В Минобороны раскрыли число награждённых десантников за время СВО
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России
С начала СВО звания Героя Российской Федерации удостоены 111 военнослужащих Воздушно-десантных войск. Об этом в День ВДВ сообщает Минобороны
В России 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. По этому случаю Минобороны РФ обнародовало данные о награждениях десантников за время специальной военной операции.
"Из них 111 военнослужащим ВДВ это высокое звание было присвоено за время проведения специальной военной операции, а более 142 тысяч награждены государственными наградами", - говорится в сообщении ведомства.
Всего за время существования этого рода войск его воспитанниками стали 229 Героев России и 18 Героев Советского Союза.
День ВДВ был учреждён указом президента России от 31 мая 2006 года и ежегодно отмечается 2 августа.
В этом году праздник совпал с днём железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа. Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением по этому случаю. Подробнее в материале Путин анонсировал запуск ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году
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