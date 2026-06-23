https://ukraina.ru/20260623/istoriya-povtoryaetsya-brigada-frg-v-litve-gotovitsya-k-stolknoveniyu-s-rf-khronika-sobytiy-na-utro-23-1080522832.html

История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня

История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня - 23.06.2026 Украина.ру

История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня

Прямая угроза Калининграду: немецкая бригада в Литве создает военный плацдарм у границ РФ. Между тем продолжают звучать прогнозы, что президент США Дональд Трамп может принудить Европу и Украину к миру с Россией

2026-06-23T09:30

2026-06-23T09:30

2026-06-23T09:40

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5 тысяч немецких солдат у границ БелоруссииГермания наращивает военное присутствие у границ Белоруссии, перебрасывая в Литву почти 5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники в оборонном ведомстве ФРГ.В настоящее время в Литве уже дислоцированы 1,8 тысячи немецких военнослужащих. Как отмечается в публикации, к концу следующего года на литовской территории планируется разместить еще два батальона на постоянной основе. В бундесвере заявили, что при укомплектовании бригады "не исключена возможность принудительного привлечения солдат".Главная цель, которую ставят перед собой немецкие военные, — уже в следующем году обеспечить полную боеготовность бригады в Литве. Это станет первым случаем постоянного размещения германских сухопутных сил за пределами страны со времен Второй мировой войны.Ранее сообщалось, что страны НАТО усиливают восточный фланг альянса на фоне напряженности в отношениях с Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что наращивание военного потенциала у российских и белорусских границ является провокационным шагом, который не способствует стабильности в регионе.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявлял, что тема якобы существующей угрозы Украине со стороны Белоруссии раскручивается из-за политических амбиций западных партнеров Киева. Он подчеркивал, что никакой опасности для Украины со стороны Минска нет, и призвал Владимира Зеленского быть аккуратнее в выборе риторики.В Кремле также заявляли, что Россия не собирается воевать с НАТО, однако будет принимать адекватные меры для обеспечения собственной безопасности в ответ на приближение военной инфраструктуры альянса к своим границам.Трамп перекроет Киеву кислородСоединенные Штаты могут в любой момент принудить Европу и Украину к заключению мирного соглашения с Россией, поставив их перед фактом. Такое мнение выразил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала.По словам аналитика, президент США Дональд Трамп способен в одностороннем порядке представить готовый план урегулирования конфликта, не оставляя союзникам пространства для маневра.Экс-министр подчеркнул, что в случае отказа от предложенных условий Вашингтон может применить жесткие рычаги давления, вплоть до полного прекращения передачи разведывательных данных, которыми сейчас пользуется Киев.Варуфакис усомнился в способности европейских государств в одиночку обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта. По его словам, Европа не может восполнить отсутствие американских спутниковых данных, аналитической информации и разведывательных сводок, которые Киев получает из Вашингтона."Европа не может снабжать украинскую армию спутниковыми данными или сводками ЦРУ", — отметил он.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 22 июня до 7:00 23 июня отразили массированную воздушную атаку, перехватив и уничтожив 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным военного ведомства, цели поражались над территориями девяти регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В зону поражения попали Белгородская, Курская, Брянская, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский и Краснодарский края, Республика Крым и Республика Адыгея.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении армия России расширяет зону контроля в районе населенного пункта Рай-Александровка и развивает наступление юго-западнее Кривой Луки. Штурмовые подразделения закрепляются на занятых рубежах, продолжая теснить обороняющиеся силы ВСУ. Противник оказывает организованное сопротивление, однако вынужден отступать под давлением российских штурмовых групп при поддержке артиллерии.На Краснолиманском направлении российские подразделения продвигаются в центре, на юго-западе и северо-западе Красного Лимана, наращивая присутствие в городской застройке. Авиация ВКС России нанесла точный удар по важной переправе через реку Северский Донец в районе Студёнка. На Добропольском направлении существенных изменений линии фронта не зафиксировано. Продолжаются встречные бои за населенные пункты Мирное и Белицкое. Противник пытается удерживать занимаемые рубежи, однако российские подразделения сохраняют инициативу и методично продавливают оборону ВСУ.На Днепровское направление Вооруженные силы России продолжают расширять плацдарм севернее реки Волчья. Основные боестолкновения сосредоточены в районе Александрограда, где наши подразделения при поддержке артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов теснят противника, закрепляясь на новых рубежах. Отмечается усиление интенсивности боев на данном участке.На Константиновское направление российские войска продвигаются на северо-западе города в сторону Алексеево-Дружковки. В микрорайоне Червоный подняты российские флаги, что свидетельствует о переходе данной территории под контроль ВС РФ. Продвижение в частном секторе составило до одного километра. Бои носят ожесточенный характер, противник пытается контратаковать, однако несет потери и откатывается на исходные позиции.

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Кристина Черкасова

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