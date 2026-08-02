Пашинян вновь стал премьер-министром Армении после отставки - 02.08.2026 Украина.ру
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Пашинян вновь стал премьер-министром Армении после отставки
Пашинян вновь стал премьер-министром Армении после отставки - 02.08.2026 Украина.ру
Пашинян вновь стал премьер-министром Армении после отставки
Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна на пост главы правительства. Об этом 2 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики
2026-08-02T13:41
2026-08-02T13:41
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Это произошло после того, как правящая партия "Гражданский договор" выдвинула его кандидатуру. Процедура носит формальный характер: согласно конституции, в день первой сессии нового парламента правительство подаёт в отставку, после чего президент немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством.Ранее первое заседание нового парламента Армении началось со скандала. Пашинян сохраняет власть, несмотря на все противоречия и недовольство оппозиции. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, армения, украина, россия, никол пашинян, украина.ру
Новости, Армения, Украина, Россия, Никол Пашинян, Украина.ру

Пашинян вновь стал премьер-министром Армении после отставки

13:41 02.08.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкСаммит ШОС-2025
Саммит ШОС-2025 - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . POOL
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Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна на пост главы правительства. Об этом 2 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики
Это произошло после того, как правящая партия "Гражданский договор" выдвинула его кандидатуру.
Процедура носит формальный характер: согласно конституции, в день первой сессии нового парламента правительство подаёт в отставку, после чего президент немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством.
Ранее первое заседание нового парламента Армении началось со скандала. Пашинян сохраняет власть, несмотря на все противоречия и недовольство оппозиции.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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