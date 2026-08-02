https://ukraina.ru/20260802/tramp-otmenil-udary-po-iranu-radi-sdelki-1082070720.html
Трамп отменил удары по Ирану ради сделки
Трамп отменил удары по Ирану ради сделки - 02.08.2026 Украина.ру
Трамп отменил удары по Ирану ради сделки
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что отказался от обстрелов Ирана в обмен на возможность быстро заключить соглашение
2026-08-02T12:26
2026-08-02T12:26
2026-08-02T12:26
новости
иран
сша
израиль
дональд трамп
мид
украина.ру
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080246067_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ca907b3a26d5390885c0a9afb4307b39.jpg
Президент США Дональд Трамп сообщил, что приостановил атаки на Иран ради достижения дипломатического урегулирования. В соцсети Truth Social он написал, что согласился отменить удары при условии, что сторонам удастся быстро заключить сделку."Я согласился <…> отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку", — написал Трамп.По его словам, такое же решение принял и Израиль, а американская армия сохраняла готовность к новым ударам.В возможное соглашение, как уточнил Трамп, входят открытие Ормузского пролива и договорённости по иранской ядерной программе.В ночь на 8 июля США нанесли серию ударов по Ирану. В Центральном командовании ВС США заявили, что это стало ответом на действия Тегерана в отношении коммерческих судов в Ормузском проливе. Эскалация произошла спустя всего три недели после подписания меморандума о завершении конфликта. Подробнее - в материале США новыми ударами "наказывают" Иран, МИД ИРИ заявил о нарушении меморандумаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
иран
сша
израиль
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080246067_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5ebf07b8b46497ab51fec53a3786239a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, мид, украина.ру, мир без границ
Новости, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, МИД, Украина.ру, Мир без границ
Трамп отменил удары по Ирану ради сделки
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что отказался от обстрелов Ирана в обмен на возможность быстро заключить соглашение
Президент США Дональд Трамп сообщил, что приостановил атаки на Иран ради достижения дипломатического урегулирования. В соцсети Truth Social он написал, что согласился отменить удары при условии, что сторонам удастся быстро заключить сделку.
"Я согласился <…> отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку", — написал Трамп.
По его словам, такое же решение принял и Израиль, а американская армия сохраняла готовность к новым ударам.
В возможное соглашение, как уточнил Трамп, входят открытие Ормузского пролива и договорённости по иранской ядерной программе.
В ночь на 8 июля США нанесли серию ударов по Ирану. В Центральном командовании ВС США заявили, что это стало ответом на действия Тегерана в отношении коммерческих судов в Ормузском проливе. Эскалация произошла спустя всего три недели после подписания меморандума о завершении конфликта. Подробнее - в материале США новыми ударами "наказывают" Иран, МИД ИРИ заявил о нарушении меморандума
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру