https://ukraina.ru/20260622/voennyy-ekspert-posle-osvobozhdeniya-krasnogo-limana-my-nachnem-davit-na-slavyansk-s-severa-1080489055.html
Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера"
Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера" - 22.06.2026 Украина.ру
Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера"
В Красном Лимане российские войска зашли в город с двух сторон, взяв в клещи украинский гарнизон. Когда ВС РФ выйдут к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-06-22T12:38
2026-06-22T12:38
2026-06-22T12:38
новости
красный лиман
славянск
россия
борис рожин
украина.ру
краматорск
славянско-краматорская агломерация
сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515644_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d97bab3ad461ee288fb681ce62de0d51.jpg
Продолжая разговор об освобождении оккупированных территорий Донбасса, эксперт сообщил об успехах ВС России в Красном Лимане и подготовке к наступлению на Славянск.Рожин сообщил, что в Красном Лимане у ВСУ нарастают проблемы. "Мы зашли в город с двух сторон, взяв украинский гарнизон в клещи. Особенно хорошо у нас получается продвигаться в юго-восточной и юго-западной части города", — пояснил собеседник Украина.ру.По его информации, бои сместились в центральные кварталы и в район железнодорожного вокзала. Очевидно, что к Новому году российские войска освободят и Константиновку, и Красный Лиман.После освобождения Красного Лимана начнётся давление на Славянск с севера. "Когда мы выйдем к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Одновременно продолжится наше наступление на Святогорск и нажим на Славянск с востока, учитывая освобождение Рай-Александровки", — добавил аналитик.Касательно Доброполья, Рожин заявил, что там фронт тоже не стоит на месте. "На днях мы забрали Новый Донбасс и Кутузовку, продвигаясь от Нового Шахово", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.
красный лиман
славянск
россия
краматорск
славянско-краматорская агломерация
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515644_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2776a3d1bdcbe329870162d7e10cf4a8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, красный лиман, славянск, россия, борис рожин, украина.ру, краматорск, славянско-краматорская агломерация, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, сводка сво, новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, военный эксперт, война, война на украине
Новости, Красный Лиман, Славянск, Россия, Борис Рожин, Украина.ру, Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, сводка СВО, новости СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России, военный эксперт, война, война на Украине
Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера"
В Красном Лимане российские войска зашли в город с двух сторон, взяв в клещи украинский гарнизон. Когда ВС РФ выйдут к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Продолжая разговор об освобождении оккупированных территорий Донбасса, эксперт сообщил об успехах ВС России в Красном Лимане и подготовке к наступлению на Славянск.
Рожин сообщил, что в Красном Лимане у ВСУ нарастают проблемы. "Мы зашли в город с двух сторон, взяв украинский гарнизон в клещи. Особенно хорошо у нас получается продвигаться в юго-восточной и юго-западной части города", — пояснил собеседник Украина.ру.
По его информации, бои сместились в центральные кварталы и в район железнодорожного вокзала. Очевидно, что к Новому году российские войска освободят и Константиновку, и Красный Лиман.
После освобождения Красного Лимана начнётся давление на Славянск с севера. "Когда мы выйдем к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Одновременно продолжится наше наступление на Святогорск и нажим на Славянск с востока, учитывая освобождение Рай-Александровки", — добавил аналитик.
Касательно Доброполья, Рожин заявил, что там фронт тоже не стоит на месте. "На днях мы забрали Новый Донбасс и Кутузовку, продвигаясь от Нового Шахово", — подытожил собеседник издания.
О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.