Кыргызстан обгонит Украину по числу рождений в 2026 году. Главное к этому часу - 02.08.2026 Украина.ру
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Кыргызстан обгонит Украину по числу рождений в 2026 году. Главное к этому часу
Кыргызстан обгонит Украину по числу рождений в 2026 году. Главное к этому часу - 02.08.2026 Украина.ру
Кыргызстан обгонит Украину по числу рождений в 2026 году. Главное к этому часу
В 2026 году Кыргызстан впервые за историю опередит Украину по абсолютному числу новорождённых. Об этом и других военных новостях 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-02T10:39
2026-08-02T11:30
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Кыргызстан в этом году впервые обойдет по количеству рождений Украину. Текущее население Кыргызстана составляет менее 7,5 миллиона человек, а в год распада СССР количество новорождëнных на Украине превышало количество новорожденных в Киргизии в пять раз.И о других событиях к этому часу:🟦 Закачка газа в хранилища Европы в июле стала минимальной зашесть лет, запасы близки к историческому антирекорду;🟦 Президент Словении Наташа Пирц-Мусар попала в ДТП, сообщила газета Delo;🟦 Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну;🟦 В Армении первое заседание нового парламента впервые открылось без Католикоса всех армян, следует из трансляции;🟦 Марокканская футболистка Фатен Бен Амар эль-Азиз погибла, пытаясь вплавь пересечь испанскую границу и попасть в Сеуту, сообщила газета Mundo Deportivo со ссылкой на заявление "Магреб Атлетик".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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мир без границ, новости, украина, ссср, киргизия, никол пашинян, украина.ру, армения
Мир без границ, Новости, Украина, СССР, Киргизия, Никол Пашинян, Украина.ру, Армения

Кыргызстан обгонит Украину по числу рождений в 2026 году. Главное к этому часу

10:39 02.08.2026 (обновлено: 11:30 02.08.2026)
 
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В 2026 году Кыргызстан впервые за историю опередит Украину по абсолютному числу новорождённых. Об этом и других военных новостях 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
Кыргызстан в этом году впервые обойдет по количеству рождений Украину. Текущее население Кыргызстана составляет менее 7,5 миллиона человек, а в год распада СССР количество новорождëнных на Украине превышало количество новорожденных в Киргизии в пять раз.
И о других событиях к этому часу:
🟦 Закачка газа в хранилища Европы в июле стала минимальной зашесть лет, запасы близки к историческому антирекорду;
🟦 Президент Словении Наташа Пирц-Мусар попала в ДТП, сообщила газета Delo;
🟦 Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну;
🟦 В Армении первое заседание нового парламента впервые открылось без Католикоса всех армян, следует из трансляции;
🟦 Марокканская футболистка Фатен Бен Амар эль-Азиз погибла, пытаясь вплавь пересечь испанскую границу и попасть в Сеуту, сообщила газета Mundo Deportivo со ссылкой на заявление "Магреб Атлетик".
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