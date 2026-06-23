ЕС созрел для диалога с Россией - 23.06.2026 Украина.ру
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ЕС созрел для диалога с Россией
ЕС созрел для диалога с Россией - 23.06.2026 Украина.ру
ЕС созрел для диалога с Россией
Евросоюз далеко продвинулся в согласовании целей и плана действий в отношении возможных переговоров с Россией. Об этом 23 июня заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle
2026-06-23T10:20
2026-06-23T10:20
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"Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе", — сказала Валтонен.Ранее глава Евросовета Антониу Кошта призвал установить прямой контакт с Москвой, чтобы "слушать российскую сторону". Это заявление вызвало дискуссию в ЕС о том, кто должен представлять альянс в возможном диалоге с Россией.Глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье предупредил, что Европа стремится к переговорам для спасения киевского режима, а не ради мира. Он подчеркнул, что Украина рассматривается Западом как "ударный кулак" будущих европейских сил, а попытки экспансии несут риски прямого столкновения НАТО с Россией.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
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новости, россия, финляндия, москва, сергей лавров, евросовет, ес, нато
Новости, Россия, Финляндия, Москва, Сергей Лавров, евросовет, ЕС, НАТО

ЕС созрел для диалога с Россией

10:20 23.06.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP / Virginia Mayo
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Евросоюз далеко продвинулся в согласовании целей и плана действий в отношении возможных переговоров с Россией. Об этом 23 июня заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle
"Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе", — сказала Валтонен.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта призвал установить прямой контакт с Москвой, чтобы "слушать российскую сторону". Это заявление вызвало дискуссию в ЕС о том, кто должен представлять альянс в возможном диалоге с Россией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье предупредил, что Европа стремится к переговорам для спасения киевского режима, а не ради мира. Он подчеркнул, что Украина рассматривается Западом как "ударный кулак" будущих европейских сил, а попытки экспансии несут риски прямого столкновения НАТО с Россией.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
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