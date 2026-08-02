https://ukraina.ru/20260802/kyrgyzstan-obgonit-ukrainu-po-chislu-rozhdeniy-v-2026-godu-glavnoe-k-etomu-chasu-1082068523.html
Кыргызстан обгонит Украину по числу рождений в 2026 году. Главное к этому часу
Кыргызстан обгонит Украину по числу рождений в 2026 году. Главное к этому часу - 02.08.2026 Украина.ру
Кыргызстан обгонит Украину по числу рождений в 2026 году. Главное к этому часу
В 2026 году Кыргызстан впервые за историю опередит Украину по абсолютному числу новорождённых. Об этом и других военных новостях 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-02T10:39
2026-08-02T10:39
2026-08-02T11:30
мир без границ
новости
украина
ссср
киргизия
никол пашинян
украина.ру
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101945/29/1019452994_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_ba3b6e6e5c25cb769153d6dd1501a1a3.jpg
Кыргызстан в этом году впервые обойдет по количеству рождений Украину. Текущее население Кыргызстана составляет менее 7,5 миллиона человек, а в год распада СССР количество новорождëнных на Украине превышало количество новорожденных в Киргизии в пять раз.И о других событиях к этому часу:🟦 Закачка газа в хранилища Европы в июле стала минимальной зашесть лет, запасы близки к историческому антирекорду;🟦 Президент Словении Наташа Пирц-Мусар попала в ДТП, сообщила газета Delo;🟦 Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну;🟦 В Армении первое заседание нового парламента впервые открылось без Католикоса всех армян, следует из трансляции;🟦 Марокканская футболистка Фатен Бен Амар эль-Азиз погибла, пытаясь вплавь пересечь испанскую границу и попасть в Сеуту, сообщила газета Mundo Deportivo со ссылкой на заявление "Магреб Атлетик".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
мир без границ
украина
ссср
киргизия
армения
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101945/29/1019452994_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_791bb9b36ba4a66cacbad7d4644b76a2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мир без границ, новости, украина, ссср, киргизия, никол пашинян, украина.ру, армения
Мир без границ, Новости, Украина, СССР, Киргизия, Никол Пашинян, Украина.ру, Армения
Кыргызстан обгонит Украину по числу рождений в 2026 году. Главное к этому часу
10:39 02.08.2026 (обновлено: 11:30 02.08.2026)
В 2026 году Кыргызстан впервые за историю опередит Украину по абсолютному числу новорождённых. Об этом и других военных новостях 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
Кыргызстан в этом году впервые обойдет по количеству рождений Украину. Текущее население Кыргызстана составляет менее 7,5 миллиона человек, а в год распада СССР количество новорождëнных на Украине превышало количество новорожденных в Киргизии в пять раз.
И о других событиях к этому часу:
🟦 Закачка газа в хранилища Европы в июле стала минимальной зашесть лет, запасы близки к историческому антирекорду;
🟦 Президент Словении Наташа Пирц-Мусар попала в ДТП, сообщила газета Delo;
🟦 Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну;
🟦 В Армении первое заседание нового парламента впервые открылось без Католикоса всех армян, следует из трансляции;
🟦 Марокканская футболистка Фатен Бен Амар эль-Азиз погибла, пытаясь вплавь пересечь испанскую границу и попасть в Сеуту, сообщила газета Mundo Deportivo со ссылкой на заявление "Магреб Атлетик".
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру