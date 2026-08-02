https://ukraina.ru/20260802/pozdravleniya-s-dnm-vdv-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-2-avgusta-1082072129.html

Поздравления с Днём ВДВ, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 августа

Поздравления с Днём ВДВ, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 августа - 02.08.2026 Украина.ру

Поздравления с Днём ВДВ, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 августа

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-08-02T13:30

2026-08-02T13:30

2026-08-02T13:38

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Президент России Владимир Путин высоко оценил боевую работу десантников во время спецоперации."Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции", — говорится в его поздравлении с Днём ВДВ.Президент подчеркнул, что бойцы проявляют мужество и героизм на самых ответственных участках фронта.Путин выразил уверенность, что десантники продолжат достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в защиту суверенитета и безопасности страны. Он пожелал российским десантникам, их родным и близким успехов и всего наилучшего.Поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником и спикер Госдумы Вячеслав Володин."Поздравляю личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Исполняя воинский долг, десантники укрепляют обороноспособность и защищают суверенитет нашей страны, повышая безопасность граждан. Решают сложные задачи, направленные на достижение целей специальной военной операции. Высокий профессионализм и мужество наших десантников, верность присяге вызывают уважение", — подчеркнул Володин.Он пожелал десантникам здоровья и успехов в службе.С днём ВДВ поздравили десантников и главы регионов России.День Воздушно-десантных войск в России отмечают 2 августа.Обстрелы и налётыУтром 2 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Чёрного морей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром 2 августа сообщил о гибели двух мирных жителей в Энгельсе и ранении нескольких человек в Саратове в результате атаки беспилотников.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 33 атаки на этот регион России, выпустив 33 различных боеприпаса.Поступили сведения о ранении одиннадцати гражданских лиц. Также ранен сотрудник МЧС России. Кроме того, поступили дополнительные сведения о ранении трёх гражданских лиц 31 июля в Амвросиевском муниципальном округе и двух гражданских лиц 30 июля в Константиновке.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 17 дронов противника.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о том, что за минувшие сутки в результате атак украинских беспилотников ранены два человека."В Рубежном враг ударил вблизи многоквартирного дома, ранения получила 67-летняя женщина. В Сватовском муниципальном округе атакован легковой автомобиль, серьёзно ранен 64-летний мужчина", — написал Пасечник на платформе "Макс".Он уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 11 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Збурьевка — 3; Голая Пристань — 3; Алёшки — 3; Каховка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 12 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Голая Пристань, Алёшки и Корсунка.Врио губернатор Белгородской области Александр Шуваев утром 2 августа рассказал об атаках Вооружённых сил Украины на этот регион России за минувшие сутки."За минувшие сутки ВСУ 104 раза атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам", — писал Шуваев.Противник совершил двенадцать обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также семь раз сбросил взрывное устройство с БПЛА."К счастью, благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений никто не погиб. Всего за сутки ими сбиты и подавлены 204 беспилотника. Спасибо бойцам за их колоссальный труд", — подчеркнул Шуваев.В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены 14 человек."Семь из них госпитализированы в больницы, необходимая медицинская помощь оказывается. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Наши медики, уверен, с этим справятся. Если потребуется, окажем всю необходимую дополнительную помощь", — указал врио губернатора.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.Как на Украине оценивают происходящее на передовой — в статье Дмитрия Ковалевича "Продвижение русских в Дружковке и заградотряды ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20260802/vzryv-na-sadovom-koltse-ugrozy-ukrainkam-ataka-na-saratov-khronika-sobytiy-na-utro-2-avgusta-1082068829.html

https://ukraina.ru/20260801/spor-iz-za-seuty-ataka-v-bryanskoy-oblasti-itogi-1-avgusta-1082065924.html

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эксклюзив, хроники, владимир путин, вячеслав володин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, вдв, госдума, донецкая народная республика, украина