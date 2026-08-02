https://ukraina.ru/20260802/rushitsya-mif-o-zheleznom-kupole-prokopenko-o-vstuplenii-sauditov-v-konflikt-i-krakhe-pro-1082043349.html
Рушится миф о "Железном куполе": Прокопенко о вступлении Саудитов в конфликт и крахе ПРО
Рушится миф о "Железном куполе": Прокопенко о вступлении Саудитов в конфликт и крахе ПРО - 02.08.2026 Украина.ру
Рушится миф о "Железном куполе": Прокопенко о вступлении Саудитов в конфликт и крахе ПРО
Саудовская Аравия долго сидела на наркотике дорогого американского оружия, но простые баллистические ракеты Ирана уничтожают эти дорогущие "приблуды". Рушится миф об израильском "Железном куполе" и американских системах ПРО
2026-08-02T06:00
2026-08-02T06:00
2026-08-02T06:00
новости
саудовская аравия
иран
нью-йорк
игорь прокопенко
украина.ру
мир без границ
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Единственная реальная сила там — хуситы, которым некуда отступать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко.По словам эксперта, участие Саудовской Аравии в конфликте — это скорее политический демарш, чем реальная военная сила.Эксперт подчеркнул, что по сути рушится миф об израильском "Железном куполе" и американских системах ПРО."Единственная реальная сила там — хуситы. Это "отмороженные" ребята, которым некуда отступать, и в этом их сила", — резюмировал Прокопенко.Полный текст интервью Игорь Прокопенко: 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность читайте на сайте Украина.ру.
саудовская аравия
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, саудовская аравия, иран, нью-йорк, игорь прокопенко, украина.ру, мир без границ
Новости, Саудовская Аравия, Иран, Нью-Йорк, Игорь Прокопенко, Украина.ру, Мир без границ
Рушится миф о "Железном куполе": Прокопенко о вступлении Саудитов в конфликт и крахе ПРО
Саудовская Аравия долго сидела на наркотике дорогого американского оружия, но простые баллистические ракеты Ирана уничтожают эти дорогущие "приблуды". Рушится миф об израильском "Железном куполе" и американских системах ПРО
Единственная реальная сила там — хуситы, которым некуда отступать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко.
По словам эксперта, участие Саудовской Аравии в конфликте — это скорее политический демарш, чем реальная военная сила.
"Надо понимать, что такое армия Саудовской Аравии. Это государство долго "сидело на наркотике" очень дорогого американского оружия. Но сейчас мы видим, как простые и дешевые баллистические ракеты Ирана уничтожают все эти дорогущие "приблуды"", — пояснил Прокопенко.
Эксперт подчеркнул, что по сути рушится миф об израильском "Железном куполе" и американских системах ПРО.
"Единственная реальная сила там — хуситы. Это "отмороженные" ребята, которым некуда отступать, и в этом их сила", — резюмировал Прокопенко.