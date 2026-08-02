Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августа - 02.08.2026 Украина.ру
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Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августа
Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августа - 02.08.2026 Украина.ру
Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августа
В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Не желающим эвакуироваться украинкам угрожают изъятием детей. Украинские дроны атаковали Саратовскую область
2026-08-02T10:40
2026-08-02T10:51
эксклюзив
хроники
москва
саратовская область
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мвд
госдума
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Вечером 1 августа столичное управление МВД сообщило о взрыве возле летнего кафе на Кудринской площади, в результате которого погибли три человека, 15 пострадали. Позднее Национальный антитеррористический комитет уточнил данные по произошедшему."Первого августа 2026 года в 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей", — говорилось в сообщении.НАК также сообщил, что пострадал 21 человек получил ранения различной степени тяжести.Как рассказала журналистам жительница дома на Кудринской площади, рядом с которым произошел взрыв, она выбежала на улицу и увидела покидающих ресторан мужчин и женщин в нарядных платьях, которые выходили босиком, держа туфли в руках.После взрыва на ряде улиц в центре Москвы временно закрывали движение. В частности, перекрыли движение на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок, а также на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и в Малый Конюшковский переулок.Позднее движение восстановили.Кроме того, в Москве перенесли запланированный на 1 августа Ночной велофестиваль, маршрут которого должен был пройти по Садовому кольцу. Станции метро "Краснопресненская" и "Баррикадная" работали в штатном режиме.Примечательно, что взрыв произошёл за два дня до истечения "40-дневных дальнобойных санкций против России", которые обещал Владимир Зеленский. Многие усмотрели во взрыве украинский след."В Москве очередной теракт, который 100% организовали украинские спецслужбы, так как дронами ВСУ не смогли пробиться к Москве и не смогут, чтобы увеличить панику в столице РФ. Пошли иным путём, так как задача стоит подорвать имидж власти перед выборами в Госдуму. У сценаристов главная задача раскачать российское общество до Майдана", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный на Украине канал — "ЗеРада" —назвал предполагаемую цель покушения, а также сообщил подробности о том, как украинские спецслужбы осуществили взрыв."Целью атаки был VIP-гость, собравшийся на закрытое частное мероприятие. Украинские источники пишут про генерал-полковника командующего ВКС РФ Александра Чайко, которому на неделе исполнилось 55 лет. Вечеринка проходила под усиленной охраной, что и спутало планы ликвидаторов", — отмечалось в публикации.По информации канала на подходе к веранде ресторана сотрудник охраны остановил женщину-курьера, которая несла коробку. Доставщица заявила, что внутри находится подарок для участников банкета. Охранник заподозрил неладное и заблокировал ей проход, потребовав открыть посылку для досмотра. В этот момент прогремел взрыв."По предварительным данным, мощность СВУ составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате подрыва курьер и остановивший её охранник погибли. Осколки и поражающие элементы долетели до веранды ресторана, где находились гости. Несколько человек получили тяжёлые ранения, один из пострадавших скончался на месте. Похоже, что организаторы преступления использовали курьера "втемную", подорвав женщину вместе с сотрудником службы безопасности, который проявил бдительность и предотвратил куда более масштабную трагедию", — указывалось в публикации канала.В России продолжается следствие.Угрозы украинкамОтказавшимся от эвакуации жительницам Черниговской области угрожают лишением родительских прав, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В Черниговской области ужесточилась принудительная эвакуация местного населения для освобождения жилых строений под размещение личного состава ВСУ. Женщинам в случае отказа угрожают лишением родительских прав", — рассказал источник.По его данным, в карательных операциях принимают участие сотрудники СБУ и полиции, прибывшие из других регионов Украины.В середине июля силовые структуры сообщали РИА Новости, что Киев намерен вынудить пророссийски настроенных жителей Черниговской области покинуть дома, чтобы оборудовать там позиции боевиков и пункты управления беспилотниками.Угрозы изъять детей озвучивали и жителям территорий Донбасса. При этом на Украине и в Европе уже прогремел ряд скандалов, связанных с исчезновением украинских детей, в т.ч. эвакуированных из детских домов.Атака на Саратовскую областьУкраинские БПЛА атаковали Саратовскую область. Губернатор региона Роман Бусаргин предупредил об угрозе в своём телеграм-канале в 03:03.Позднее он сообщил об итогах украинских налётов."В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждение получил многоквартирный дом. Погибли два человека. Семье будет оказана вся необходимая помощь", — написал он в 08:14.Также Бусаргин сообщил, что для граждан будут обеспечены места временного размещения, пока специалисты обследуют конструкции здания. Параллельно начнет работать комиссия по оценке ущерба, и будет организована охрана территории. Соответствующие поручения даны главе района.Кроме того, поставлена задача начать работу оперативного штаба и открыть горячую линию, куда жители смогут обращаться по всем вопросам. Специалисты будут работать на месте до полной ликвидации последствий атаки и оказывать жителям всю необходимую помощь.В 09:05 Бусаргин сообщил и о пострадавших в Саратове."В Саратове в результате атаки БПЛА пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Медики оказывают им всю необходимую помощь. На месте работают все оперативные службы, развернуты два штаба и организован сбор заявлений на оказание материальной помощи. Перед городской администрацией поставлена задача - быть на связи с жителями в круглосуточном режиме и обеспечить охрану территории", — отметил Бусаргин.Он подчеркнул, что восстановительные работы должны начать в кратчайшие сроки. Необходимые средства будут выделены."Проговорили с жителями, что в ближайшее время специалисты также начнут обследование конструкций здания. На это время гражданам предоставят временные пункты размещения", — отметил Бусаргин.Украинские БПЛА атаковали и ряд других регионов России. Так, в Башкирии отразили массированную атаку украинских дронов на объекты промышленности. В Тюмени ввели режим беспилотной опасности.О том, как Украина угрожает не только России, но и Европе — в статье Александра Савко "Звонки на миллиард долларов. На Украине построили глобальную мошенническую империю".
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, москва, саратовская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мвд, госдума
Эксклюзив, Хроники, Москва, Саратовская область, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, МВД, Госдума

Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августа

10:40 02.08.2026 (обновлено: 10:51 02.08.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкУ ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади произошел подрыв СВУ
У ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади произошел подрыв СВУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Не желающим эвакуироваться украинкам угрожают изъятием детей. Украинские дроны атаковали Саратовскую область
Вечером 1 августа столичное управление МВД сообщило о взрыве возле летнего кафе на Кудринской площади, в результате которого погибли три человека, 15 пострадали. Позднее Национальный антитеррористический комитет уточнил данные по произошедшему.
"Первого августа 2026 года в 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей", — говорилось в сообщении.
НАК также сообщил, что пострадал 21 человек получил ранения различной степени тяжести.
Как рассказала журналистам жительница дома на Кудринской площади, рядом с которым произошел взрыв, она выбежала на улицу и увидела покидающих ресторан мужчин и женщин в нарядных платьях, которые выходили босиком, держа туфли в руках.
После взрыва на ряде улиц в центре Москвы временно закрывали движение. В частности, перекрыли движение на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок, а также на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и в Малый Конюшковский переулок.
Позднее движение восстановили.
Кроме того, в Москве перенесли запланированный на 1 августа Ночной велофестиваль, маршрут которого должен был пройти по Садовому кольцу. Станции метро "Краснопресненская" и "Баррикадная" работали в штатном режиме.
Примечательно, что взрыв произошёл за два дня до истечения "40-дневных дальнобойных санкций против России", которые обещал Владимир Зеленский. Многие усмотрели во взрыве украинский след.
"В Москве очередной теракт, который 100% организовали украинские спецслужбы, так как дронами ВСУ не смогли пробиться к Москве и не смогут, чтобы увеличить панику в столице РФ. Пошли иным путём, так как задача стоит подорвать имидж власти перед выборами в Госдуму. У сценаристов главная задача раскачать российское общество до Майдана", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Другой популярный на Украине канал — "ЗеРада" —назвал предполагаемую цель покушения, а также сообщил подробности о том, как украинские спецслужбы осуществили взрыв.
"Целью атаки был VIP-гость, собравшийся на закрытое частное мероприятие. Украинские источники пишут про генерал-полковника командующего ВКС РФ Александра Чайко, которому на неделе исполнилось 55 лет. Вечеринка проходила под усиленной охраной, что и спутало планы ликвидаторов", — отмечалось в публикации.
По информации канала на подходе к веранде ресторана сотрудник охраны остановил женщину-курьера, которая несла коробку. Доставщица заявила, что внутри находится подарок для участников банкета. Охранник заподозрил неладное и заблокировал ей проход, потребовав открыть посылку для досмотра. В этот момент прогремел взрыв.

"По предварительным данным, мощность СВУ составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате подрыва курьер и остановивший её охранник погибли. Осколки и поражающие элементы долетели до веранды ресторана, где находились гости. Несколько человек получили тяжёлые ранения, один из пострадавших скончался на месте. Похоже, что организаторы преступления использовали курьера "втемную", подорвав женщину вместе с сотрудником службы безопасности, который проявил бдительность и предотвратил куда более масштабную трагедию", — указывалось в публикации канала.
В России продолжается следствие.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Вчера, 18:25
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Угрозы украинкам
Отказавшимся от эвакуации жительницам Черниговской области угрожают лишением родительских прав, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Черниговской области ужесточилась принудительная эвакуация местного населения для освобождения жилых строений под размещение личного состава ВСУ. Женщинам в случае отказа угрожают лишением родительских прав", — рассказал источник.
По его данным, в карательных операциях принимают участие сотрудники СБУ и полиции, прибывшие из других регионов Украины.
В середине июля силовые структуры сообщали РИА Новости, что Киев намерен вынудить пророссийски настроенных жителей Черниговской области покинуть дома, чтобы оборудовать там позиции боевиков и пункты управления беспилотниками.
Угрозы изъять детей озвучивали и жителям территорий Донбасса. При этом на Украине и в Европе уже прогремел ряд скандалов, связанных с исчезновением украинских детей, в т.ч. эвакуированных из детских домов.
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Атака на Саратовскую область
Украинские БПЛА атаковали Саратовскую область. Губернатор региона Роман Бусаргин предупредил об угрозе в своём телеграм-канале в 03:03.
Позднее он сообщил об итогах украинских налётов.
"В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждение получил многоквартирный дом. Погибли два человека. Семье будет оказана вся необходимая помощь", — написал он в 08:14.
Также Бусаргин сообщил, что для граждан будут обеспечены места временного размещения, пока специалисты обследуют конструкции здания. Параллельно начнет работать комиссия по оценке ущерба, и будет организована охрана территории. Соответствующие поручения даны главе района.
Кроме того, поставлена задача начать работу оперативного штаба и открыть горячую линию, куда жители смогут обращаться по всем вопросам. Специалисты будут работать на месте до полной ликвидации последствий атаки и оказывать жителям всю необходимую помощь.
В 09:05 Бусаргин сообщил и о пострадавших в Саратове.
"В Саратове в результате атаки БПЛА пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Медики оказывают им всю необходимую помощь. На месте работают все оперативные службы, развернуты два штаба и организован сбор заявлений на оказание материальной помощи. Перед городской администрацией поставлена задача - быть на связи с жителями в круглосуточном режиме и обеспечить охрану территории", — отметил Бусаргин.
Он подчеркнул, что восстановительные работы должны начать в кратчайшие сроки. Необходимые средства будут выделены.
"Проговорили с жителями, что в ближайшее время специалисты также начнут обследование конструкций здания. На это время гражданам предоставят временные пункты размещения", — отметил Бусаргин.
Украинские БПЛА атаковали и ряд других регионов России. Так, в Башкирии отразили массированную атаку украинских дронов на объекты промышленности. В Тюмени ввели режим беспилотной опасности.
О том, как Украина угрожает не только России, но и Европе — в статье Александра Савко "Звонки на миллиард долларов. На Украине построили глобальную мошенническую империю".
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