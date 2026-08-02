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В Минобороны раскрыли число награждённых десантников за время СВО

В Минобороны раскрыли число награждённых десантников за время СВО - 02.08.2026 Украина.ру

В Минобороны раскрыли число награждённых десантников за время СВО

С начала СВО звания Героя Российской Федерации удостоены 111 военнослужащих Воздушно-десантных войск. Об этом в День ВДВ сообщает Минобороны

2026-08-02T11:07

2026-08-02T11:07

2026-08-02T11:07

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В России 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. По этому случаю Минобороны РФ обнародовало данные о награждениях десантников за время специальной военной операции."Из них 111 военнослужащим ВДВ это высокое звание было присвоено за время проведения специальной военной операции, а более 142 тысяч награждены государственными наградами", - говорится в сообщении ведомства.Всего за время существования этого рода войск его воспитанниками стали 229 Героев России и 18 Героев Советского Союза. День ВДВ был учреждён указом президента России от 31 мая 2006 года и ежегодно отмечается 2 августа. В этом году праздник совпал с днём железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа. Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением по этому случаю. Подробнее в материале Путин анонсировал запуск ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 годуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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