https://ukraina.ru/20260623/udary-vsu-po-regionam-ne-izmenyat-situatsiyu-na-fronte-zayavleniya-putina-na-soveschanii-s-pravitelstvom-1080551980.html

Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительством

Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительством - 23.06.2026 Украина.ру

Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительством

Удары ВСУ по РФ не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где ВС РФ освобождают один населенный пункт за другим, констатировал президент Росии Владимир Путин. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T18:14

2026-06-23T18:14

2026-06-23T18:14

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новости о переговорах россии и украины

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Также президент сказал:🟦 Дополнительные угрозы, которые пытается создать России киевский режим, должны сводиться к минимуму и это "абсолютно решаемая задача";🟦 Мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины;🟦 Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский, ничего подобного не было со времен Второй мировой войны;🟦 Удары по детям только стимулируют наших бойцов продвигаться вперед, потому что они понимают, с кем имеют дело;🟦 Киев ударами по РФ пытается создать благоприятные условия в случае возобновления прерванных переговоров;🟦 Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, "модальностей, которые обсуждались в Анкоридже" и реалий на земле.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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