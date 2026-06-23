https://ukraina.ru/20260623/zelenskiy-obidelsya-na-polyakov-i-otkazalsya-ot-gdanska-itogi-23-iyunya-1080551031.html
Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня - 23.06.2026 Украина.ру
Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
Владимир Зеленский демонстративно отказался от поездки на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ практически добирают Константиновку. О ключевых событиях за сегодняшний день — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-06-23T18:00
2026-06-23T18:00
2026-06-23T18:00
эксклюзив
россия
украина
константиновка
владимир зеленский
владимир путин
кароль навроцкий
вооруженные силы украины
рада
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Обида на поляковВладимир Зеленский не поедет в польский Гданьск на международную конференцию по восстановлению Украины, запланированную на 25–26 июня. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко. Об этом сообщил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в эфире RMF FM, а позже подтвердила сама Свириденко.Причиной демарша стало недовольство Зеленского действиями президента Польши Кароля Навроцкого. Накануне тот лишил украинского президента ордена Белого Орла за героизацию УПА*.Примечательно, что, по словам Цихоцкого, решение не ехать в Гданьск было принято ещё до аннулирования награды. Однако посол признал: Зеленский воспринял случившееся как личную обиду. Кроме того, дипломат допустил, что в Гданьске украинскому лидеру могли задать неудобные вопросы, на которые у него нет ответов.Даже в Киеве не все оценили этот жест. Депутат Рады Алексей Гончаренко** раскритиковал Зеленского:"Фактически это означает, что Зеленский не поедет из-за конфликта с Навроцким. Это очень большая ошибка. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы разжигать конфликт с поляками".Конференция должна была стать площадкой для снижения напряжённости, но теперь кризис только углубляется. К слову, самого Навроцкого на мероприятие тоже не пригласили.Путин: российская армия "практически добирает" КонстантиновкуПрезидент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ "практически добирают" Константиновку и поджимают противника на всех участках боевого соприкосновения. По данным Минобороны на 23 июня, группировка войск "Юг" наступает по всем направлениям в городе, атакуя юго-западную часть. За сутки освобождено 128 зданий. Потери ВСУ: 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станция РЭБ, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА.Ракетная опасность в 10 регионахТем временем 23 июня ракетная опасность была объявлена сразу в десяти регионах России: Воронежской, Липецкой, Волгоградской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, Московском регионе, а также в Татарстане и Мордовии. Небо над этими регионами закрыто. В Самаре остановили наземный общественный транспорт, метро продолжает работу. Власти Подмосковья предупредили о возможных сбоях связи и интернета.Накануне, 22 июня, ВСУ нанесли ракетный удар по Воронежу. Погибли пять человек, десятки пострадали. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города. Военные эксперты полагают, что атака могла быть совершена ракетами "Фламинго" и беспилотниками "Лютый". Капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков уверен: остановить удары по российским регионам можно только через стратегическую наступательную операцию и полный разгром ВСУ.*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.**Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, украина, константиновка, владимир зеленский, владимир путин, кароль навроцкий, вооруженные силы украины, рада
Эксклюзив, Россия, Украина, Константиновка, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Кароль Навроцкий, Вооруженные силы Украины, Рада
Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
Владимир Зеленский демонстративно отказался от поездки на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ практически добирают Константиновку. О ключевых событиях за сегодняшний день — в итоговой сводке "Украина.ру"
Владимир Зеленский не поедет в польский Гданьск на международную конференцию по восстановлению Украины, запланированную на 25–26 июня. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко. Об этом сообщил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в эфире RMF FM, а позже подтвердила сама Свириденко.
Причиной демарша стало недовольство Зеленского действиями президента Польши Кароля Навроцкого. Накануне тот лишил украинского президента ордена Белого Орла за героизацию УПА*.
Примечательно, что, по словам Цихоцкого, решение не ехать в Гданьск было принято ещё до аннулирования награды. Однако посол признал: Зеленский воспринял случившееся как личную обиду. Кроме того, дипломат допустил, что в Гданьске украинскому лидеру могли задать неудобные вопросы, на которые у него нет ответов.
Даже в Киеве не все оценили этот жест. Депутат Рады Алексей Гончаренко** раскритиковал Зеленского:
"Фактически это означает, что Зеленский не поедет из-за конфликта с Навроцким. Это очень большая ошибка. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы разжигать конфликт с поляками".
Конференция должна была стать площадкой для снижения напряжённости, но теперь кризис только углубляется. К слову, самого Навроцкого на мероприятие тоже не пригласили.
Путин: российская армия "практически добирает" Константиновку
Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ "практически добирают" Константиновку и поджимают противника на всех участках боевого соприкосновения.
"Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку, но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется", - заявил Путин во вторник в ходе общения с выпускниками военных высших учебных заведений.
"Они (Украина) говорят, что это "серая зона". Мы им еще в 2022 году сказали: уходите из Донбасса, люди не хотят с вами жить. Они провели референдум и заявили о собственном суверенном государстве в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций", - сказал Путин.
По данным Минобороны на 23 июня, группировка войск "Юг" наступает по всем направлениям в городе, атакуя юго-западную часть. За сутки освобождено 128 зданий.
Потери ВСУ: 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станция РЭБ, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА.
Ракетная опасность в 10 регионах
Тем временем 23 июня ракетная опасность была объявлена сразу в десяти регионах России: Воронежской, Липецкой, Волгоградской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, Московском регионе, а также в Татарстане и Мордовии.
Небо над этими регионами закрыто. В Самаре остановили наземный общественный транспорт, метро продолжает работу. Власти Подмосковья предупредили о возможных сбоях связи и интернета.
Накануне, 22 июня, ВСУ нанесли ракетный удар по Воронежу. Погибли пять человек, десятки пострадали. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города. Военные эксперты полагают, что атака могла быть совершена ракетами "Фламинго" и беспилотниками "Лютый".
Капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков уверен: остановить удары по российским регионам можно только через стратегическую наступательную операцию и полный разгром ВСУ.
*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
**Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.