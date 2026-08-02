https://ukraina.ru/20260802/v-samarskoy-oblasti-zagorelsya-sklad-wildberries-novosti-svo-1082067522.html

В Самарской области загорелся склад Wildberries. Новости СВО

В Самарской области загорелся склад Wildberries. Новости СВО - 02.08.2026 Украина.ру

В Самарской области загорелся склад Wildberries. Новости СВО

Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries в Самарской области возникло возгорание. Информация по пострадавших уточняется, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Об этом и других военных новостях 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-08-02T09:00

2026-08-02T09:00

2026-08-02T09:00

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украина.ру

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🟥 ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в порту Одессы поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинских войск, в акватории Черного моря поражён сухогруз с военным имуществом, а в порту Николаева — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров;🟥 В аэропортах Геленджика, Кирова, Оренбурга, Уфы и Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщает Росавиация;🟥 635 украинских БПЛА уничтожено за ночь над регионами РФ, сообщили в Минобороны.Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей;🟥 Бойцы с передовой поздравили военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, украина, черное море, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру