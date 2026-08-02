https://ukraina.ru/20260802/v-samarskoy-oblasti-zagorelsya-sklad-wildberries-novosti-svo-1082067522.html
В Самарской области загорелся склад Wildberries. Новости СВО
В Самарской области загорелся склад Wildberries. Новости СВО - 02.08.2026 Украина.ру
В Самарской области загорелся склад Wildberries. Новости СВО
Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries в Самарской области возникло возгорание. Информация по пострадавших уточняется, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Об этом и других военных новостях 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-02T09:00
2026-08-02T09:00
2026-08-02T09:00
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🟥 ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в порту Одессы поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинских войск, в акватории Черного моря поражён сухогруз с военным имуществом, а в порту Николаева — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров;🟥 В аэропортах Геленджика, Кирова, Оренбурга, Уфы и Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщает Росавиация;🟥 635 украинских БПЛА уничтожено за ночь над регионами РФ, сообщили в Минобороны.Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей;🟥 Бойцы с передовой поздравили военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, украина, черное море, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Черное море, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
В Самарской области загорелся склад Wildberries. Новости СВО
Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries в Самарской области возникло возгорание. Информация по пострадавших уточняется, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Об этом и других военных новостях 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в порту Одессы поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинских войск, в акватории Черного моря поражён сухогруз с военным имуществом, а в порту Николаева — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров;
🟥 В аэропортах Геленджика, Кирова, Оренбурга, Уфы и Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщает Росавиация;
🟥 635 украинских БПЛА уничтожено за ночь над регионами РФ, сообщили в Минобороны.
Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей;
🟥 Бойцы с передовой поздравили военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру