https://ukraina.ru/20260802/pashinyan-vnov-stal-premer-ministrom-armenii-posle-otstavki-1082072668.html

Пашинян вновь стал премьер-министром Армении после отставки

Пашинян вновь стал премьер-министром Армении после отставки - 02.08.2026 Украина.ру

Пашинян вновь стал премьер-министром Армении после отставки

Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна на пост главы правительства. Об этом 2 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики

2026-08-02T13:41

2026-08-02T13:41

2026-08-02T13:41

новости

армения

украина

россия

никол пашинян

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067973611_0:116:3126:1874_1920x0_80_0_0_01b44353f86256ac1ec049ce7105f870.jpg

Это произошло после того, как правящая партия "Гражданский договор" выдвинула его кандидатуру. Процедура носит формальный характер: согласно конституции, в день первой сессии нового парламента правительство подаёт в отставку, после чего президент немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством.Ранее первое заседание нового парламента Армении началось со скандала. Пашинян сохраняет власть, несмотря на все противоречия и недовольство оппозиции. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

армения

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, украина, россия, никол пашинян, украина.ру