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Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августа

Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августа - 02.08.2026 Украина.ру

Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августа

В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Не желающим эвакуироваться украинкам угрожают изъятием детей. Украинские дроны атаковали Саратовскую область

2026-08-02T10:40

2026-08-02T10:40

2026-08-02T10:51

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Вечером 1 августа столичное управление МВД сообщило о взрыве возле летнего кафе на Кудринской площади, в результате которого погибли три человека, 15 пострадали. Позднее Национальный антитеррористический комитет уточнил данные по произошедшему."Первого августа 2026 года в 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей", — говорилось в сообщении.НАК также сообщил, что пострадал 21 человек получил ранения различной степени тяжести.Как рассказала журналистам жительница дома на Кудринской площади, рядом с которым произошел взрыв, она выбежала на улицу и увидела покидающих ресторан мужчин и женщин в нарядных платьях, которые выходили босиком, держа туфли в руках.После взрыва на ряде улиц в центре Москвы временно закрывали движение. В частности, перекрыли движение на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок, а также на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и в Малый Конюшковский переулок.Позднее движение восстановили.Кроме того, в Москве перенесли запланированный на 1 августа Ночной велофестиваль, маршрут которого должен был пройти по Садовому кольцу. Станции метро "Краснопресненская" и "Баррикадная" работали в штатном режиме.Примечательно, что взрыв произошёл за два дня до истечения "40-дневных дальнобойных санкций против России", которые обещал Владимир Зеленский. Многие усмотрели во взрыве украинский след."В Москве очередной теракт, который 100% организовали украинские спецслужбы, так как дронами ВСУ не смогли пробиться к Москве и не смогут, чтобы увеличить панику в столице РФ. Пошли иным путём, так как задача стоит подорвать имидж власти перед выборами в Госдуму. У сценаристов главная задача раскачать российское общество до Майдана", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный на Украине канал — "ЗеРада" —назвал предполагаемую цель покушения, а также сообщил подробности о том, как украинские спецслужбы осуществили взрыв."Целью атаки был VIP-гость, собравшийся на закрытое частное мероприятие. Украинские источники пишут про генерал-полковника командующего ВКС РФ Александра Чайко, которому на неделе исполнилось 55 лет. Вечеринка проходила под усиленной охраной, что и спутало планы ликвидаторов", — отмечалось в публикации.По информации канала на подходе к веранде ресторана сотрудник охраны остановил женщину-курьера, которая несла коробку. Доставщица заявила, что внутри находится подарок для участников банкета. Охранник заподозрил неладное и заблокировал ей проход, потребовав открыть посылку для досмотра. В этот момент прогремел взрыв."По предварительным данным, мощность СВУ составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате подрыва курьер и остановивший её охранник погибли. Осколки и поражающие элементы долетели до веранды ресторана, где находились гости. Несколько человек получили тяжёлые ранения, один из пострадавших скончался на месте. Похоже, что организаторы преступления использовали курьера "втемную", подорвав женщину вместе с сотрудником службы безопасности, который проявил бдительность и предотвратил куда более масштабную трагедию", — указывалось в публикации канала.В России продолжается следствие.Угрозы украинкамОтказавшимся от эвакуации жительницам Черниговской области угрожают лишением родительских прав, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В Черниговской области ужесточилась принудительная эвакуация местного населения для освобождения жилых строений под размещение личного состава ВСУ. Женщинам в случае отказа угрожают лишением родительских прав", — рассказал источник.По его данным, в карательных операциях принимают участие сотрудники СБУ и полиции, прибывшие из других регионов Украины.В середине июля силовые структуры сообщали РИА Новости, что Киев намерен вынудить пророссийски настроенных жителей Черниговской области покинуть дома, чтобы оборудовать там позиции боевиков и пункты управления беспилотниками.Угрозы изъять детей озвучивали и жителям территорий Донбасса. При этом на Украине и в Европе уже прогремел ряд скандалов, связанных с исчезновением украинских детей, в т.ч. эвакуированных из детских домов.Атака на Саратовскую областьУкраинские БПЛА атаковали Саратовскую область. Губернатор региона Роман Бусаргин предупредил об угрозе в своём телеграм-канале в 03:03.Позднее он сообщил об итогах украинских налётов."В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждение получил многоквартирный дом. Погибли два человека. Семье будет оказана вся необходимая помощь", — написал он в 08:14.Также Бусаргин сообщил, что для граждан будут обеспечены места временного размещения, пока специалисты обследуют конструкции здания. Параллельно начнет работать комиссия по оценке ущерба, и будет организована охрана территории. Соответствующие поручения даны главе района.Кроме того, поставлена задача начать работу оперативного штаба и открыть горячую линию, куда жители смогут обращаться по всем вопросам. Специалисты будут работать на месте до полной ликвидации последствий атаки и оказывать жителям всю необходимую помощь.В 09:05 Бусаргин сообщил и о пострадавших в Саратове."В Саратове в результате атаки БПЛА пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Медики оказывают им всю необходимую помощь. На месте работают все оперативные службы, развернуты два штаба и организован сбор заявлений на оказание материальной помощи. Перед городской администрацией поставлена задача - быть на связи с жителями в круглосуточном режиме и обеспечить охрану территории", — отметил Бусаргин.Он подчеркнул, что восстановительные работы должны начать в кратчайшие сроки. Необходимые средства будут выделены."Проговорили с жителями, что в ближайшее время специалисты также начнут обследование конструкций здания. На это время гражданам предоставят временные пункты размещения", — отметил Бусаргин.Украинские БПЛА атаковали и ряд других регионов России. Так, в Башкирии отразили массированную атаку украинских дронов на объекты промышленности. В Тюмени ввели режим беспилотной опасности.О том, как Украина угрожает не только России, но и Европе — в статье Александра Савко "Звонки на миллиард долларов. На Украине построили глобальную мошенническую империю".

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https://ukraina.ru/20260801/ataka-na-teplokhod-rosatoma-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-1-avgusta-1082059742.html

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эксклюзив, хроники, москва, саратовская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мвд, госдума