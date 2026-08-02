В Минобороны раскрыли число награждённых десантников за время СВО - 02.08.2026 Украина.ру
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В Минобороны раскрыли число награждённых десантников за время СВО
В Минобороны раскрыли число награждённых десантников за время СВО - 02.08.2026 Украина.ру
В Минобороны раскрыли число награждённых десантников за время СВО
С начала СВО звания Героя Российской Федерации удостоены 111 военнослужащих Воздушно-десантных войск. Об этом в День ВДВ сообщает Минобороны
2026-08-02T11:07
2026-08-02T11:07
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В России 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. По этому случаю Минобороны РФ обнародовало данные о награждениях десантников за время специальной военной операции."Из них 111 военнослужащим ВДВ это высокое звание было присвоено за время проведения специальной военной операции, а более 142 тысяч награждены государственными наградами", - говорится в сообщении ведомства.Всего за время существования этого рода войск его воспитанниками стали 229 Героев России и 18 Героев Советского Союза. День ВДВ был учреждён указом президента России от 31 мая 2006 года и ежегодно отмечается 2 августа. В этом году праздник совпал с днём железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа. Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением по этому случаю. Подробнее в материале Путин анонсировал запуск ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 годуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, минобороны, москва, украина.ру, вдв, владимир путин
Новости, Россия, Минобороны, Москва, Украина.ру, ВДВ, Владимир Путин

В Минобороны раскрыли число награждённых десантников за время СВО

11:07 02.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России
Празднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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С начала СВО звания Героя Российской Федерации удостоены 111 военнослужащих Воздушно-десантных войск. Об этом в День ВДВ сообщает Минобороны
В России 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. По этому случаю Минобороны РФ обнародовало данные о награждениях десантников за время специальной военной операции.
"Из них 111 военнослужащим ВДВ это высокое звание было присвоено за время проведения специальной военной операции, а более 142 тысяч награждены государственными наградами", - говорится в сообщении ведомства.
Всего за время существования этого рода войск его воспитанниками стали 229 Героев России и 18 Героев Советского Союза.
День ВДВ был учреждён указом президента России от 31 мая 2006 года и ежегодно отмечается 2 августа.
В этом году праздник совпал с днём железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа. Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением по этому случаю. Подробнее в материале Путин анонсировал запуск ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августа
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