Соглашения об открытии Ормузского пролива не существует – СМИ - 02.08.2026 Украина.ру
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Соглашения об открытии Ормузского пролива не существует – СМИ
Соглашения об открытии Ормузского пролива не существует – СМИ - 02.08.2026 Украина.ру
Соглашения об открытии Ормузского пролива не существует – СМИ
Тегеран опроверг заявления Дональда Трампа о намечающейся сделке по урегулированию. Об этом 2 августа сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомлённые источники
2026-08-02T14:36
2026-08-02T14:36
новости
тегеран
сша
иран
дональд трамп
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"Не существует никакого соглашения об открытии Ормузского пролива, новости касательно этого вопроса неправдивы. Пока продолжается агрессия США, Иран не откроет пролив — проход осуществляется под контролем КСИР", — заявил источник, близкий к переговорной группе.Ранее Трамп объявил об отмене атак на Иран в свете якобы намечающейся сделки, включающей открытие пролива и договорённости по ядерной программе. Однако с 8 июля американские военные провели уже несколько серий ударов по иранским объектам, на что Тегеран ответил атаками по базам США в регионе. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, тегеран , сша, иран, дональд трамп, украина.ру
Новости, Тегеран , США, Иран, Дональд Трамп, Украина.ру

Соглашения об открытии Ормузского пролива не существует – СМИ

14:36 02.08.2026
 
© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Stringer
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Тегеран опроверг заявления Дональда Трампа о намечающейся сделке по урегулированию. Об этом 2 августа сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомлённые источники
"Не существует никакого соглашения об открытии Ормузского пролива, новости касательно этого вопроса неправдивы. Пока продолжается агрессия США, Иран не откроет пролив — проход осуществляется под контролем КСИР", — заявил источник, близкий к переговорной группе.
Ранее Трамп объявил об отмене атак на Иран в свете якобы намечающейся сделки, включающей открытие пролива и договорённости по ядерной программе.
Однако с 8 июля американские военные провели уже несколько серий ударов по иранским объектам, на что Тегеран ответил атаками по базам США в регионе.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августа
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