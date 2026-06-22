https://ukraina.ru/20260622/voennyy-ekspert-posle-osvobozhdeniya-krasnogo-limana-my-nachnem-davit-na-slavyansk-s-severa-1080489055.html

Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера"

Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера" - 22.06.2026 Украина.ру

Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера"

В Красном Лимане российские войска зашли в город с двух сторон, взяв в клещи украинский гарнизон. Когда ВС РФ выйдут к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-06-22T12:38

2026-06-22T12:38

2026-06-22T12:38

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Продолжая разговор об освобождении оккупированных территорий Донбасса, эксперт сообщил об успехах ВС России в Красном Лимане и подготовке к наступлению на Славянск.Рожин сообщил, что в Красном Лимане у ВСУ нарастают проблемы. "Мы зашли в город с двух сторон, взяв украинский гарнизон в клещи. Особенно хорошо у нас получается продвигаться в юго-восточной и юго-западной части города", — пояснил собеседник Украина.ру.По его информации, бои сместились в центральные кварталы и в район железнодорожного вокзала. Очевидно, что к Новому году российские войска освободят и Константиновку, и Красный Лиман.После освобождения Красного Лимана начнётся давление на Славянск с севера. "Когда мы выйдем к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Одновременно продолжится наше наступление на Святогорск и нажим на Славянск с востока, учитывая освобождение Рай-Александровки", — добавил аналитик.Касательно Доброполья, Рожин заявил, что там фронт тоже не стоит на месте. "На днях мы забрали Новый Донбасс и Кутузовку, продвигаясь от Нового Шахово", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.

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