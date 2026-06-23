https://ukraina.ru/20260623/zelenskiy-obidelsya-na-polyakov-i-otkazalsya-ot-gdanska-itogi-23-iyunya-1080551031.html

Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня

Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня - 23.06.2026 Украина.ру

Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня

Владимир Зеленский демонстративно отказался от поездки на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ практически добирают Константиновку. О ключевых событиях за сегодняшний день — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-06-23T18:00

2026-06-23T18:00

2026-06-23T18:00

эксклюзив

россия

украина

константиновка

владимир зеленский

владимир путин

кароль навроцкий

вооруженные силы украины

рада

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Обида на поляковВладимир Зеленский не поедет в польский Гданьск на международную конференцию по восстановлению Украины, запланированную на 25–26 июня. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко. Об этом сообщил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в эфире RMF FM, а позже подтвердила сама Свириденко.Причиной демарша стало недовольство Зеленского действиями президента Польши Кароля Навроцкого. Накануне тот лишил украинского президента ордена Белого Орла за героизацию УПА*.Примечательно, что, по словам Цихоцкого, решение не ехать в Гданьск было принято ещё до аннулирования награды. Однако посол признал: Зеленский воспринял случившееся как личную обиду. Кроме того, дипломат допустил, что в Гданьске украинскому лидеру могли задать неудобные вопросы, на которые у него нет ответов.Даже в Киеве не все оценили этот жест. Депутат Рады Алексей Гончаренко** раскритиковал Зеленского:"Фактически это означает, что Зеленский не поедет из-за конфликта с Навроцким. Это очень большая ошибка. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы разжигать конфликт с поляками".Конференция должна была стать площадкой для снижения напряжённости, но теперь кризис только углубляется. К слову, самого Навроцкого на мероприятие тоже не пригласили.Путин: российская армия "практически добирает" КонстантиновкуПрезидент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ "практически добирают" Константиновку и поджимают противника на всех участках боевого соприкосновения. По данным Минобороны на 23 июня, группировка войск "Юг" наступает по всем направлениям в городе, атакуя юго-западную часть. За сутки освобождено 128 зданий. Потери ВСУ: 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станция РЭБ, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА.Ракетная опасность в 10 регионахТем временем 23 июня ракетная опасность была объявлена сразу в десяти регионах России: Воронежской, Липецкой, Волгоградской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, Московском регионе, а также в Татарстане и Мордовии. Небо над этими регионами закрыто. В Самаре остановили наземный общественный транспорт, метро продолжает работу. Власти Подмосковья предупредили о возможных сбоях связи и интернета.Накануне, 22 июня, ВСУ нанесли ракетный удар по Воронежу. Погибли пять человек, десятки пострадали. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города. Военные эксперты полагают, что атака могла быть совершена ракетами "Фламинго" и беспилотниками "Лютый". Капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков уверен: остановить удары по российским регионам можно только через стратегическую наступательную операцию и полный разгром ВСУ.*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.**Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Мария Илащук

Мария Илащук

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Илащук

эксклюзив, россия, украина, константиновка, владимир зеленский, владимир путин, кароль навроцкий, вооруженные силы украины, рада