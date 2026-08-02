Про масштабы потерь ВСУ - 02.08.2026 Украина.ру
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Про масштабы потерь ВСУ
Про масштабы потерь ВСУ - 02.08.2026 Украина.ру
Про масштабы потерь ВСУ
Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на репортаж Financial Times, посвящённый военным кладбищам Украины. Материал на шесть полос под заголовком "Даже мёртвые украинцы вынуждены бежать от российского наступления" невольно вскрыл реальные масштабы потерь ВСУ, которые официальный Киев тщательно скрывает
2026-08-02T12:54
2026-08-02T12:54
на площадях и площадках
украина
запорожье
киев
владимир корнилов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
financial times
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"Financial Times в своем выпуске выходного дня поместила гигантский (на шесть полос!) репортаж о военных кладбищах Украины. Заголовок: "Даже мертвые украинцы вынуждены бежать от российского наступления". Во как! Авторы описывают перезахоронение боевика ВСУ Сергея Кулика, который в 2024 г. был погребен в оккупированном украинцами Краматорске, а в этом году родственники перезахоронили его в чужом для него Изяславе Хмельницкой области. Автор причитает: "Станут ли местные жители чтить память чужака? Возможно, они просто притупились к военному ритуалу, который в том же месяце должен был повториться в городе еще семь раз". Вдумайтесь. Семь похорон военных! В месяц! В маленьком городке с населением 15 тыс! Это притом что Зеленский заявил о минимальных потерях ВСУ - всего 50 тыс за четыре года. То есть в среднем за всю войну в среднем каждый населенный пункт Украины потерял всего по два бойца! А тут только в Изяславе 7 похорон за месяц! Газета пишет, что по мере наступления русских в Донбассе все больше выдается разрешений на эксгумацию погибших и перевозку их с кладбищ востока на запад. Погодите, как наступление русских?! Вся западная пропаганда пищит от восторга в связи с тем, что Украина якобы "переломила ситуацию" и даже "наступает"! А почему же тела перевозят? При этом авторы все прекрасно понимают, в том числе и то, как работает украинская пропаганда. Поскольку известный тамошний пропагандист Вахтанг Кипиани им все объяснил: "Кто-то скажет: "Ну, если героев вывозят из... Запорожья, значит, с Запорожьем покончено". И российская пропаганда непременно этим воспользуется". Что ж, вот мы и пользуемся…"
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на площадях и площадках, украина, запорожье, киев, владимир корнилов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, financial times
На площадях и площадках, Украина, Запорожье, Киев, Владимир Корнилов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Financial Times

Про масштабы потерь ВСУ

12:54 02.08.2026
 
© AP / Emilio MorenattiМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP / Emilio Morenatti
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Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на репортаж Financial Times, посвящённый военным кладбищам Украины. Материал на шесть полос под заголовком "Даже мёртвые украинцы вынуждены бежать от российского наступления" невольно вскрыл реальные масштабы потерь ВСУ, которые официальный Киев тщательно скрывает
"Financial Times в своем выпуске выходного дня поместила гигантский (на шесть полос!) репортаж о военных кладбищах Украины. Заголовок: "Даже мертвые украинцы вынуждены бежать от российского наступления". Во как!
Авторы описывают перезахоронение боевика ВСУ Сергея Кулика, который в 2024 г. был погребен в оккупированном украинцами Краматорске, а в этом году родственники перезахоронили его в чужом для него Изяславе Хмельницкой области.
Автор причитает: "Станут ли местные жители чтить память чужака? Возможно, они просто притупились к военному ритуалу, который в том же месяце должен был повториться в городе еще семь раз". Вдумайтесь. Семь похорон военных! В месяц! В маленьком городке с населением 15 тыс! Это притом что Зеленский заявил о минимальных потерях ВСУ - всего 50 тыс за четыре года. То есть в среднем за всю войну в среднем каждый населенный пункт Украины потерял всего по два бойца! А тут только в Изяславе 7 похорон за месяц! Газета пишет, что по мере наступления русских в Донбассе все больше выдается разрешений на эксгумацию погибших и перевозку их с кладбищ востока на запад.
Погодите, как наступление русских?! Вся западная пропаганда пищит от восторга в связи с тем, что Украина якобы "переломила ситуацию" и даже "наступает"! А почему же тела перевозят? При этом авторы все прекрасно понимают, в том числе и то, как работает украинская пропаганда. Поскольку известный тамошний пропагандист Вахтанг Кипиани им все объяснил: "Кто-то скажет: "Ну, если героев вывозят из... Запорожья, значит, с Запорожьем покончено".
И российская пропаганда непременно этим воспользуется". Что ж, вот мы и пользуемся…"
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На площадях и площадкахУкраинаЗапорожьеКиевВладимир КорниловВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныFinancial Times
 
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