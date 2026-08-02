https://ukraina.ru/20260802/soglasheniya-ob-otkrytii-ormuzskogo-proliva-ne-suschestvuet--smi-1082073399.html

Соглашения об открытии Ормузского пролива не существует – СМИ

Соглашения об открытии Ормузского пролива не существует – СМИ - 02.08.2026 Украина.ру

Соглашения об открытии Ормузского пролива не существует – СМИ

Тегеран опроверг заявления Дональда Трампа о намечающейся сделке по урегулированию. Об этом 2 августа сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомлённые источники

2026-08-02T14:36

2026-08-02T14:36

2026-08-02T14:36

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дональд трамп

украина.ру

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"Не существует никакого соглашения об открытии Ормузского пролива, новости касательно этого вопроса неправдивы. Пока продолжается агрессия США, Иран не откроет пролив — проход осуществляется под контролем КСИР", — заявил источник, близкий к переговорной группе.Ранее Трамп объявил об отмене атак на Иран в свете якобы намечающейся сделки, включающей открытие пролива и договорённости по ядерной программе. Однако с 8 июля американские военные провели уже несколько серий ударов по иранским объектам, на что Тегеран ответил атаками по базам США в регионе. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, тегеран , сша, иран, дональд трамп, украина.ру