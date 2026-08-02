https://ukraina.ru/20260802/rushitsya-mif-o-zheleznom-kupole-prokopenko-o-vstuplenii-sauditov-v-konflikt-i-krakhe-pro-1082043349.html

Рушится миф о "Железном куполе": Прокопенко о вступлении Саудитов в конфликт и крахе ПРО

Рушится миф о "Железном куполе": Прокопенко о вступлении Саудитов в конфликт и крахе ПРО - 02.08.2026 Украина.ру

Рушится миф о "Железном куполе": Прокопенко о вступлении Саудитов в конфликт и крахе ПРО

Саудовская Аравия долго сидела на наркотике дорогого американского оружия, но простые баллистические ракеты Ирана уничтожают эти дорогущие "приблуды". Рушится миф об израильском "Железном куполе" и американских системах ПРО

2026-08-02T06:00

2026-08-02T06:00

2026-08-02T06:00

новости

саудовская аравия

иран

нью-йорк

игорь прокопенко

украина.ру

мир без границ

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Единственная реальная сила там — хуситы, которым некуда отступать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко.По словам эксперта, участие Саудовской Аравии в конфликте — это скорее политический демарш, чем реальная военная сила.Эксперт подчеркнул, что по сути рушится миф об израильском "Железном куполе" и американских системах ПРО."Единственная реальная сила там — хуситы. Это "отмороженные" ребята, которым некуда отступать, и в этом их сила", — резюмировал Прокопенко.Полный текст интервью Игорь Прокопенко: 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность читайте на сайте Украина.ру.

саудовская аравия

иран

нью-йорк

мир без границ

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новости, саудовская аравия, иран, нью-йорк, игорь прокопенко, украина.ру, мир без границ