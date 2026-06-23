Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительством
Удары ВСУ по РФ не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где ВС РФ освобождают один населенный пункт за другим, констатировал президент Росии Владимир Путин. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
Также президент сказал:
🟦 Дополнительные угрозы, которые пытается создать России киевский режим, должны сводиться к минимуму и это "абсолютно решаемая задача";
🟦 Мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины;
🟦 Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский, ничего подобного не было со времен Второй мировой войны;
🟦 Удары по детям только стимулируют наших бойцов продвигаться вперед, потому что они понимают, с кем имеют дело;
🟦 Киев ударами по РФ пытается создать благоприятные условия в случае возобновления прерванных переговоров;
🟦 Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, "модальностей, которые обсуждались в Анкоридже" и реалий на земле.
🟦 Дополнительные угрозы, которые пытается создать России киевский режим, должны сводиться к минимуму и это "абсолютно решаемая задача";
🟦 Мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины;
🟦 Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский, ничего подобного не было со времен Второй мировой войны;
🟦 Удары по детям только стимулируют наших бойцов продвигаться вперед, потому что они понимают, с кем имеют дело;
🟦 Киев ударами по РФ пытается создать благоприятные условия в случае возобновления прерванных переговоров;
🟦 Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, "модальностей, которые обсуждались в Анкоридже" и реалий на земле.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на