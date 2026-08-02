https://ukraina.ru/20260802/kyrgyzstan-obgonit-ukrainu-po-chislu-rozhdeniy-v-2026-godu-glavnoe-k-etomu-chasu-1082068523.html

Кыргызстан обгонит Украину по числу рождений в 2026 году. Главное к этому часу

Кыргызстан обгонит Украину по числу рождений в 2026 году. Главное к этому часу - 02.08.2026 Украина.ру

Кыргызстан обгонит Украину по числу рождений в 2026 году. Главное к этому часу

В 2026 году Кыргызстан впервые за историю опередит Украину по абсолютному числу новорождённых. Об этом и других военных новостях 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-08-02T10:39

2026-08-02T10:39

2026-08-02T11:30

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Кыргызстан в этом году впервые обойдет по количеству рождений Украину. Текущее население Кыргызстана составляет менее 7,5 миллиона человек, а в год распада СССР количество новорождëнных на Украине превышало количество новорожденных в Киргизии в пять раз.И о других событиях к этому часу:🟦 Закачка газа в хранилища Европы в июле стала минимальной зашесть лет, запасы близки к историческому антирекорду;🟦 Президент Словении Наташа Пирц-Мусар попала в ДТП, сообщила газета Delo;🟦 Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну;🟦 В Армении первое заседание нового парламента впервые открылось без Католикоса всех армян, следует из трансляции;🟦 Марокканская футболистка Фатен Бен Амар эль-Азиз погибла, пытаясь вплавь пересечь испанскую границу и попасть в Сеуту, сообщила газета Mundo Deportivo со ссылкой на заявление "Магреб Атлетик".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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