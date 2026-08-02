Соглашения об открытии Ормузского пролива не существует – СМИ
© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
© REUTERS / Stringer
Тегеран опроверг заявления Дональда Трампа о намечающейся сделке по урегулированию. Об этом 2 августа сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомлённые источники
"Не существует никакого соглашения об открытии Ормузского пролива, новости касательно этого вопроса неправдивы. Пока продолжается агрессия США, Иран не откроет пролив — проход осуществляется под контролем КСИР", — заявил источник, близкий к переговорной группе.
Ранее Трамп объявил об отмене атак на Иран в свете якобы намечающейся сделки, включающей открытие пролива и договорённости по ядерной программе.
Однако с 8 июля американские военные провели уже несколько серий ударов по иранским объектам, на что Тегеран ответил атаками по базам США в регионе.
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