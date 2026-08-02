Пашинян вновь стал премьер-министром Армении после отставки
Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна на пост главы правительства. Об этом 2 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики
Это произошло после того, как правящая партия "Гражданский договор" выдвинула его кандидатуру.
Процедура носит формальный характер: согласно конституции, в день первой сессии нового парламента правительство подаёт в отставку, после чего президент немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством.
Ранее первое заседание нового парламента Армении началось со скандала. Пашинян сохраняет власть, несмотря на все противоречия и недовольство оппозиции.
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