед, потому что они понимают, с кем имеют дело;🟦 Киев ударами по РФ пытается создать благоприятные условия в случае возобновления прерванных переговоров;🟦 Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, "модальностей, которые обсуждались в Анкоридже" и реалий на земле.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080351954_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_97b6bc70fafc3570b73c6e5964ba8413.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина.ру, украинский неонацизм, новости о переговорах россии и украины, переговоры по украине 2026
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина.ру, украинский неонацизм, новости о переговорах России и Украины, Переговоры по Украине 2026

Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительством

18:14 23.06.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкСаммит Россия - АСЕАН в Казани
Саммит Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Удары ВСУ по РФ не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где ВС РФ освобождают один населенный пункт за другим, констатировал президент Росии Владимир Путин. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
Также президент сказал:

🟦 Дополнительные угрозы, которые пытается создать России киевский режим, должны сводиться к минимуму и это "абсолютно решаемая задача";

🟦 Мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины;

🟦 Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский, ничего подобного не было со времен Второй мировой войны;

🟦 Удары по детям только стимулируют наших бойцов продвигаться вперед, потому что они понимают, с кем имеют дело;

🟦 Киев ударами по РФ пытается создать благоприятные условия в случае возобновления прерванных переговоров;

🟦 Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, "модальностей, которые обсуждались в Анкоридже" и реалий на земле.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраина.руукраинский неонацизмновости о переговорах России и УкраиныПереговоры по Украине 2026
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:59Наши ребята практически забирают Константиновку — Путин
20:47Павлоградский "гриб" от детонации, "Герани" поразили Змиёв. Новости СВО
20:30ВС РФ продвинулись на Красноармейском направлении
20:11Киев забрал сотни миллионов гривен у коммунальщиков, чтобы отдать их боевикам
19:47Украинская штурмовая "элита" оказалась штрафбатом
19:45Привязали к квадроциклу и тащили по земле: вскрылись зверства в "элитной" части ВСУ
19:37Польские СМИ призвали готовиться к конфликту с Украиной
19:28ВСУ нанесли террористический удар по Белгородской области, взрывы в Николаеве. Новости СВО
19:06NYT узнала, как генсек НАТО превысил полномочия, чтобы успокоить Трампа
18:59ФСБ считает Зеленского террористом, Зеленской прикрываются мошенники. Новости к 19.00
18:5323 июня 2026 года, вечерний эфир
18:26Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая - Новак
18:14Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительством
18:00Краматорск готовят к сдаче, борцы с БПЛА подстрелили одесситку. Новости СВО
18:00Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
17:56"Большая часть Ковшаровки под контролем": полковник Алехин о продвижении "Запада"
17:49Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУ
17:26Зачем Белоруссию втягивают в войну
16:38Морской коридор закрывается, экспорт сокращается. Что происходит с портами Одессы
16:33Эффектная медийная кампания: Стремидловский о путешествиях польских и украинских орденов
Лента новостейМолния