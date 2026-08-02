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Трамп отменил удары по Ирану ради сделки

Трамп отменил удары по Ирану ради сделки - 02.08.2026 Украина.ру

Трамп отменил удары по Ирану ради сделки

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что отказался от обстрелов Ирана в обмен на возможность быстро заключить соглашение

2026-08-02T12:26

2026-08-02T12:26

2026-08-02T12:26

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иран

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что приостановил атаки на Иран ради достижения дипломатического урегулирования. В соцсети Truth Social он написал, что согласился отменить удары при условии, что сторонам удастся быстро заключить сделку."Я согласился <…> отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку", — написал Трамп.По его словам, такое же решение принял и Израиль, а американская армия сохраняла готовность к новым ударам.В возможное соглашение, как уточнил Трамп, входят открытие Ормузского пролива и договорённости по иранской ядерной программе.В ночь на 8 июля США нанесли серию ударов по Ирану. В Центральном командовании ВС США заявили, что это стало ответом на действия Тегерана в отношении коммерческих судов в Ормузском проливе. Эскалация произошла спустя всего три недели после подписания меморандума о завершении конфликта. Подробнее - в материале США новыми ударами "наказывают" Иран, МИД ИРИ заявил о нарушении меморандумаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, мид, украина.ру, мир без границ