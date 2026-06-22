Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера" - 22.06.2026 Украина.ру
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Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера"
Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера" - 22.06.2026 Украина.ру
Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера"
В Красном Лимане российские войска зашли в город с двух сторон, взяв в клещи украинский гарнизон. Когда ВС РФ выйдут к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-06-22T12:38
2026-06-22T12:38
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Продолжая разговор об освобождении оккупированных территорий Донбасса, эксперт сообщил об успехах ВС России в Красном Лимане и подготовке к наступлению на Славянск.Рожин сообщил, что в Красном Лимане у ВСУ нарастают проблемы. "Мы зашли в город с двух сторон, взяв украинский гарнизон в клещи. Особенно хорошо у нас получается продвигаться в юго-восточной и юго-западной части города", — пояснил собеседник Украина.ру.По его информации, бои сместились в центральные кварталы и в район железнодорожного вокзала. Очевидно, что к Новому году российские войска освободят и Константиновку, и Красный Лиман.После освобождения Красного Лимана начнётся давление на Славянск с севера. "Когда мы выйдем к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Одновременно продолжится наше наступление на Святогорск и нажим на Славянск с востока, учитывая освобождение Рай-Александровки", — добавил аналитик.Касательно Доброполья, Рожин заявил, что там фронт тоже не стоит на месте. "На днях мы забрали Новый Донбасс и Кутузовку, продвигаясь от Нового Шахово", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.
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Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера"

12:38 22.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Красном Лимане российские войска зашли в город с двух сторон, взяв в клещи украинский гарнизон. Когда ВС РФ выйдут к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Продолжая разговор об освобождении оккупированных территорий Донбасса, эксперт сообщил об успехах ВС России в Красном Лимане и подготовке к наступлению на Славянск.
Рожин сообщил, что в Красном Лимане у ВСУ нарастают проблемы. "Мы зашли в город с двух сторон, взяв украинский гарнизон в клещи. Особенно хорошо у нас получается продвигаться в юго-восточной и юго-западной части города", — пояснил собеседник Украина.ру.
По его информации, бои сместились в центральные кварталы и в район железнодорожного вокзала. Очевидно, что к Новому году российские войска освободят и Константиновку, и Красный Лиман.
После освобождения Красного Лимана начнётся давление на Славянск с севера. "Когда мы выйдем к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Одновременно продолжится наше наступление на Святогорск и нажим на Славянск с востока, учитывая освобождение Рай-Александровки", — добавил аналитик.
Касательно Доброполья, Рожин заявил, что там фронт тоже не стоит на месте. "На днях мы забрали Новый Донбасс и Кутузовку, продвигаясь от Нового Шахово", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.
О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.
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